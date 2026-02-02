Проблемное шасси останется для ВСУ: показана САУ Archer нового типа для Швеции

Компания BAE Systems показала первую 155-мм САУ Archer 8х8 нового образца, изготовленную для шведской армии, которая призвана преодолеть недостатки прежней модификации.

Базовая версия Archer базируется на шарнирно-сочленённом шасси Volvo A30D 6х6, что сделало самоходку одной из самых проходимых в своём классе. Но оно же стало источником ряда серьёзных проблем.



Переданная Швеции САУ Archer 8х8 на шасси MAN:



Volvo A30D представляет собой модифицированный карьерный самосвал. Данная платформа уникальна и не унифицирована с остальным парком военных грузовиков НАТО, что создаёт проблемы со снабжением запчастями.

ТТХ Archer 6х6 на шасси Volvo:



Фиксировалась недостаточная прочность рамы в местах сочленения. Огромные нагрузки при стрельбе 155-мм орудия со временем приводили к усталости металла в узлах, которые изначально проектировались для перевозки грунта, а не для гашения артиллерийской отдачи.

Шасси имеет лимиты по массе. Установка полноценного тяжёлого бронирования на кабину перегружала переднюю ось, ухудшая управляемость и надёжность подвески.

Шарнирно-сочлененная система сложнее в ремонте, чем обычная жёсткая рама. Любое повреждение гидравлики, обеспечивающей поворот машины, обездвиживает установку.

Особенности компоновки на базе Volvo позволили разместить в БК всего 21 снаряд. Для интенсивного боя этого недостаточно, что требует постоянного присутствия рядом ТЗМ.

ТТХ Archer 8х8 на шасси MAN:



С учётом всех перечисленных факторов Швеция заказала 48 Archer нового типа, размещённого на шасси немецкого грузовика Rheinmetall MAN HX2 8x8. Британская и литовская армии также выбрали вариант на базе MAN как более надёжный и соответствующий стандартам НАТО (закуплено соответственно 14 и 18 самоходок). Однако для ВСУ платформа останется прежней: в марте 2025 года Швеция приняла решение приобрести для своего «партнёра» 18 САУ Archer на базе Volvo (в дополнение к ранее переданным 8), по всей видимости, с целью поддержки местного автопроизводителя.

  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 08:57
    Фиксировалась недостаточная прочность рамы в местах сочленения.
    ___________________
    Довыеживались))) Наверное, сложно было предположить, что шарнирное сочленение, на котором всю стрельбу висит полный груз + динамическая нагрузка от выстрела - явно менее устойчиво к нагрузкам, чем традиционная жесткая рама, наглухо опертая на землю))) Зато понтов-то, понтов!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:26
      Фиксировалась недостаточная прочность рамы в местах сочленения.

      в карьере эта машина считается неубиваемой...
      перечисленные недостатки - не являются критическими...
      но есть ньюанс - MAN - сертифицирован для использования в НАТО, а VOLVO - нет, т.к. Швеция - это новый член НАТО...
      т.ч. нечего на зеркало пенять...
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 09:36
        Ну если в карьере считается - то это, конечно повод лепить конструкционные несуразицы))) Может надо было еще и телескопом башню приподнять, как на кранах, чоужтам, на стройке считается, что башенный кран тоже неубиваемый))) Я уж молчу, что орудие -не самосвал, и не просто так сошники там ставят, а на самосвалы нет, так ведь нагрузка-то динамическая, а не статика...
        Дебилы вон из БАЕ системз тоже запулили станину титановую на три топора, а она вот в обратном приколе - статику не держит нифига))) Для шведов свою лужу нашли - тоже молодцы, не отнять) Им пора фильмы снимать про производство - тупой и еще тупее. Хотя там Вестингаус не переплюнуть - эти радиационно нестойкий Сплав-600 в активную зону реакторов натыкали, вот он и сыпется, про Фукусиму слышали? Тоже герои)
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 09:42
          Ну если в карьере считается - то это, конечно повод лепить конструкционные несуразицы

          вы хотя бы наблюдали условия работы в карьере?
          чтобы писать...
          для себя, шведы, скорее всего так и оставят это шасси...
          а вопросы логистики - по обеспечению в рамках НАТО - это уже немного другое
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 10:05
      Можно предположить, что шарниры по инженерной задумке должны брать на себя отдачу. Тогда там ого-го какие шарниры должны быть. Да и тележка от карьерного самосвала не предназначена для таких нагрузок.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Foggy Dew
    Довыеживались))) Наверное, сложно было предположить, что шарнирное сочленение, на котором всю стрельбу висит полный груз + динамическая нагрузка от выстрела - явно менее устойчиво к нагрузкам, чем традиционная жесткая рама, наглухо опертая на землю))) Зато понтов-то, понтов!

    Помню эту шведскую САУ показывали на канале типа "Discovery", лет 20 назад. И хвалили её, как верх совершенства. Но, реальные боевые условия показали, то что и должны были показать.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 09:43
      На рекламных роликах - да. А в муляку ее засунь, так ни сама не выползит, ни ТЗМ не подсунется... Зато отличная цель для дронов будет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:17
    Сложная военная техника... в спокойное время, при должном обслуживании, проблем не доставляет, особо...
    Во время интенсивных боевых действий, все резко меняется и становится сложнее, неудобно, а то и проблемно.
  4. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 10:21
    Особенности компоновки на базе Volvo позволили разместить в БК всего 21 снаряд. Для интенсивного боя этого недостаточно, что требует постоянного присутствия рядом ТЗМ.

    На других 152-155 мм САУ на колесном ходу БК не сильно больше:
    Цезарь - 18 выстрелов для платформы 6х6 и 30 выстрелов для платформы 8х8
    Богдана - 20 выстрелов
    Мальва - 30 выстрелов
    АТМОС - 32 выстрела
    Колесные САУ созданы по принципу "бей и беги". Занять огневую позицию, нанести краткосрочный огневой налет по цели, максимально быстро покинуть позицию еще до прилета снарядов контрбатарейного удара противника. Выполнить так пару-тройку огневых налетов и идти на точку рандеву с ТЗМ.