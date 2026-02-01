ВС РФ выровняли фронт у Миньковки, противник опасается прорыва к Краматорску

Российские войска продолжают наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Наступательные действия, проводимые в течение первых суток февраля, в качестве результата имеют выравнивание фронта по линии Приволье-Голубовка-Миньковка.При этом Приволье российской армией освобождено. Из Голубовки и Миньковки противник выбит.Развивая успех, российские войска вышли к каналу Северский Донец – Донбасс западнее упомянутой Миньковки.Противник пытается использовать канал на этом участке фронта как естественную преграду, понимая, что после его форсирования ВС РФ могут за считанные дни прорваться в Краматорск. Однако для противника в этом плане есть значительные минусы. Во-первых, ВС РФ уже перешли на западный берег канала чуть южнее - у Новомарково, во-вторых, сам канал сейчас сложно назвать полноценной водной преградой как минимум из-за сделавших своё дело морозов. Мало того, выстраивать свою оборону у канала ВСУ приходится под огнём со стороны российских Вооружённых сил.От берега канала Северский Донец - Донбасс в районе Миньковки до восточной окраины Краматорска порядка 11 км.

