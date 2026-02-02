Австрийский обозреватель сравнил США при Трампе с Германией образца 1933 года
Вполне чётко прослеживается тенденция в европейской прессе, направленная на ужесточение критики в адрес президента США Дональда Трампа. Критика всё чаще исходит и от еврочиновников различного уровня. Как уже сообщало «Военное обозрение», накануне бельгийский премьер Барт де Вевер, назвав себя «пожалуй, самым проамериканским парнем в Европе», обвинил Трампа в имперских амбициях и возвращения мира в 1880-е годы.
Австрийский обозреватель Арндт Пельтнер, которые почти 30 лет работает репортёром в США, подхватывает тему, заявляя о том, что «такими как сегодня Соединённые Штаты не были никогда в обозримой ретроспективе». По словам Пельтнера, если раньше сам термин «американская мечта» манил в США многих из тех, для кого Штаты стали «вторым домом», то теперь эта страна «превратились в страну одного человека»:
Австрийский обозреватель пишет, что теперь по всей стране (США) «царят страх и бессилие», причём уже и среди тех, кто голосовал за Трампа.
По словам Пельтнера, ранее он никогда не испытывал ничего подобного в Штатах, а теперь он говорит об опасности, «которая приближается к нему как петля». Далее Пельтнер переходит к сравнению современных Соединённых Штатов к Германии периода прихода там к власти Адольфа Гитлера:
