Профессиональный революционер Розалия Землячка

Её достоинства хорошо известны. Её невозможный характер – тоже.

Происхождение и молодость героини статьи



20-летняя Розалия Залкинд, фото 1896 г.



Розалия и Мария Залкинд, фото 1899 г.

Скрылась подлежащая аресту учительница Трелина Зинаида Ильинична, приметы — немного выше среднего роста, брюнетка, лицо худощавое, бледная, носит пенсне, белые стекла в стальной оправе, волосы на голове закладывает пучком, глаза серые.

Как стать Демоном революции?

Получила известность под кличкой «Демон» как одна из организаторов красного террора в Крыму.



«Страшная, аж жуть», не правда ли?

Профессиональный революционер

Болят ноги, ломота в ногах, ночью готова прыгать от боли. Не могу стоять на ногах, они опухают и становятся как бревна, просыпаюсь от отвратительного ощущения во рту – полон рот крови.

Выход — начать беспощадную борьбу за самое дорогое мне в жизни.

1917 год

Юнкера заняли Кремль, поставили у Троицких ворот 2 пулемета и автомобиль и стали выгонять из казарм склада 56-го пехотного запасного полка солдат, понуждая прикладами и угрозами. Солдаты склада в числе 500 человек были построены без оружия перед воротами арсенала. Несколько юнкеров делали расчет. В это время раздалось откуда-то несколько выстрелов, затем юнкера открыли огонь из пулеметов и оружия от Троицких ворот. Выстроенные без оружия солдаты склада падали как подкошенные, раздались крики и вопли, все бросились обратно в ворота арсенала, но открыта была только узкая калитка, перед которой образовалась гора мертвых тел, раненых, потоптанных и здоровых, старающихся перелезть в калитку; минут через пять огонь прекратился. Оставшиеся раненые стонали, лежали обезображенные трупы.



Юнкера в Кремле



Р. Землячка среди бывших подпольщиков Рогожско-Симоновского района. Фотография 1923 г.





Революционные войска на Никольской улице. 2 ноября 1917 г.

Розалия Землячка на Южном фронте

Это было время жестоких боев за Орел, Красная Армия переходила в наступление против Деникина. Я только что вступил в комсомол, и волостная партийная организация послала меня с поручением в политотдел Тринадцатой армии. Я ждал появления начальника политотдела армии, и вот он появился. Это было незабываемое впечатление! Начальником политотдела оказалась женщина в кожаной куртке и хромовых сапогах... Мне приходилось видеть до революции строгих учёных дам – педагогов, врачей, искусствоведов, и вот передо мною была одна из них. Начальнику политотдела доложили обо мне, она повернулась, хотя у меня до сих пор сохранилось ощущение, будто какая-то незримая сила сама поставила меня перед нею. Повернулась и... поднесла к своим близоруким глазам лорнет. Да, лорнет! Первое слово, услышанное мною из её уст, было «расстрелять». Речь шла вот о чём. Старик-отец прятал сына-дезертира, и обоих только что доставили в трибунал. С Землячкой советовались, как с ними поступить. Дезертиры в те дни были бедствием армии, им нельзя было давать потачки, и Землячка не могла, не имела права проявить мягкость... Много воды утекло с той встречи до той поры, когда я понял, что эта черта её характера именуется не жестокостью, а твёрдостью.