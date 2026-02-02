Эксперты ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России

1 750 32
Эксперты ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России

Инфляция в РФ в течение ближайших полутора лет должна снизиться до целевого уровня. Эксперты также ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России.

Такой макроэкономический прогноз, охватывающий 2026-2028 гг., опубликовало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Предполагается, что темпы роста российской экономики в следующем году достигнут 1-1,5 процента. Для сравнения, в минувшем году он был еще меньшим и составлял 0,8%.

В прогнозе сказано:

Экономический рост к 2027 году восстановится до 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8–1,4% в 2026 году.

Что касается государственной кредитной политики, то аналитики предполагают дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2026 и 2027 годов. Они предполагают, что она может достигнуть отметки 9-10 процентов. Это повлечет за собой снижение долгосрочных и краткосрочных процентных ставок кредитно-финансовых учреждений.

Российская национальная валюта, согласно прогнозу АКРА, несколько ослабнет. Они предполагают, что рубль станет дешевле по отношению к основным мировым денежным единицам примерно на 5-10 процентов.

В документе также говорится, что цены на энергоносители РФ на мировом рынке будут оставаться низкими весть текущий год, а к следующему несколько восстановятся.

Эксперты прогнозируют и бюджетную ситуацию:

Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    +7
    Сегодня, 09:30
    жизнь в России не зависит от ожиданий экспертов.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +7
      Сегодня, 09:44
      Цитата: Гардамир
      жизнь в России не зависит от ожиданий экспертов.

      - Эксперты утверждают, что жить стало лучше.
      - Но люди говоря обратное?
      - Но они же не эксперты.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:48
      Гардамир
      Сегодня, 09:30
      жизнь в России не зависит от ожиданий экспертов.

      hi Существует ли статья в УК или хотя бы в ГК РФ по привлечению таковых экспертов к ответственности из-за неоправдавшихся ожиданий россиян?
      Как-то утяжеления собственных кошельков мало кто почувствовал, кроме нескольких прихватизаторов народного достояния, чьё состояние выросло.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 10:10
        ..сказано - хорошо живём, значит хорошо. это же эксперты.

        (сарказм)
      2. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 10:12
        Меня больше волнует не привлечение "экспертов" к административке.А ,например ,привлечение депутатов которые сначала лишают граждан возможности прямых выборов глав местной исполнительной власти,но абсолютно не несут ответственности когда эта власть полностью проваливает работу.Типичный пример город в котором я проживаю.Бывшая мэр Уваркина ,вместо суда и отправки в колонию становится сенатором!
    3. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 09:55
      Самое интересное, что всё в России должно подстёгивать экономику к росту, прежде всего ВПК и инфраструктурные проекты. Напомню: в 1942 году после тяжёлых поражений и потерь значительной части территорий ВВП СССР был на 34% ниже, чем в 1940 году. А далее началось восстановление советской экономики. За период 1942–1945 гг. ВВП страны увеличился на 25%, и продолжал увеличиваться и далее.
      Что же происходит сейчас? Территории мы не теряли, эвакуацию промышленности не проводили, всеобщую мобилизацию не объявляли… Наоборот, предприятия работают, спрос и рост военной составляющей увеличивается, и в итоге ВВП рост 0.8 % и мечты о его увеличении до 1.25 %.
      Вопрос… может кто-то не достаточно компетентный руководит нашей экономикой и возглавляет Центробанк???
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:57
      Цитата: Гардамир
      жизнь в России не зависит от ожиданий экспертов.

      В России нет экспертов, чьи прогнозы оправдывались - есть чиновники, которые выводят нужные цифры.
      Российская национальная валюта, согласно прогнозу АКРА, несколько ослабнет.

      Кто бы сомневался, что на российский рубль (тысячу) можно будет купить меньше и меньше товаров
      В документе также говорится, что цены на энергоносители РФ на мировом рынке будут оставаться низкими весть текущий год, а к следующему несколько восстановятся.

      Больше интересуют цены на энергоносители на территории РФ...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:08
        ..с января ЖКХ плавно увеличиваются у нас в городе. у знакомой за двушку в старом доме - скакануло почти в 2 раза. живёт одна и экономно. а ей пояснили что типа многое старое, ремонтируем, всё дорожает и т.д....
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:59
      Так давно известно... доллар дорожает/дешевеет, цены у нас идут только в одну сторону.
      Сезонные колебания не в счёт, это частный случай, ни на что, принципиально, не влияющий.
    6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      0
      Сегодня, 10:06
      Все намного проще. 24 июня 2027 года истекает срок полномочий Э. Набиуллиной, которая отсидит на этом посту уже третий срок. Итог ее деятельности - сверхприбыли банковского сектора на фоне застоя в реальном секторе экономики. Одним из выходов может стать национализация банков.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:11
        ...значит на четвёртый продлят...
      2. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        0
        Сегодня, 10:22
        Одним из выходов может стать национализация банков.
        А что там национализировать. Самые жирные Сбер и ВТБ и так, государственные.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:33
    Эксперты прогнозируют и бюджетную ситуацию:

    Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться.
    Посмотрим, и жизнь покажет.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:37
      Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, в целом сопоставимым...........

      Прогноз ни о чем. Все как обычно, а жизнь введет свои коррективы.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 09:38
        Очень даже может быть...
      2. Qas Звание
        Qas
        +2
        Сегодня, 09:57
        К окончанию срока данного прогноза (2028 год) мы все забудем про него, как и другие аналогичные прогнозы.
        А там появятся новые прогнозы к окончанию срока президентства нашего, сами знаете кого.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 10:00
          Qas
          А там появятся новые прогнозы к окончанию срока президентства

          Все может случиться раньше. США напали на Иран и прогнозы поменялись. Все наши прогнозы имеют ситуационный характер, о долговременных пока говорить не приходится.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:39
    Такой макроэкономический прогноз, охватывающий 2026-2028 гг., опубликовало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

    как там пел Леонид Утесов: "всё хорошо, прекрасная маркиза"...
    агентство сидящее на бюджете что еще может выдать для нас с вами...?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 09:50
      агентство сидящее на бюджете что еще может выдать для нас с вами...?

      На бюджете? Откуда такие сведения? В составе акционеров АКРА в основном коммерческие структуры.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:56
      Дедок
      агентство сидящее на бюджете что еще может выдать для нас с вами...?

      Не совсем так. Это Акционерное общество (АО) . Российское рейтинговое агентство. Учреждено 20 ноября 2015 года и аккредитовано при ЦБ РФ. Последнее говорит, в интересах, кого (чего) оно функционирует, т.е. особого доверия испытывать не стоит.
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 09:42
    [quote]Инфляция в РФ в течение ближайших полутора лет должна снизиться до целевого уровня./quote]
    Что-то целевой уровень ЦБ РФ никогда не совпадает с целевым уровнем в магазине...
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 10:08
      Правдодел
      Что-то целевой уровень ЦБ РФ никогда не совпадает с целевым уровнем в магазине...

      Стоит учесть, перевозка, хранение товаров стоит денег, а гсм дорожает. Вырос НДС. Цены от производителя тоже тянутся вверх. Да и торговая сеть (магазины) тоже хотят что-то заработать, им тоже надо платить зарплату работникам. Так. что все логично. Хорошо, что еще цены на социально-важные товары не задираются.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 10:11
        Уважаемый, frruc (Василий), для чего вы все это написали: если оправдываете инфляцию, которая в Росси ну никак даже не 15%, то смысла нет, а если поясняете из-за чего инфляция достигает таких размеров, то это - чепуха полная и отсутствие знания экономических законов...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 10:13
          Правдодел
          это - чепуха полная и отсутствие знания экономических законов...

          А мы когда-нибудь жили по экономическим законам? Если Да, но напомните.
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 09:44
    В прогнозе сказано:
    Экономический рост к 2027 году восстановится до ...

    Эксперты прогнозируют и бюджетную ситуацию:
    Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным ... сопоставимым...

    это не прогноз
    это - пропаганда
    даже ничем не прикрытая
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 09:47
    Есть анекдот про цыгана. Глава семьи решил сэкономить на питании семьи. Месяц не кормил жену и детей и они умерли. Он в сердцах сказал- " ещё бы один день не ели и они бы привыкли." Так и нас кормят обещаниями и урезают пайки потихоньку. hi
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:49
    Эксперты ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России

    Охренеть!!!
    Вам уже недостаточно растущей из года в год дороговизны тарифов и цен на товары и услуги? Решили увеличить рост и темпы?
    Может быть, для начала уйти от минимальной инфляции в стране в размере 4%? Или прийти к ней после двузначных чисел...
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 09:52
    Что вообще такое ВВП и насколько он реально отражает экономические дела. А почему он должен расти? Для этого мне надо купить вторую машину, еще пару телевизоров, каждый день заказывать по интернетам на два гамбургера больше и чаще ходить в парикмахерскую. Виртуальность современной экономики поражает. Иногда кажется, что астрологи с хиромантами честнее.
  9. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 09:53
    Россияне еще не готовы потреблять такую откровенную дезу. Может быть попозже
  10. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 09:54
    Осмелюсь спросить - темпов какого именно роста? Положительного или отрицательного? И в чьих именно карманах окажется этот рост? Ведь прибыль банка может расти в том числе и за счёт недоплаты вкладчикам (о регулирующей роли рынка говорить не приходится)..
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:07
    В феврале делать прогнозы? Мы завтра незнаем что будет .Далеко ходить не надо - золото на бирже ,это не корректировка .Это пике 800 бакинских за несколько дней.А с нефтью и газом какой прогноз ,прогноз - они у нас есть.Не автомобилист но сегодня - 0,30 коп к цене на 92 .А так всё хорошо прекрасная маркиза ,местами правда. laughing
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 10:21
    Два года назад я посетил экономический форум в парке ВДНХ в Москве. Я был там единственным немцем. Как я уже говорил со многими людьми, Россия встанет на правильный путь только в том случае, если в ближайшие годы будет реализовано 40% того, что было представлено на выставке!

    Однако я также обсуждал это с руководителями и губернаторами.

    Необходимо вовлечь всех россиян, от мала до велика, в этот новый путь.
    — Не повторяйте ошибок западных экономик. Вам не нужен экономический рост каждый год; ключевым фактором является органический (здоровый) рост, а не неорганический. Экономического роста каждые два-три года вполне достаточно.

    — Будьте осторожны с робототехникой и ИИ! Автоматизация и цифровизация неизбежно приведут к исчезновению многих рабочих мест! Посмотрите на YouTube, Facebook и другие компании; в этом году будет уволен около миллиона человек. Зачем платить годовую зарплату в 100 000 долларов, если ИИ и робототехника могут делать это дешевле круглосуточно?

    Китай может быть важным партнером для России, но следует проявлять осторожность в отношении китайского импорта, например, автомобилей. Взять, к примеру, европейских автопроизводителей, чьи продажи падают из-за китайских автомобилей и санкций!

    В Германии уже уволено около 130 000 человек из автомобильной промышленности!

    Россия должна извлечь уроки из ошибок западных экономик!

    Германо-российская дружба!