Премьер Бельгии: А я думал, лидер свободного мира призовёт Путина уйти с Украины

Премьер Бельгии: А я думал, лидер свободного мира призовёт Путина уйти с Украины

Бельгийский премьер назвал себя «вероятно, самым проамериканским парнем в Европе». После этого он перешёл к достаточно колкой критике президента Соединённых Штатов.

По словам Барта де Вевера, ситуация в современном мире такова, что Европе не приходится опираться на США:



Я полагал, что лидер свободного мира скажет: «Мистер Путин, уходите с территории Украины». А вместо этого получилось всё наоборот. Пока мы видим то, как администрация (Трампа) говорит, что не принимает ни одну из сторон – ни украинскую, ни российскую.

По словам де Вевера, «теперь, оказывается, США не принимают сторону тех, кто против тирании и вторжения в демократию».

Очередной сказ о том, что Украина – «демократия». Ничего удивительного… В Европе привыкли оправдывать спущенные «в трубу» десятки миллиардов евро налогоплательщиков тем, что «стоят на защите демократии». Поэтому и де Веверу приходится всякий раз поднимать этот изрядно поеденный молью, дурно пахнущий, тезис.

Бельгийский премьер:

Так вот, знайте, что вы не в 1980-х, а в 1880-х годах. Это новая эпоха имперского мышления с имперскими намерениями и сферами влияния.

По словам де Вевера, он с тревогой наблюдает за тем, что происходит вокруг Гренландии.

Вполне понятно, что если бы не Гренландия, Европа бы продолжала твердить своё излюбленное о мире, «основанном на правилах». Когда же поняла, что может сама оказаться под ударом «американской демократии», начала постепенно менять риторику.

Де Вевер:

Возможно, после ухода Трампа это прекратится. Но может оказаться, что станет только хуже. Нам давно пора проснуться и почувствовать запах кофе.

Не совсем понятно, к чему де Вевер клонит. Что он понимает под пробуждением? Готовность воевать против США? Или историческое европейское желание вновь пойти на Юг и Восток… Де Вевер отсылкой к действиям Трампа, рефлексирует в связи с тем, что Бельгия утратила свои владения в Африке?
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:39
    Реалист, говорят и делают реальное... а фантазеры идеалисты, как правило, разную дичь не имеющую отношения к реальности.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +8
      Сегодня, 08:15
      Вевер. Нам давно пора проснуться и почувствовать запах кофе.

      Вевер, вы пока в ЕС нюхайте по утрам кофе, а то скоро придётся по утрам нюхать содержимое кошачьих лотков с человеческими фекалиями, как сегодня в Киеве.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:19
        правильно. "грустная задница весело пукнуть не может" (с) Боря Писториус
        lol
        Геннадий hi

        зы в МЧСе вспомнили про меня, опять служим мал мала, хоть и старые хоть без пагон. soldier кадров не хватает. старых стали вытаскивать с диванов. wink

        зы2 через 4 года какелы приучились к лотку с наполнителем....
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 08:38
          Цитата: Nexcom
          Геннадий

          зы в МЧСе вспомнили про меня, опять служим мал мала, хоть и старые хоть без пагон. кадров не хватает. старых стали вытаскивать с диванов.

          Дмитрий hi Для нас эта востребованность полезна. Хоть действительно встанем с дивана. А, вот для силовых структур это только затяжной прыжок в бездну.
          Как вчера мне сказал один молодой подполковник написавший рапорт об увольнении: - "Не плотЮт, дядь Ген!" request
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 08:42
            Да, Геннадий. Я только рад этому.
            Конечно уже с рукавами бегать по позиции ствольщиков - увы и ах для меня, но передавать кое-какой опыт могу - затем и позвали. И хорошо что так!
            Всё лучше чем самоходный боевой диван продавливать... laughing
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 08:49
              Цитата: Nexcom
              Да, Геннадий. Я только рад этому.
              Конечно уже с рукавами бегать по позиции ствольщиков - увы и ах для меня, но передавать кое-какой опыт могу - затем и позвали. И хорошо что так!
              Всё лучше чем самоходный боевой диван продавливать... laughing

              Ну winked как говориться: «Спасём вас от огня, а себя от скуки!» drinks
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 08:52
                Взаимно! drinks


                короткий комент, короткий
          2. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 08:52
            Цитата: Теренин
            Как вчера мне сказал один молодой подполковник написавший рапорт об увольнении: - "Не плотЮт, дядь Ген!"


            А куда он пойдёт молодой и красивый? В ЧОП турникет охранять? Так там тоже мало плотют.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 09:14
              ...целый подполковник на охране турникета! это могуче. это не пенс, а молодой и красивый (с) это +300 баллов к безопасности.
              (сарказм)
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 08:54
          Цитата: Nexcom
          в МЧСе вспомнили про меня, опять служим мал мала, хоть и старые хоть без пагон.

