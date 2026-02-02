«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника

Мы знали, что там действуют другие правила. У них не было нашей электроники. Но у них было количество. И системы, которые не ломались.

Мы знали, что если вступим в бой, то у нас будут проблемы. Наша сила заключалась в скорости и дальности, а не в манёвренности.

F-4 не был элегантным самолетом, но он был честным. Чистая мощь. И он доставлял тебя домой.

Но он мог делать то, что вряд ли было под силу какой-либо другой машине: пролететь сквозь горные долины глухой ночью и в тумане на автопилоте на высоте всего 50 м. Адреналин гарантирован.

Tornado был инструментом для специалистов. Каждая система должна была работать безупречно. В части Су-22 речь шла о том, чтобы работало хоть что-то.

Самолёт удивил нас. В ближнем бою он был чрезвычайно опасен. Манёвреннее всего, что мы знали.

Но был сделан вывод: восточные противники больше не являлись технологически отсталыми.

Машина думает за тебя. Она предупреждает, помогает, защищает. Но в конце концов, решение принимаю я.

Но границы между ними стираются: современные российские системы интегрируют высокотехнологичную авионику, в то время как западные конструкторы учатся у восточной простоты.