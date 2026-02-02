Проводя СВО, Россия нарастила экспорт вооружений – СМИ КНР называет причину

Доходы от продажи российского оружия продолжают расти. Об этом рассказывал президент нашей страны Владимир Путин на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Его заявление проанализировало китайское издание Baijiahao.



Журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что только за прошлый ОПК России отправил вооружение в 30 государств мира, получив за это 15 миллиардов долларов выручки. СМИ КНР называет причину такого успеха. По мнению китайского издания, он свидетельствует о том, что российские санкции оказались неэффективными.

Проводя СВО, Россия нарастила экспорт вооружений. Это означает, что оборонная индустрия нашей страны не только способна обеспечить собственную армию всем необходимым, но и одновременно может поставлять военную продукцию за рубеж, тем самым пополняя бюджет нашей страны.


Более того, успешное применение нашими Вооруженным силами отечественного оружия и боевой техники в зоне СВО является лучшим подтверждением их высокой эффективности.

Говоря о доходах российского ОПК, китайские журналисты отмечают:

Эти цифры свидетельствуют о том, что новая тактика продаж России сработала.

Собственно, такой высокий спрос на военную продукцию РФ объясняется не только его эффективностью. Дело еще заключается в том, что страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.
11 комментариев
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:12
    страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.
    . Возможно некоторые покупатели начали перевооружатся, потому что вооружения, которые они приобретали раньше, ушли на сторону, известно какую...
    Впрочем, это предположение, а про напряженную обстановку в мире, это очевидно.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: rocket757
      страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.
      . Возможно некоторые покупатели начали перевооружатся, потому что вооружения, которые они приобретали раньше, ушли на сторону, известно какую...
      Впрочем, это предположение, а про напряженную обстановку в мире, это очевидно.

      Если есть кому сбросить устаревшее оружие, это нормально, не нужно тратиться на утилизацию. В любом случае спрос выйдет на предложения.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:38
        Очевидное... данный конфликт самый крупный, масштабный и "дров" в нем сгорело очень много.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:18
    Возможно ,наши вооружения показывают эффективность против вооружений блока НАТО. Относительно дёшево по сравнению с НАТО.Рентабельность у нас выше .В разы ,на экспорт у нас оружие идёт без демпинга .
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 11:34
      НАТОвское ПВО зарекомендовало себя не с лучшей стороны, при запредельной стоимости. Наша отрабатывает. В С-400 индийцы просто влюбились, после известных событий. Тележка Т-90 просто неубиваема, по сравнению с аналогами.
  3. Gerome Звание
    Gerome
    -6
    Сегодня, 11:44
    Новость приятная пришла:
    В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света, - ДТЭК

    Мочу, мочу пьём, куяни wink
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 11:44
    ОПК России отправил вооружение в 30 государств мира, получив за это 15 миллиардов долларов выручки
    ... такой высокий спрос на военную продукцию РФ ...

    Надо бы уточнить, что это не всплеск интереса на военную продукцию из России, а просто возврат на прежние позиции.
    Мы, начиная, примерно, с десятых годов (2010-2021) стабильно продавали, на суммы $13–15 млрд (пик был в 2011 г. — около $16 млрд).
    СВО, разумеется, изменила ситуацию, было не до внешних продаж
    Сейчас мы стали возвращать свой рынок, восстанавливать прежние объемы
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    -4
    Сегодня, 11:51
    Есть ли польза от этих продаж? Ну там пенсии увеличили. медицина лучше?..
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:59
    получив за это 15 миллиардов долларов выручки.

    А это, вообще, много или, как? В масштабах мирового оборота. Всё же познаётся в сравнении. Есть чем гордиться?
    "Три это куча? А пять?"©
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 13:13
    Собственно, такой высокий спрос на военную продукцию РФ объясняется не только его эффективностью. Дело еще заключается в том, что страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.

    за прошлый ОПК России отправил вооружение в 30 государств мира, получив за это 15 миллиардов долларов выручки



    Просто для сравнения - американский экспорт вооружений и военной техники на сумму 318,7 млрд долларов в 2024 финансовом году стал рекордным на фоне военного конфликта на Украине.
  8. Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 13:15
    Статистические отчеты, так себе, чсе по Станиславскому, "не верю", вот я скажу,зарплата у меня 450 тыщ, или миллион