Несёт сотню дронов: Китай показал работу беспилотной «авиаматки» Jiu Tian

Несёт сотню дронов: Китай показал работу беспилотной «авиаматки» Jiu Tian

Долгое время китайская госкорпорация AVIC при создании тяжёлых беспилотных платформ фокусировалась на копировании западных образцов (например, MQ-9 Reaper). Однако в последние годы она создаёт собственные оригинальные продукты. В частности, входящий в её состав ASRI (611-й институт) разработал крупногабаритный БПЛА Jiu Tian («Девять небес»).

«Летающий авианосец» Jiu Tian, впервые представленный в ноябре 2024 года, в декабре 2025 года совершил свой первый полет. Его основной «начинкой» является центральный модульный отсек Isomer, который превращает его в «авиаматку» для роя дронов. В нём вмещается более сотни небольших беспилотников, включая барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе.



Помимо внутреннего отсека, «матка» имеет 8 узлов подвески под консолями крыла, на которых могут быть размещены дополнительные тяжёлые средства поражения, такие как габаритные БПЛА, УРВВ и ПКР. Общая грузоподъёмность ЛА составляет 6 тыс. кг.

Дрононосец имеет взлётную массу 16 т (по некоторым данным до 20 т). Размах крыла составляет 25 м, дальность полёта до 7 тыс. км, время нахождения в воздухе около 12 ч. Он может достигать высоты до 15 тыс. м, что позволяет ему действовать вне зоны досягаемости многих систем ПВО.

Как полагают западные обозреватели, этот аппарат теоретически в состоянии «изменить правила игры»: подлетев к зоне боя, он может выпустить «облако» из сотни дешёвых дронов, которые будут атаковать цели одновременно, перегружая любую защиту. Вслед за этим тяжёлые средства поражения, преодолев разреженную ПВО противника, нанесут удар по приоритетным объектам.

Работа, которую предстоит проделывать Jiu Tian, была показана в недавнем рендере.

  1. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +5
    Вчера, 21:10
    Не то китайские генералы умнее, не то коррупции у них меньше. Но могут учиться на чужом опыте и глядеть в завтра. Молодцы, что скажешь.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 21:10
    15 тыс. м, что позволяет ему действовать вне зоны досягаемости многих систем ПВО.
    . Серьёзно... конечно у всех хорошо оснащенных армий есть способы борьбы с такими объектами, но ведь таких объектов можно подготовить много, да и прикрытием обеспечить...
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +3
      Вчера, 21:21
      Ну как раз на такой объект можно и ракету нормальную потратить. И явно преимущество дешевых беспилотников превращается в тыкву. Не говоря уж об одном простом вопросе - а это какие-такие БПЛА он собирается толпами выпускать с высоты в 15 км? Уже герани заявлеными СОТНЯМИ туда не влезут, барражирующие боеприпасы... Как я уже говорил, авиаматка влетит в зону поражения дальнобоев. Ну а "камикадзе" в смысле ФПВ на 15 км слетают вниз тупо как топор
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 21:39
        Так на 15 км. все, что не на реактивный тяге, летает как топор...
        И опять все возвращается к тому, что мудрить не надо... дёшево-массово, пока в приоритет, выигрывает по самым главным показателям, цена-эффективность.
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Вчера, 22:00
          Вот-вот... Нафига этот "авианосец", когда герань и так чешет на км так 1500?! Ну рази что докинуть до Гаваев, там выпустить по США...
        2. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          +1
          Вчера, 22:42
          Подлет будет на высоте 15 км.
          Для выпуска дронов он спустится ниже.
          Разработка очень перспективная.
      2. Normann Звание
        Normann
        +1
        Вчера, 21:41
        Разве что против туземцев каких-нибудь.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 21:14
    Как полагают западные обозреватели, этот аппарат теоретически в состоянии «изменить правила игры»

    Ящик Пандоры открыт...
  4. Апис1962 Звание
    Апис1962
    +3
    Вчера, 21:30
    В теории смотриться привлекательно: рой дронов перенесённых к месту применения авиаматкой обнуляющих системы ПВО и атакующих цель. На деле дрону носителю необходимо преодолеть системы ПВО по маршруту движения, а это с учётом максимальной высоты всего в 15 тыс. м. будет нелегко. И активизировав системы управления микродронами, навести оных на цели или откорректировать первоначально заложенные задания опять направить на цель. Даже при наличии ИИ это проблемно. Здесь необходимо существование спутниковой группировки гад целью с которой дроны установят обмен информацией или самолёт ДРЛОУ на расстоянии контакта с авиаматкой или дронами. А это как раз и будет приоритетной целью ПВО.
    Данная идея не нова и к сожалению её уже реализовывали 404 против нас в части авто контейнеров.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Вчера, 21:44
      Это если присутствует ПВО именно как система. Скажем нашу над нонешней линией фронта - эта штука вряд ли пройдёт, а вот например в Гималаях? Или ещё где с условной ПВО?
      1. Апис1962 Звание
        Апис1962
        0
        Вчера, 21:55
        Если ПВО отсутствует как система, то заморачиваться со столь сложной и дорогостоящей авиаматкой смысла нет вообще: здесь уместен пример из совместной работы наших ракетчиков и дроноводов по территории 404.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 22:10
      Цитата: Апис1962
      На деле дрону носителю необходимо преодолеть системы ПВО по маршруту движения, а это с учётом максимальной высоты всего в 15 тыс. м. будет нелегко.

      А зачем ему подходить вплотную к зоне вражеской ПВО на максимальной высоте ? Не написано что он ниже спустится не может. Снизится на подходе и выпустит своих "птичек". Да, и не обязательно выпускать всех разом. Сначала разведчики, потом камикадзе.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Вчера, 21:57
    Штука конечно с одной стороны весьма полезная, но с другой стороны такой ракетоносец должен действовать в пределах недосягаемости ПВО противника и даже если такое ПВО не сможет его достать, запуск этих беспилотников а стало быть и слежение за ними зафиксировать будет проще
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Вчера, 22:06
      Хотя конечно преимущества высоты и начальной скорости придают этим беспилотникам хороший такой плюс
      Все в точности как с классическими ракетоносцами
  6. dementor873 Звание
    dementor873
    +2
    Вчера, 22:06
    У нас герани летают на Nvidia Jetson Orin ИИ-модуле размером с ладонь, способным выполнять 67 триллионов операций в секунду — дрон может обрабатывать тепловизионное распознавание объектов, телеметрию и целеуказание в реальном времени.
    В июне 2025 года украинские подразделения ПВО перехватили то, что изначально казалось стандартным беспилотником Shahed-136 над Сумской областью.
    Полевой анализ сбитого MS001 выявил полный комплекс бортовых систем, разработанных для боевой автономности. Среди них были тепловизор для ночных операций, GPS-модуль Nasir с антенной CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) для навигации, устойчивой к помехам, чипы (FPGA) для адаптивной логики и радиомодем для телеметрии и координации роя.
    Другой российский БПЛА, получивший название V2U, недавно был установлен с использованием того же модуля Jetson Orin, на этот раз установленный на китайской плате Leetop A603. Плата по размеру маленькая , на фото видно usb порт.
    Описываемый как умный дрон смертника, V2U, как считается, следует схожей оперативной логике, автономному принятию решений, адаптивному наведению и высокой устойчивости к электронным противодействиям. Вес 12-15кг.
    Так что подберут нужный бпла и в путь.