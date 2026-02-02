«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника

«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника

На протяжении десятилетий небо над Германией было разделено: на западе истребители стран НАТО, на востоке – советские самолёты. Борьба между ними определяла развитие ВВС ФРГ, что сказывается даже после окончания Холодной войны.

Как указывается на сайте бундесвера, философии машин были совершенно разными: западные истребители являлись высокотехнологичными машинами с продвинутой электроникой, но сложным техобслуживанием. Восточные же, напротив, были надёжными и конструктивно более простыми, что способствовало их массовому производству. Бывший офицер ВВС Германии вспоминает:



Мы знали, что там действуют другие правила. У них не было нашей электроники. Но у них было количество. И системы, которые не ломались.

F-104 и МиГ-21:



В качестве первой «дуэли» называется противостояние между F-104 Starfighter, поступившего на вооружение бундесвера в 1960 году, и МиГ-21 с «формой карандаша», специально использованной для достижения высоких скоростей. Он мог быстро набирать высоту и отличался манёвренностью – «не идеальный ни в одном аспекте, но достаточно хороший во всех».

F-104 был быстрее, летал выше и имел лучшие ракеты. Но в ближнем бою МиГ-21 превосходил его. Он был более манёвренным и снисходительным к ошибкам. Один из немецких пилотов того времени отметил:

Мы знали, что если вступим в бой, то у нас будут проблемы. Наша сила заключалась в скорости и дальности, а не в манёвренности.

МиГ-21 имел малый радиус полёта, менее совершенную электронику, «примитивную по западным стандартам кабину» и наземное целеуказание. Но он выполнял свою роль, будучи массовым перехватчиком. Среди сверхзвуковых истребителей он поставил рекорд по объёмам выпуска – всего было построено более 11 тыс. экземпляров.

F-4 и МиГ-23:



На следующем витке противостояния состязались F-4 Phantom и МиГ-23, «мощь против прагматизма». Оба самолёта представляли собой переход от чисто истребителей к многоцелевым машинам. ВВС Германии получили Phantom в 1973 году и распрощались с ним только в 2013 году. Мощный и хорошо вооружённый самолёт мог продолжать полёт, даже несмотря на значительные повреждения. Он имел сложную авионику, ТО было дорогостоящим, «но когда всё работало исправно, он превосходил конкурентов». Бывший пилот Phantom вспоминает:

F-4 не был элегантным самолетом, но он был честным. Чистая мощь. И он доставлял тебя домой.

«Восточным ответом» стал МиГ-23, разработанный для скорости и дальности и имевший «прагматичную конструкцию»: меньше электроники, более простые системы, что прекрасно подходило для массового производства. Он мог летать быстро и высоко. Его вооружение было эффективным, но имелись недостатки в управляемости. Лётчикам приходилось быть осторожными.

Tornado и Су-22:



Следующей противоборствующей парой стали Tornado и Су-22. ВВС ФРГ получили Tornado
в 1981 году. Он был создан для выполнения конкретной задачи – прорваться сквозь радары, точно поразить цели и при этом выжить. Это дорогой самолёт, требовательный к ТО.

Но он мог делать то, что вряд ли было под силу какой-либо другой машине: пролететь сквозь горные долины глухой ночью и в тумане на автопилоте на высоте всего 50 м. Адреналин гарантирован.

СССР применял Су-22, специализированный для поражения наземных целей. Он имел бронекабину для защиты при полётах на малых высотах и тяжёлое вооружение. Немецкий техник вспоминает оба самолёта:

Tornado был инструментом для специалистов. Каждая система должна была работать безупречно. В части Су-22 речь шла о том, чтобы работало хоть что-то.

Как указывается, Tornado был скальпелем, предназначенным для уничтожения противника точными и точечными ударами, в то время как Су-22 считался летающим молотом: тяжело нагруженный бомбами и ракетами, он предназначался для прорубания полос в линиях обороны сил НАТО.

МиГ-29:



После воссоединения Германии в распоряжении Берлина оказались 24 истребителя МиГ-29. Как отмечается, это уже был «не примитивный самолёт восточноевропейского типа». Его манёвренность была впечатляющей, а управление вооружением с помощью нашлемной системы целеуказания «значительно опережало технологии НАТО». Немецкий пилот вспоминает:

Самолёт удивил нас. В ближнем бою он был чрезвычайно опасен. Манёвреннее всего, что мы знали.

Отмечается, что в ходе испытательных боёв МиГ-29 против F-16 и F/A-18 он превосходил западные самолёты. Но у него имелись и недостатки: ограниченная дальность полёта, менее интегрированная авионика и сложное ТО. БРЛС оказалась слабее по сравнению с западными аналогами.

В 2003 году МиГ-29 были сняты с вооружения ВВС ФРГ как слишком дорогие в обслуживании и недостаточно совместимые со стандартами НАТО:

Но был сделан вывод: восточные противники больше не являлись технологически отсталыми.

