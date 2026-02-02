«Герани» и после «отключения Маском Старлинка» успешно бьют по целям на Украине
Поступают сообщения о многочисленных прилётах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. В течение нескольких суток противник радовался тому, как Маск «отключил свои Старлинки на российских беспилотниках». Сегодня стало известно, что российские «Герани» и после «отключения Илоном Маском» успешно добрались до целей.
Сообщается, что в результате прилёта более чем десятка «Гераней» огневое поражение нанесено промышленному объекту в городе Черкассы. Противник утверждает, что российские дроны «бьют по энергетике». Это притом, что сам же противник минувшей ночью нацеливался на объекты энергетики Белгородской и Ростовской областей.
Взрыв прогремел на промышленном объекте в днепропетровской Терновке. В результате взрыва вспыхнул пожар. Информационные ресурсы Украины сообщают о новых проблемах с энергоснабжением на ряде территорий.
В харьковских группах в социальных сетях:
В ночное время для ударов по целям применялись не только БПЛА, но и бомбардировочная авиация. Поступают сведения о череде ударов по объектам противника в Славянске. Несколько ФАБ с УМПК поразили склады имущества ВСУ в черте города, а также объекты промышленности.
Напомним, что российские Вооружённые силы продолжают продвижение к Славянско-Краматорской агломерации.
Причём продвижение это идёт с нескольких направлений. Одно из них – со стороны Приволья и Миньковки, где от канала Северский Донец – Донбасс, к которому вышли ВС РФ, до окраины Краматорска расстояние составляет примерно 11 км.
