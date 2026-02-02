На фоне заявлений об измотанности Украины враг бьёт по Старому Осколу

1 490 6
На фоне заявлений об измотанности Украины враг бьёт по Старому Осколу

В ночь на 2 февраля противник атаковал Белгородскую область. Серия взрывов прогремела в Старом Осколе. Информация о нанесении ударов подтверждается белгородским губернатором Вячеславом Гладковым.

Он сообщает о пожаре в одном из частных домов в результате удара, а также выбитых окнах более чем в 30 квартирах многоэтажки.



Губернатор:

Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах.

По предварительным сведениям, ВСУ для атаки на Старый Оскол использовали беспилотники самолётного типа.

Также в ночное время враг атаковал подконтрольные российским войскам территории Запорожской области. Там в последние несколько суток проводилась работа по восстановлению электроснабжения, которое было предыдущими ударами ВСУ нарушено.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий:

Завершаются восстановительные работы на сетях электроснабжения в Васильевском муниципальном округе. Электроснабжение восстановлено в сёлах Златополь, Скельки, Маячка, частично без электроснабжения всё ещё остаётся 3-й микрорайон города Днепрорудное.

Атаковал противник и территорию Ростовской области.

Напомним, что киевский режим отказался от проведения второго раунда переговоров 1 февраля в Абу-Даби - Зеленский объявил, что раунд этот пройдёт 3 или 4 февраля. Лишнее свидетельство того, что Киев, мягко говоря, не торопится с выходом на полноценное мирное соглашение. Хотя уже даже губернатор Николаевской области Виталий Ким заявляет о значительном истощении Украины и о том, что ВСУ «не смогут воевать ещё несколько лет». По словам Кима, победа для Украины «будет состоять в прекращении войны и в гарантиях для украинских детей».

Ким:

Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет.

Говоря о «40 млн человек», Николаевский губернатор, конечно, значительно преувеличил.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:17
    Похоже "морозное" перемирие с укронациками закончилось как обычно...что и следовало ожидать.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:30
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:17
      Похоже "морозное" перемирие с укронациками закончилось как обычно...что и следовало ожидать.

      hi Уверен, как и большинство мирных и военных россиян, энергетическое перемирие затянулось, а по мне, так никакое перемирие для жыдо наркофюрера вместе с куевской хунтой не нужно, как и для его миротворцев за Атлантической лужей, гейропой и проливами. am
  2. Старый электрик Звание
    Старый электрик
    +3
    Сегодня, 06:20
    Ожидаемый и закономерный результат очередного жеста доброй воли. Слава Трампу!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 06:23
      Цитата: Старый электрик
      Слава Трампу!
      Великому Миротворцу !
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +8
    Сегодня, 06:27
    Это же Путин обещал Трампу не атаковать украину. Зеленский же никому ничего не обещал.
    Хотели как лучше, получилось как всегда
    (В.С.Черномырдин)

    Только мой бледнолицый друг может три раза наступить на одну и ту же швабру
    (Чингачгук про своего друга Василия Ивановича)
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:38
    Говоря о «40 млн человек», Николаевский губернатор, конечно, значительно преувеличил

    Наверное с "европейцами" да с донецкими считал.
    Еще в 2000 году Украина выпекла 2464 тыс. тонн хлебобулочных изделий. В среднем на одного жителя страны приходилось 50 кг хлеба в год. Но уже в 2018 году производство хлеба сократилось до 1 млн тонн, то есть упало почти в 2,5 раза. Даже если предположить, что украинцы вдруг резко сократили потребление хлеба, все равно получается, что фактическое население страны никак не может превышать 25 млн человек.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/09/12/demografiya-po-hlebu-naselenie-ukrainy-ne-prevyshaet-25-mln-chelovek