Использовали втёмную: предотвращён теракт в здании управления ФСБ по Крыму

В Крыму предотвращён очередной теракт в здании управления ФСБ. Правоохранителями задержан местный житель, которого украинские спецслужбы пытались использовать втемную. При этом организаторы теракта рассчитывали сделать из мужчины невольного «смертника», дистанционно подорвав взрывное устройство.

По данным ведомства, мужчина был введён в заблуждение спецслужбами Украины и ничего не знал о готовящемся теракте. Украинские террористы представились российскими правоохранителями и предложили потенциальному исполнителю сотрудничать и в качестве «тестового задания» занести в административное здание ФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи, чтобы якобы «выявить «предателей» в спецслужбе». В результате обысков было выявлено, что в колонке было замаскировано взрывное устройство.

Ранее подобный случай произошёл в Волгодонске Ростовской области, где сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку одного из колледжей, которую также втемную украинские спецслужбы пытались использовать для теракта в здании городской администрации. Следствию удалось выяснить, что с девушкой связались агенты СБУ, также представившиеся правоохранителями и попросившие помочь в выявлении предателей и коррупционеров среди городских властей. Девушке предложили пронести в административное здание рюкзак якобы с «подслушивающим устройством». Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. В рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:40
    предложили потенциальному исполнителю сотрудничать и в качестве «тестового задания» занести в административное здание ФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи, чтобы якобы «выявить «предателей» в спецслужбе».
    . Вопрос... а как отделить "доверчивость" от деб Б илизма???
    Из всех "утюгов" несётся, люди, будете бдительны, не поддавайтесь на провокации и прочие разводы, они не просто опасны, это смертельно опасно!!! fool
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +5
      Сегодня, 10:48
      Насколько нужно быть тупым идиотом, чтобы в подобную ахинею верить? Это или неуч или потенциалый обитатель психоневрологического диспансера. hi
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 10:53
        Цитата: ВадимЖивов
        Насколько нужно быть тупым идиотом, чтобы в подобную ахинею верить? Это или неуч или потенциалый обитатель психоневрологического диспансера.

        Ели все так, то как не крути, а не будет умысла (субъективной стороны преступления) патамушта - мужчина был введён в заблуждение спецслужбами Украины bully
        1. VictorB Звание
          VictorB
          0
          Сегодня, 12:15
          мужчина был введён в заблуждение спецслужбами Украины

          Да какое тут заблуждение?
          Проверка: пронести в здание ФСБ(!) неизвестно что.

          Бред сивой кобылы изначально.
          Никакие органы ничего вам не предложат, если вы уже не в теме (чей-то знакомый, работаете на нужном производстве, вас взяли с поличным на каком-то деле, можете сделать что-то эксклюзивное), а посторонний человек. Случайных людей никто не вербует.
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: Теренин
          мужчина был введён в заблуждение спецслужбами Украины

          Долина тоже утверждала, что была введена в блудняк, однако Верховный суд оказался самым справедливым судом в мире. lol

          Я лично не сторонник посадок и расстрелов, но какое-то поражение в правах должно быть.

          "Наказания без вины не бывает" (с)
    2. vladcub Звание
      vladcub
      +3
      Сегодня, 10:53
      "вопрос конечно интересный" (С).
      16 лет, у неё танцы"обжиманцы" па уме. Но взрослый человек?!
      Камрады, сдаётся мне, что СБУшниники, заранее выбирали: кому поручить
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 10:59
        Так в соц сетях отслеживаю, подбирают цель для вербовки или подставы.
        Некоторым кажется, что их "писательские потуги", это.... ЭТО, что то это, короче, а по факту, сплошная дурь, на которую если и слетается, всякое разное, то это не пчелы, бабочки, мотыльки, а то, от чего совсем не хорошо становится, как минимум, противно...
        Натуру ведь не скроешь, она обязательно себя проявит... опытные специалисты таких засекают на раз два, а потом... в общем, они умеют с таким материалом работать! soldier
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 11:20
          Цитата: rocket757
          Натуру ведь не скроешь, она обязательно себя проявит... опытные специалисты таких засекают на раз два, а потом... в общем, они умеют с таким материалом работать!