          Дмитрий hi значит не такие уж и старые, нечего прибедняться. По вашм комментам вижу, что энергетики ещё хватает. yes drinks
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 08:59
            laughing ага, "сурововредный" Монтесума здесь. hi drinks

            Так я же Вам отвечал - языком то бодр ещё, но силёнок то уже не очень.
            Сами же знаете - языком чесать - не мешки ворочать (с)
            А вот на мешки уже не очень силёнок то.... Но, бодрюсь, бодрюсь. Стараюсь и хочу быть полезным. Это есть. Как бы тут некоторые не закидывали меня тапками ... laughing
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 09:02
              Цитата: Nexcom
              Как бы тут некоторые не закидывали меня тапками

              Намёк понял. Бывало и с моим участием. yes
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 09:04
                Ну, в общем то как раз про Вас то и не имел ввиду.... Имел ввиду ненормальных которые почему то меня какелом считают и думают что я оттуда пишу коменты... laughing

                А не соглашаться с моей точкой зрения - личное дело каждого. Корректным и аргументированным образом. И я тоже об этом Вам писал....
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 09:16
                  Цитата: Nexcom
                  которые почему то меня какелом считают

                  Было такое, видел не раз, думаю, что это новички или зловреды.
                  Цитата: Nexcom
                  А не соглашаться с моей точкой зрения - личное дело каждого.

                  Верно, в обсуждениях, особенно горячих тем, это расхождение в оценках - нормальное явление. Главное - "Лёлик, только без рук!" (с) smile
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 09:19
                    я потому с ними и не бодаюсь - а смысл то срачь устраивать?
                    инетересен обмен мнениями и корректная дискуссия, а не оскарбления.

                    зы зловредов тут хватает. это или новые экаунты или спящие - вроде давно зарегистрировались, а активности нет и вся активность - гадости эпизодически писать. увы но админы таких не банят не и чистят.... жаль.
      2. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 08:19
        Цитата: Теренин
        Вевер, вы пока в ЕС нюхайте по утрам кофе,


        Вы уверены что кофе? laughing Может его Зеленский пристрастил к благородному ..
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 08:24
          Цитата: kromer
          Цитата: Теренин
          Вевер, вы пока в ЕС нюхайте по утрам кофе,


          Вы уверены что кофе? laughing Может его Зеленский пристрастил к благородному ..

          С Европой и Зеленским, как в том анекдоте: "Едут в вагоне граждане, каждый пахнет по-разному, один парфюм, другой, третий... Входит в вагон бомж, и все стали пахнуть одинаково" winked
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 09:10
            Цитата: Теренин
            Входит в вагон бомж, и все стали пахнуть одинаково

            Потом входит в вагон Зеля, все стали пахнуть как он и тоже одинаково.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 09:41
              Вывод: с бомжами ездить в одном вагоне - некомфортно, но не западло.
              а с зелей - и некомфортно и западло...
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 09:52
                Цитата: Nexcom
                а с зелей - и некомфортно и западло..

                Не говори... а если еще в сортир пойдёт.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:25
          зеля жадный - мукой делиться не будет
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 08:26
            Цитата: Nexcom
            зеля жадный - мукой делиться не будет


            Ну премьер-министр Бельгии тоже не нищий, купить позволить себе может ...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 08:30
              laughing
              истину глаголите. тока по сравнению сколько зеля натырил - бельгиец нищеброд наверно....
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:52
        Гейропейские жили жили в своём гейропейском раю и... а вот уже не совсем рай и перспективы получить совсем уж не рай.
        Их дела, их выбор...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:41
    Нам давно пора проснуться и почувствовать запах кофе.

    Вот Трамп прочитает сей "опус" и будет тебе "и кохве, и какава с чаем" laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 07:45
      Возможно, после ухода Трампа это прекратится.
      Это уже не прекратится, терпите.... tongue
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Егоза
      Вот Трамп прочитает сей "опус"


      Трамп если и читает, то только про себя. Он же типичный нарцисс.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 07:42
    Бельгийский премьер назвал себя «вероятно, самым проамериканским парнем в Европе»
    И явно просчитался, поставил не на того коня. fool
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 08:02
      Цитата: marchcat
      И явно просчитался, поставил не на того коня.


