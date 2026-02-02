Премьер Бельгии: А я думал, лидер свободного мира призовёт Путина уйти с Украины
Бельгийский премьер назвал себя «вероятно, самым проамериканским парнем в Европе». После этого он перешёл к достаточно колкой критике президента Соединённых Штатов.
По словам Барта де Вевера, ситуация в современном мире такова, что Европе не приходится опираться на США:
По словам де Вевера, «теперь, оказывается, США не принимают сторону тех, кто против тирании и вторжения в демократию».
Очередной сказ о том, что Украина – «демократия». Ничего удивительного… В Европе привыкли оправдывать спущенные «в трубу» десятки миллиардов евро налогоплательщиков тем, что «стоят на защите демократии». Поэтому и де Веверу приходится всякий раз поднимать этот изрядно поеденный молью, дурно пахнущий, тезис.
Бельгийский премьер:
По словам де Вевера, он с тревогой наблюдает за тем, что происходит вокруг Гренландии.
Вполне понятно, что если бы не Гренландия, Европа бы продолжала твердить своё излюбленное о мире, «основанном на правилах». Когда же поняла, что может сама оказаться под ударом «американской демократии», начала постепенно менять риторику.
Де Вевер:
Не совсем понятно, к чему де Вевер клонит. Что он понимает под пробуждением? Готовность воевать против США? Или историческое европейское желание вновь пойти на Юг и Восток… Де Вевер отсылкой к действиям Трампа, рефлексирует в связи с тем, что Бельгия утратила свои владения в Африке?
