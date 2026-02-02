Премьер Бельгии: А я думал, лидер свободного мира призовёт Путина уйти с Украины

Я полагал, что лидер свободного мира скажет: «Мистер Путин, уходите с территории Украины». А вместо этого получилось всё наоборот. Пока мы видим то, как администрация (Трампа) говорит, что не принимает ни одну из сторон – ни украинскую, ни российскую.

Так вот, знайте, что вы не в 1980-х, а в 1880-х годах. Это новая эпоха имперского мышления с имперскими намерениями и сферами влияния.

Возможно, после ухода Трампа это прекратится. Но может оказаться, что станет только хуже. Нам давно пора проснуться и почувствовать запах кофе.