          Что и подтверждается довольно часто, к нашему сожалению. К тому же, у этих спецов имеется в наличии достаточное количество персональных данных, ставших доступными по разным причинам, что они с успехом используют для обработки объекта своего внимания.
          Из всех "утюгов" несётся, люди, будете бдительны, не поддавайтесь на провокации и прочие разводы

          Есть, видимо, личности, до которых из "утюгов" не доходит - у них основной источник информации свой ограниченный круг общения в соцсети.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 11:28
            Таки да, с большим трудом удаётся компенсировать, а то и с боем отбивать всю ту дурь, которую подрастающего поколение собирает в сети, да и среда обитания влияет, сильно... далеко не все родители осознают, что дети и ИХ будущее и не занимаются санацией тех привычек, приоритетов, которые подростки нахваталась со стороны.
            Увы, дальше может стать ещё хуже и что делать, ВОПРОС!?!?!?
      2. Wratch Звание
        Wratch
        +5
        Сегодня, 11:12
        Фильм вчера показывали о малолетних дебилах,которые за 5-10 тр обещанных бегут поджигать о релейные шкафы на жд и не только. По статистике уголовных дел за прошлый год, аж 2500 штук отловили.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Сегодня, 12:24
          Цитата: Wratch
          Фильм вчера показывали


          Для тех, кто хочет посмотреть:



          Всё равно не понимаю. И не знаю, что делать.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а как отделить "доверчивость" от деб Б илизма?

      Ребёнка обмануть можно, но что бы взрослый человек повёлся - "дядя помоги нам мы из ГБ", даже ДБил не поведётся, но вот кто завербован и желает получить на бутылку водки, то это в самый раз.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        +3
        Сегодня, 11:39
        В самом начале, когда бандерлоги начали обкатывать эти схемы, они на Камчатке хотели вот так же развести бомжа алкоголика, выслали аванс, он его пропил, а потом запросил ещё и кинул их. Если честно, не знаю правда это или нет, но в СМИ это писали.
        1. sub307 Звание
          sub307
          0
          Сегодня, 12:03
          Цитата: tatarin1972
          он его пропил, а потом запросил ещё и кинул их.

          Ух ты...,не слышал эту историю. Выходит, даже бомж оказался куда "умнее" некоторых "жертв ЕГЭ", и на выпивку получил...,и "послал всех лесом"! winked
          1. tatarin1972 Звание
            tatarin1972
            0
            Сегодня, 13:21
            Не все бомжи и алкоголики маргиналы, бывают люди попавшие в сложные ситуации. Там была группа бандерлогов, на Камчатке, они его подбивали сжечь машину полиции, он запросил аванс, пропил, сказал,что денег за такие дела мало, потребовал ещё, ему их дали , а он в ФСБ, ждал их.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:42
        Надеюсь все понимают, что определение взрослый, это не синоним, умный, здравомыслящий...
        Увы, глупых взрослых хватает и если рядом нет того, что умеет вовремя вразумить, дать по мозгам так, что б все перевернулось и стало на место, то... в общем понятно. Инциденты подобные будут повторятся.
    4. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 11:35
      Ну СВУ в 10 кеге в тротиле, да еще с гайками... Т.е. весит точно не меньше 10 кеге... Принять за "подслушивающее устройство" - это точно не доверчивость, человек - клинический неумный человек, ну что, она телефон свой ни разу не видела, чтоб поверить, что его аналог 10 кеге весит?!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:11
        Увы, глупым, дурнем быть не запретишь, можно только посоветовать близким, окружающим, присматривать за такими, что б они не попадались на крючек всяким гадам, вражинам...
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:42
    От не верю! Не верю и все! Новая отмаза...
    Как там в очень неприлично анекдоте про Бабу Ягу и заблудившегося в лесу бизнесмена? "Такой большой, а в сказки верит"!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Grossvater
      От не верю! Не верю и все! Новая отмаза...

