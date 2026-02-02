Эксперты ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России

Экономический рост к 2027 году восстановится до 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8–1,4% в 2026 году.

Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться.

Инфляция в РФ в течение ближайших полутора лет должна снизиться до целевого уровня. Эксперты также ожидают к 2027 году восстановления темпов роста ВВП России.Такой макроэкономический прогноз, охватывающий 2026-2028 гг., опубликовало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).Предполагается, что темпы роста российской экономики в следующем году достигнут 1-1,5 процента. Для сравнения, в минувшем году он был еще меньшим и составлял 0,8%.В прогнозе сказано:Что касается государственной кредитной политики, то аналитики предполагают дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2026 и 2027 годов. Они предполагают, что она может достигнуть отметки 9-10 процентов. Это повлечет за собой снижение долгосрочных и краткосрочных процентных ставок кредитно-финансовых учреждений.Российская национальная валюта, согласно прогнозу АКРА, несколько ослабнет. Они предполагают, что рубль станет дешевле по отношению к основным мировым денежным единицам примерно на 5-10 процентов.В документе также говорится, что цены на энергоносители РФ на мировом рынке будут оставаться низкими весть текущий год, а к следующему несколько восстановятся.Эксперты прогнозируют и бюджетную ситуацию: