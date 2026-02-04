Наполеончото Третьего рейха, или Размышляя над интеллектуальным наследием Свечина



А.А. Свечин

Изучение вместо догматизации

Балканские войны и феномен Наполеончото

Вся тайна эволюции военного искусства заключается в том, что в начале XIX века мы видели наполеоновскую стратегию в полном величии, сокрушающей одним ударом целые государства; Наполеон побывал со своими армиями во всех важнейших столицах нашего континента.

В XX веке он (в данном случае речь, разумеется, о подражателях Бонапарту — И. Х.) выродился в Наполеончото.



Д. Николаев



«На нож». Картина Ярослава Вешина, написанная в 1913 году и отражающая эпизод Первой Балканской войны

Радко-Дмитриев, весьма почтенный генерал, переброшенный из лилипутского масштаба в гигантские рамки мировой войны и поставленный во главе одной из царских армий, совершенно не выглядел Наполеоном, как мы в него ни вглядывались.



Р. Радко-Дмитриев

«Барбаросса» и Наполеончото вермахта

Вскоре после визита Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г. – И.Х.) начальник моего штаба подполковник барон фон Либенштейн и начальник оперативной части майор Байерлейн были вызваны к начальнику генерального штаба сухопутных сил на совещание, где они получили первые указания относительно «плана Барбаросса» – плана войны против России. Когда они после этого совещания пришли ко мне на доклад и развернули передо мной карту России, я не поверил своим глазам. То, что я считал невозможным, должно претвориться в действительность?



Гудериан на допросе: закономерный итог боевого пути нацистского Наполеончото

Гитлер хотел добиться военного успеха на обоих флангах, для чего немецких сил ввиду соотношения сил и ширины оперативного района было недостаточно.

Главные усилия военно-морского флота во время восточного похода по-прежнему оставались направленными только против Англии. Эти задачи армии, флоту и авиации показывают, что необходимость учитывать потребности других театров военных действий сильно ограничивала количество сил, которые могли принять участие в операциях на Востоке.

Директива дышит, – писал Типпельскирх, – оптимизмом, который следует объяснять впечатлением от побед над Польшей и Францией. Поэтому она приписывает противнику такую же пассивную роль, к которой Германия уже привыкла в двух прошедших войнах. Опять надеялись навязанной противнику молниеносной войной обойти положение Мольтке о том, что «ни один оперативный план не может оставаться неизменным после первой встречи с главными силами противника».



Наглядный пример краха «Барбароссы» и замыслов нацистских Наполеончото

Большое государство, — писал Свечин, — способно наносить несравненно более сильные удары, чем малое; но способность его выдерживать удары растет еще в большей пропорции, и чем крупнее масштаб войны, тем эти удары имеют меньше шансов стать решительными.

Трудности осуществления Канн растут пропорционально широте неприятельского фронта. На тысячекилометровом театре русской равнины Канны в целом вообще неосуществимы.

Наиболее разумно для французов было бы отступать к Парижу, что дало бы выигрыш в три недели на формирование новых частей, позволило бы пополнить до штатного состава все части, заставило бы немцев ослабить силы выделением заслонов против крепостей и позволило бы в начале сентября вступить вновь в борьбу близ Парижа в выгодных условиях.

Седанская операция является идеалом стратегии Мольтке – щипцеобразный зажим неприятеля с двух сторон, облегчаемый препятствием Мааса и бельгийской границей и переходящий в окружение. Такие обеспечения фланга, как граница нейтрального государства или большая река, легко могут стать роковыми для слабейшей стороны. Однако надо отметить, что Мольтке пожал под Седаном большие лавры, чем действительно заслужил в этой операции.



Подбитый немецкий танк, 1941 год – свидетельство краха уже на начальном этапе войны замыслов нацистских стратегов

Нельзя, кроме того, упускать из виду то обстоятельство, что после захвата районов вокруг Смоленска длительное наступление в восточном направлении главных сил полевых армий не представляется возможным по причинам неадекватного снабжения. Нам придется сформировать нечто вроде «экспедиционных корпусов» для выполнения дальних миссий.

В большой войне возможны только полу-Канны, четверть-Канны — уничтожение живой силы неприятеля не сразу, а по частям. Конечно, недорубленный лес отрастает, уничтожение по частям потребует несравненно больше усилий, времени, средств, гораздо менее рентабельно, чем один сокрушительный удар, — но последний является невозможным в обстановке борьбы крупных государств и современного развития производительных сил.

Благодаря использованию местного вагонно-локомотивного парка мы получили возможность осуществлять транспортировку войск и грузов по местным железным дорогам. Задействованная нами ветка протянулась на 80 километров к востоку от Бреста. Это позволит разгрузить движение на забитых автомобильным транспортом дорогах и облегчить снабжение танковой группы Гудериана.

Утром приехал Браухич. Я до такой степени был раздражен изданным им приказом о преждевременном смыкании клещей, что, когда он поздравил меня с достигнутыми войсками группы армий «Центр» успехами, я проворчал: «Сомневаюсь, что в этом «котле» нам достанется большая добыча».

Большое государство мобилизует одновременно 2-3 процента своего населения и подготовляет в тылу 3-4 заместителей на каждого бойца на фронте, что дает его армии огромную живучесть.



Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы. – М.: Яуза, Эксмо, 2006

Гудериан Г. Воспоминания солдата. – Смоленск.: Русич, 1999

Гусев Н.С.

Манштейн Э. Утерянные победы. – М.: ACT; СПб Terra Fantastica, 1999

Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина.– 2-е изд. – М.: Русский путь, 2000

Русская кампания. Хроника боевых действий на Восточном фронте. 1941 – 1942 – книга Франца Гальдера, военного дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии. – М.: «Центрполиграф», 2007

Свечин А. А. Стратегия. – М.-Л.: Госвоениздат, 1926

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том I. – М. – Л.: Военгиз, 1928

