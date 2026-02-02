ВС РФ вышли к реке Удава в Сумской области, продвинувшись на 5 км за сутки

Российские войска нанесли поражение противнику на востоке Сумской области и перевели под свой контроль значительные территории к востоку от Мирополья.

Поступает информация о том, что Вооружённые силы России в течение суток освободили порядка 24 квадратных километров в Сумском регионе.



В результате успешных действий российские подразделения вышли к реке Удава и упомянутому селу Мирополье, откуда в своё время противник огнём поддерживал своё вторжение в Курскую область, обстреливая российские сёла Горналь. Гуево, Плехово и город Суджа.

Теперь противник, понеся потери в приграничной зоне, вынужден отходить в центральную часть Мирополья – за Удаву.



От Мирополья ведёт автомобильная дорога в областной центре - Сумы, до которого порядка 30 км. Глубина же созданного плацдарма на указанном участке территории Сумской области составляет порядка 8 км, из которых более половины (5 км) были пройдены ВС РФ в течение минувших суток. Это наиболее значительное территориальное приобретение в Сумском регионе, добытое армией России за последние месяцы.

Также поступает информация о вхождении наших войск в Сумскую область южнее - со стороны Колотиловки Белгородской области. К настоящему моменту идут бои за сумское село Покровка.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:05
    Милиторизованая зона, санитарная зона, да как ни назови... реалиях таковы, что как ты не отодвигай противника от наших границ, у него есть средства наносить удары по нашим городам, жителям. Увы, реалии токовы, что пока враг не будет уничтожен полностью, покоя, мира, нам не видать! soldier
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:13
      Интересно, что буквально перед этим продвижением под Конотопом (Сумская область) было уничтожено два железнодорожных состава с техникой и л/с ВСУ. Геранями ушатывали.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:20
        Интенсивно, разрушительно воздействие на тылы, резервы противника... это все слагаемые успехов на передовой.
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:20
      Цитата: rocket757
      как ты не отодвигай противника от наших границ, у него есть средства наносить удары по нашим городам

      Верно, но лишение противника возможностей концентрировать силы рядом с границей и не давать организовывать проникновение ДРГ - тоже значимый фактор.
  Монтесума
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 10:06
    Также поступает информация о вхождении наших войск в Сумскую область южнее - со стороны Колотиловки Белгородской области. К настоящему моменту идут бои за сумское село Покровка.

    Можно увидеть на карте.