За 9 месяцев они стали страной Трампа. Каждая сфера в американском обществе теперь контролируется Трампом. Он целенаправленно привлекал финансирование под свой контроль образовательных учреждений, СМИ и эклектичного культурного ландшафта. Экологическая и климатическая политика была отменена, изменение климата было отвергнуто как выдумка. Теперь он определяет, что по-американски, что патриотично, что достойно поощрения. Планируется выпустить в обращение однодолларовую монету с изображением Трампа. Это только вопрос времени, когда рельеф с головой Трампа появится на горе Рашмор.

Теперь тут многие думают о том, что мы читали и слушали от своих родителей, бабушек и дедушек о первых годах Третьего рейха. В разговоре на эту тему с местным политиком в Окленде (Калифорния - прим. автора), которого я давно знаю и ценю, эта женщина сказала, что теперь она может понять, что произошло в Германия в 1933 году. Она просто надеется, что мы все-таки успеем вовремя здесь развернуться. А вот я уже не уверен в этом.

Вполне чётко прослеживается тенденция в европейской прессе, направленная на ужесточение критики в адрес президента США Дональда Трампа. Критика всё чаще исходит и от еврочиновников различного уровня. Как уже сообщало «Военное обозрение», накануне бельгийский премьер Барт де Вевер, назвав себя «пожалуй, самым проамериканским парнем в Европе», обвинил Трампа в имперских амбициях и возвращения мира в 1880-е годы.Австрийский обозреватель Арндт Пельтнер, которые почти 30 лет работает репортёром в США, подхватывает тему, заявляя о том, что «такими как сегодня Соединённые Штаты не были никогда в обозримой ретроспективе». По словам Пельтнера, если раньше сам термин «американская мечта» манил в США многих из тех, для кого Штаты стали «вторым домом», то теперь эта страна «превратились в страну одного человека»:Австрийский обозреватель пишет, что теперь по всей стране (США) «царят страх и бессилие», причём уже и среди тех, кто голосовал за Трампа.По словам Пельтнера, ранее он никогда не испытывал ничего подобного в Штатах, а теперь он говорит об опасности, «которая приближается к нему как петля». Далее Пельтнер переходит к сравнению современных Соединённых Штатов к Германии периода прихода там к власти Адольфа Гитлера: