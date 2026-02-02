Использовали втёмную: предотвращён теракт в здании управления ФСБ по Крыму

В Крыму предотвращён очередной теракт в здании управления ФСБ. Правоохранителями задержан местный житель, которого украинские спецслужбы пытались использовать втемную. При этом организаторы теракта рассчитывали сделать из мужчины невольного «смертника», дистанционно подорвав взрывное устройство.По данным ведомства, мужчина был введён в заблуждение спецслужбами Украины и ничего не знал о готовящемся теракте. Украинские террористы представились российскими правоохранителями и предложили потенциальному исполнителю сотрудничать и в качестве «тестового задания» занести в административное здание ФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи, чтобы якобы «выявить «предателей» в спецслужбе». В результате обысков было выявлено, что в колонке было замаскировано взрывное устройство.Ранее подобный случай произошёл в Волгодонске Ростовской области, где сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку одного из колледжей, которую также втемную украинские спецслужбы пытались использовать для теракта в здании городской администрации. Следствию удалось выяснить, что с девушкой связались агенты СБУ, также представившиеся правоохранителями и попросившие помочь в выявлении предателей и коррупционеров среди городских властей. Девушке предложили пронести в административное здание рюкзак якобы с «подслушивающим устройством». Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. В рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.

