Windward: Российские танкеры нашли «безопасный» маршрут в Чёрном море

7 042 17
Windward: Российские танкеры нашли «безопасный» маршрут в Чёрном море

Западные обозреватели ещё в конце декабря 2025 года обратили внимание на то, что на фоне регулярных ударов ВСУ по танкерам, посещавшим российские порты, ряд судов стали придерживаться нового маршрута. Так, на портале Windward указывалось:

Танкеры «теневого флота» отказываются от прямых переходов через Чёрное море и вместо этого следуют вдоль турецкого побережья.

Как отмечается на Windward, удалось установить, что новым маршрутом воспользовались танкеры Belomor, Jumbo, Virel, Tendua, Vayu 1 и Torx:



Все они отнесены [нами] к категории судов с высоким риском контрабанды.

Как отмечается на портале, находясь в пределах или вблизи 12-мильной зоны территориальных вод Турции, операторы, возможно, рассчитывают на то, что ВСУ не пойдут на нанесение удара, рискуя спровоцировать дипломатический инцидент с Анкарой, хотя бы из-за риска загрязнения побережья.



Поясняется, что традиционный судоходный маршрут из Новороссийска в Босфор проходит прямо по центру Чёрного моря. Из-за нового прибрежного курса протяжённость каждого рейса возрастает примерно на 350 миль, то есть на 70%. Это влечёт за собой дополнительные расходы на топливо и увеличение времени транзита:

Но для операторов «теневого флота» расчёты просты: открытое море превратилось в охотничьи угодья.

Согласно опубликованному на днях новому анализу от TankerTrackers, танкеры из российских портов продолжают следовать курсом вдоль турецкого побережья, в которых они нашли «безопасные» воды. Так, данным маршрутом воспользовалось судно STRATEG.

По подсчётам Windward, к концу 2025 года «теневой флот» РФ насчитывал более 1900 судов, разбросанных по всей планете, – это примерно 10% от всех танкеров в мире.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:26
    к концу 2025 года «теневой флот» РФ насчитывал более 1900 судов, разбросанных по всей планете,

    Ух ты! А мы то и не знали, что у нас такой обширный флот. Но лучше потратить на "дорогу" больше, чем тебя ограбят.
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +5
      Сегодня, 07:33
      Я так понимаю, свинопасы свои помои тоже вдоль берега таскают. Только с другой стороны. hi
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +6
      Сегодня, 07:37
      Когда очень хочется и фрахт приносит судовладельцу реальную прибыль, суда пойдут за той выгодной...
      Но все равно, пиратов надо топить, громить, а зачинателей, исполнителей вешать!!! Пиратство во все времена каралось подобным образом....
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 09:15
        Для морского сухогруза лишних 300 км пути даже в смету можно не включать - издержки погоды.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:55
          И все равно, перевозки морским транспортом выгоднее прочих...
          Есть выгода/прибыль, найдут обходные, более безопасные маршруты.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 08:04
      Но лучше потратить на "дорогу" больше, чем тебя ограбят.

      Это не единственный случай.

      Прямая, идущая мимо начальства, гораздо длиннее кривой в обход его. Старая армейская истина.
    4. kig Звание
      kig
      0
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Егоза
      мы то и не знали, что у нас такой обширный флот

      Это не только наш, то есть связанный с РФ каким-то образом. Это вообще весь флот, занимающийся перевозкой российской секционной нефти.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 08:30
    Наши что прикалываеются танкер Беломор ,явно российские уши торчат .Ещё бы Беломорканалом назвали ! laughing 350 миль это больше суток перехода для такого " сарая " и он явно более 20 тонн топлива сожрёт .А я и думаю что за огоньки на горизонте, смотрится как два парохода ,а это один .На западе только проснулись- прибалты покусали. wassat
  3. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    -1
    Сегодня, 08:40
    Интересный эксперимент можно провести. Поставить управлять танкером робота FEDOR - вроде он умеет рулить. Второго FEDOR посадить на палубу с пистолетами, так как он может стрелять. Снабдить их самоликвидаторами, если не смогут отбиться.
  4. kig Звание
    kig
    +1
    Сегодня, 08:45
    Ну, во первых, такая уж проторенная дорога вдоль турецких берегов не просматривается, многие по прежнему шпарят напрямую. Во вторых, идущие в Украину делают точно также. В третьих, не факт что турецкие воды им помогут.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:59
      kig .Согласитесь маринтрафик прикольная штука ,но он не для ленивых ! good : hi
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 08:46
    Все они отнесены [нами] к категории судов с высоким риском контрабанды.

    Контрабанда — незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов. Также контрабандой называют сам незаконно перевозимый товар.
    А что такое контрабанда в понятии Запада?
    А как у них называется воровство размещённых в банках активов чужой страны?
    А высадка десанта на судно чужой страны, находящееся в нейтральных водах, это что?
    * * *
    Молите Бога, чтобы вас не захотели познакомить с «Орешником»...А у Ирана не появилось ЯО...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:47
    Танкер Беломор - 2008 Архангельск флаг Кипр,2023 г флаг Панама, 2025 г август Беломор .Что то этот ресурс по ушам ездит.25 минут назад танкер на против Португалии, пункт назначения Калининград курс 18,скорость 11,6 .Загадка, он идёт из EI Dekeila Египет .Наши приколисты.
  7. anclevalico Звание
    anclevalico
    0
    Сегодня, 08:47
    Даже не смешно. Для БЭКа, это не расстояние. Просто, вопрос времени, когда начнут бить и там. Европа поможет.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:06
    Танкер " слоник " JUMBO cepьёзная " сараюха " под флагом Сьера Леоне прёт мимо Алжира ,идёт или бодяжить ( не в полном грузу) или идёт опять ,дальше посмотрим .Если АИС не отключит .
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:11
    Танкер Тоrx чисто теневой .Любит АИС отключать .Флаг Панама с февраля 2025 г.А это уже под колпаком у " мюллера".Панамский флаг не очень хорош для теневого флота ,панамы всё сливают.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:16
    Танкер TENDUA Cерра Леоне иногда заходит в Сирию .УПС. wassat