      Не переживайте, именно так и будет рассуждать орган дознания. Ему нужно материал с обвинением направить в суд. Это его "палка".
      А, сторона защиты будет сопротивляться, это его деньги.
  3. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:42
    10 кг не многовато для 16 летней девушки?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Сегодня, 10:48
      Цитата: пылесос
      10 кг не многовато для 16 летней девушки?

      там же оговаривалось - в тротиловом эквиваленте
      то есть, при использовании других ВВ (к примеру, популярный гексоген и его производные) вес мог быть 6 кг
      наверное, есть ещё какие-то, более эффективные ВВ, специалисты меня поправят
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 11:09
        Цитата: sdivt
        Цитата: пылесос
        10 кг не многовато для 16 летней девушки?

        там же оговаривалось - в тротиловом эквиваленте
        то есть, при использовании других ВВ (к примеру, популярный гексоген и его производные) вес мог быть 6 кг
        наверное, есть ещё какие-то, более эффективные ВВ, специалисты меня поправят

        Цитата: пылесос
        10 кг не многовато для 16 летней девушки?
        Вот и считайте. Например, масса заряда ВВ ручной гранаты в среднем составляет около 100 г в тротиловом эквиваленте. Для гранаты Ф-1 значение 60 - 70 г в тротиловом эквиваленте.
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 10:51
      Цитата: пылесос
      10 кг не многовато для 16 летней девушки?

      в тротиловом эквиваленте
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 10:42
    P.S. Спецам спасибо и удачи!
  5. алек Звание
    алек
    +2
    Сегодня, 10:46
    занести в административное здание ФСБ портативную аудиоколонку с функцией записи, чтобы якобы «выявить «предателей» в спецслужбе»

    А мы продолжаем верить в наивность исполнителей?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:50
    Цитата: rocket757
    Вопрос... а как отделить "доверчивость" от деб Б илизма???
    Из всех "утюгов" несётся, люди, будете бдительны
    Этого не знает даже тот, это говорит. Главное прокукарекпть, а там пусть люди разбираются сами
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а как отделить "доверчивость" от деб Б илизма???
      Из всех "утюгов" несётся, люди, будете бдительны

      Этого не знает даже тот, это говорит. Главное прокукарекпть, а там пусть люди разбираются сами

      Не вижу ничего плохого в том, что человек высказал личное мнение. Или вы считаете свой оскорбительный коммент гораздо более достойным по своему содержанию?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:54
        Монтесума То который назвался "Шеленбергом" не знает наших реалий, не знает нашего "юмора", да и писать не умеет... совсем чужак.
        В ИГНОР таких.
        А так... прицепилась какая то вражина и что с того?
        Может боятся, а от того пишут какую то фигню.
        Нас таким не поймёшь!
        Специально ведь пишу так, что б их гугла переводчик не смог перевести все правильно... до них мне дела нет.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 12:05
          Цитата: rocket757
          который назвался "Шеленбергом"

          Он далеко не "Шелленберг", его ник связан с горами в Австрии.
          Цитата: rocket757
          не знает наших реалий, не знает нашего "юмора"

          Похоже на то.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 12:08
            Да, на первый взгляд показалось, уж больно часто они берут ники такие, что б нам было понятно, что они в теме... тем более, не наш, в ИГНОР таких и всех делов.
  7. podval57 Звание
    podval57
    +2
    Сегодня, 11:01
    Вспомнил фильм "Женя, Женечка и катюша" , эпизод с посылкой.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: podval57
      Вспомнил фильм "Женя, Женечка и катюша" , эпизод с посылкой.

      Старо как мир. 23 мая 1938 года Павел Судоплатов лично уничтожил создателя ОУН полковника Евгена Коновальца, «подарив» тому коробку конфет со взрывчаткой.
  9. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    Сегодня, 11:31
    А сколько ещё ходит в нашей стране, страшно подумать! Отмените мораторий - назрело!