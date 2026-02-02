Windward: Российские танкеры нашли «безопасный» маршрут в Чёрном море

Западные обозреватели ещё в конце декабря 2025 года обратили внимание на то, что на фоне регулярных ударов ВСУ по танкерам, посещавшим российские порты, ряд судов стали придерживаться нового маршрута. Так, на портале Windward указывалось:Как отмечается на Windward, удалось установить, что новым маршрутом воспользовались танкеры Belomor, Jumbo, Virel, Tendua, Vayu 1 и Torx:Как отмечается на портале, находясь в пределах или вблизи 12-мильной зоны территориальных вод Турции, операторы, возможно, рассчитывают на то, что ВСУ не пойдут на нанесение удара, рискуя спровоцировать дипломатический инцидент с Анкарой, хотя бы из-за риска загрязнения побережья.Поясняется, что традиционный судоходный маршрут из Новороссийска в Босфор проходит прямо по центру Чёрного моря. Из-за нового прибрежного курса протяжённость каждого рейса возрастает примерно на 350 миль, то есть на 70%. Это влечёт за собой дополнительные расходы на топливо и увеличение времени транзита:Согласно опубликованному на днях новому анализу от TankerTrackers, танкеры из российских портов продолжают следовать курсом вдоль турецкого побережья, в которых они нашли «безопасные» воды. Так, данным маршрутом воспользовалось судно STRATEG.По подсчётам Windward, к концу 2025 года «теневой флот» РФ насчитывал более 1900 судов, разбросанных по всей планете, – это примерно 10% от всех танкеров в мире.

Все они отнесены [нами] к категории судов с высоким риском контрабанды.

