На фоне заявлений об измотанности Украины враг бьёт по Старому Осколу
В ночь на 2 февраля противник атаковал Белгородскую область. Серия взрывов прогремела в Старом Осколе. Информация о нанесении ударов подтверждается белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.
Он сообщает о пожаре в одном из частных домов в результате удара, а также выбитых окнах более чем в 30 квартирах многоэтажки.
Губернатор:
По предварительным сведениям, ВСУ для атаки на Старый Оскол использовали беспилотники самолётного типа.
Также в ночное время враг атаковал подконтрольные российским войскам территории Запорожской области. Там в последние несколько суток проводилась работа по восстановлению электроснабжения, которое было предыдущими ударами ВСУ нарушено.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий:
Атаковал противник и территорию Ростовской области.
Напомним, что киевский режим отказался от проведения второго раунда переговоров 1 февраля в Абу-Даби - Зеленский объявил, что раунд этот пройдёт 3 или 4 февраля. Лишнее свидетельство того, что Киев, мягко говоря, не торопится с выходом на полноценное мирное соглашение. Хотя уже даже губернатор Николаевской области Виталий Ким заявляет о значительном истощении Украины и о том, что ВСУ «не смогут воевать ещё несколько лет». По словам Кима, победа для Украины «будет состоять в прекращении войны и в гарантиях для украинских детей».
Ким:
Говоря о «40 млн человек», Николаевский губернатор, конечно, значительно преувеличил.