      Он даже сел не на ту лошадь. Где Америка и где Бельгия.
  4. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 07:51
    "Лидер свободного мира", елки-палки а пафоса то сколько. Чтобы стать самой любимой женой?
  5. Комментарий был удален.
  6. Винни76 Звание
    Винни76
    +5
    Сегодня, 08:02
    После того что бельгийцы творили в Конго им следовало бы заштопать своё щебетало. Гуманисты недоделанные.
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 08:04
    А я то думал, что Бельгийский премьер сказал, что да это мы виноваты, что подстрекали украину на войну с Россией, что, да мы осуждаем, и глуьоко сожалеем, что в Одессе заживо сожгли людей, что да, украина, это фашисткое государство, что да это они бомбили г.Луганск, и .г.Донецк. где погибло много мирного населения, что да ОБСЕ в то время работало на украину, что да, Крыма лишили воды, электоэнергии и т.д. и т.д и в конце Россия права, что начала СВО и нужно немедленно прекратить вооружать украину
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 08:44
      Цитата: пылесос
      А я то думал, что Бельгийский премьер сказал, что да это мы виноваты, что подстрекали украину на войну с Россией, что, да мы осуждаем, и глуьоко сожалеем, что в Одессе заживо сожгли людей, что да, украина, это фашисткое государство, что да это они бомбили г.Луганск, и .г.Донецк. где погибло много мирного населения, что да ОБСЕ в то время работало на украину, что да, Крыма лишили воды, электоэнергии и т.д. и т.д и в конце Россия права, что начала СВО и нужно немедленно прекратить вооружать украину

      В вопросах с Украиной, у евро-лидеров инстинкт самосохранения подавляет
      голос разума.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:24
    Какое кофе ? Вялой задницей ,счастливо не пукнешь Писториус .
    Сами европейцы развязал войну, чтобы нанести России стратегическое поражение, а как начало припекать - помгите?А у Бельгии островов нет ? За место островов - Евроклир сойдёт .
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 08:34
    Проще попросить Данию уйти, чем Путина заставить, Трамп то не дupaк.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 09:05
      Цитата: navigator777
      Проще попросить Данию уйти, чем Путина заставить, Трамп то не дupaк.


      У Вас смотрю постоянно личная неприязнь к Путину. Он Вам в сапоги нагадил?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:32
        ..у нас байка-анегдот ходила в своё время...

        Типа на празднике летёха перепил и замполиту в сапоги отлил из вредности. замполит-майор ком.полка рапорт после мероприятия - мол так и так, беда такая, сапоги испортили.
        Резолюция ком.полка на рапорте - Майор! Не шуми и нассы лейтенанту в сапоги в ответ! Инцидент исчерпан!
        lol
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 10:18
          Цитата: Nexcom
          ..у нас байка-анегдот ходила в своё время...


          Рапорт с подобной резолюцией видел. Только там намного всё круче и смешней. laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 10:21
            ага, то есть это не байка что ли? laughing колитесь - что там было на самом деле и что мы все тогда упустили?
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 08:48
    Нам давно пора проснуться и почувствовать запах кофе.
    Мощно задвинул. То есть пробуждение будет максимально комфортным. Оптимист) Вообще то больше похоже, что Трамп для пробуждения европейцев свою мочу использует...
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:15
    Премьер Бельгии зажал российские деньги и еще что0то вякает. Ни стыда ни совести.
  12. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 09:22
    а этот де вевер уже заплатил за имперско-колониальные замашки бельгии при Леопольде 2 сколько они тогда конголезцев уничтожили 10млн вроде, а где то пишут что и 15 млн человек, этот премьер не хочет компенсировать то родственникам и в целом конголезскому государству пару триллионов евро хотя бы?
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 09:39
    Разлагающаяся Европа не кофием пахнуть начинает.
    А грустным сероводородным пшиком из грустных цитат Писториуса (интересно, где он познакомился с творческим наследием великой актрисы Ф. Раневской?)
  14. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 09:46
    ...Нам давно пора проснуться и почувствовать запах ...

    Как в анекдоте: "... понюхай, чем твои шутки пахнут..." wassat
  15. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:47
    Я полагал, что лидер свободного мира скажет: «Мистер Путин, уходите с территории Украины».
    Клали мы на твое "полагание"....
  16. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 09:58
    "Так вот, знайте, что вы не в 1980-х, а в 1880-х годах. Это новая эпоха имперского мышления с имперскими намерениями и сферами влияния." Это еще не новая эпоха, новая эпоха, со всеми вытекающими последствиями наступит в ЕС и конкретно в Бельгии тогда, когда на сытую Европу, благодаря их политикам прилетят "Орешники", "Искандеры" и прочие прелести.
  17. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 10:00
    Европа может перевооружиться и воевать, с этим проблем нет. Есть другие проблемы - про социальное государство придется забыть. Может это им и к лучшему, снимут с пособий нахлебников. И вторая - мальчики с синими волосами на самокатах не хотят в армию. У них другие жизненные цели.

    Вообще в этом есть определенная диалектика - отцы и деды кровью и потом создавали государства, а потомки приходят на готовое
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:21
    Я полагал, что лидер свободного мира скажет: «Мистер Путин, уходите с территории Украины».

    Почему? Россия на территорию Украины ещё не входила.
    не принимают сторону тех, кто против тирании и вторжения в демократию».

    Не бельгийцам заикаться на эту тему. Мы то помним, что творилось в Бельгийском Конго...