Eurofighter:



Новая эра в ВВС Германии началась с создания Eurofighter, который «сочетает в себе западную и восточную философии»: он такой же манёвренный как МиГ-29, обладает сетецентрическим превосходством и при этом достаточно надёжен для длительной эксплуатации в тяжёлых условиях – самолёт «стал ответом на десятилетия противостояния». Пилот Eurofighter отметил:

Машина думает за тебя. Она предупреждает, помогает, защищает. Но в конце концов, решение принимаю я.

Как говорится на сайте бундесвера, истребители ВКС РФ по-прежнему делают ставку на надёжность и манёвренность, а западные – на электронику и сетецентричность:

Но границы между ними стираются: современные российские системы интегрируют высокотехнологичную авионику, в то время как западные конструкторы учатся у восточной простоты.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 12:01
    ...бундесвер сравнил истребители - свои и противника...

    Всяк кулик своё болото хвалит.
    Было бы удивительно, чтобы немец начал расхваливать наши самолёты.
    Но даже немец признаёт, что не всякие "авиаплюшки" в бою годятся - а вот простота и надёжность авиатехники имеет непосредственное отношение к результату боя.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 13:06
      Не совсем так. Помню, была такая статья:
      Прощание с "Другом". Почему после авиаманевров НАТО в Сардинии, Германия списала МиГ-29, а лётчики были уволены из Бундесвера.
      В Бундесвере их часто называли "русскими". Лётчики особой 1-ой эскадрильи Люфтваффе , приписанной к 73-му тактическому крылу "Штейнхофф" и вооруженной унаследованными от ГДР МиГ-29 "9-12", слыли среди коллег "чужаками" и всегда держались обособленно. И это несмотря на факт, что многие из них никогда не служили в Народной Армии ГДР и закончили военные институты в Западной Германии, с соответствующей идеологической накачкой. Но стоило молодому лётчику попасть в 1-ую, его как-будто подменяли. Пилоты эскадрильи переговаривались между собой по-русски, использовали советские карты, и в целом, вели себя так, словно они до сих пор находились в рядах Luftstreitkräfte, ВВС Национальной Народной Армии Германской Демократической Республики. Лётчики специальной американской эскадрильи "Агрессор", которые должны были изображать и полностью вживаться в образ "врагов Америки" для проведения учебных боёв, выглядели на их фоне как бездарные артисты погорелого сельского театра.
      Русский язык у немецких пилотов тоже оказался оружием. Когда в середине девяностых они впервые провели учебные схватки с американскими профи из флоридской эскадрильи "Мародёрс" на Ф-18, те сильно жаловались на специфический сленг немецких пилотов с обилием незнакомых русских слов, который сильно их дезориентировал. Так они оправдывали факт, что "Шершни" "всухую" проиграли все ближние схватки юрким "Мигам", а на средних и дальних дистанциях, где Ф-18 отдавалось заведомое преимущество, счёт неожиданно оказался равным. После маневренных боёв уверенные в своих силах "мародёры" вылезали из истребителей похудевшими на несколько килограммов и полностью измотанными как физически, так и морально.
      Немцы любили и досконально знали свои Fulcrum (МиГ-29 в кодировке НАТО) и выжимали из них всё лучшее, что было заложено советскими конструкторами. Один из командиров эскадры "Штайхофф" Манфред Менге, уже после отставки написал в памятной книге РСК "МиГ", что "двадцать девятый" стал его настоящим другом и он готов поставить ящик отличного французского шампанского конструктору этого самолёта. В объединенной Германии "МиГи" дважды модернизировали с помощью российских специалистов и серьезно рассматривали вопрос о продлении их службы в рядах Люфтваффе до 2006 года. Но не сложилось. В США были сильно недовольны такой наглой рекламой техники врага, поверженного в "Холодной войне", и надавили на немецкие власти. В 2003 году все 22 самолёта были переданы полякам за символическую сумму 1 евро. Польские специалисты тоже творили на них чудеса, но это уже другая история. А последней каплей, после которой немцам буквально пришлось расстаться с полюбившимися им самолётами, стали маневры над Сардинией летом 1998 года. Они стали своего рода прощальным бенефисом МиГов, и "лебединой песней" всей эскадрильи.
      В августе 1998 года на итальянском острове Сардиния, в авиабазе НАТО в местечке Дечимоманну, состоялись крупнейшие после "Холодной войны" маневры НАТО, которые должны были стать своеобразной выставкой достижений истребительной авиации Альянса. Пилотов 1-й эскадрильи пригласили туда для создания наибольшего "эффекта присутствия" потенциального противника и они уж постарались от души. Немцы несколько дней подряд накручивали до темноты в глазах натовских пилотов на Ф-15, Ф-16, Ф-18 и французских "Миражах". Один из пилотов эскадрильи, Оливер Франк, потом говорил в интервью немецкому журналу FliegerRevu, что им иногда приходилось пропускать ближние выпады американских и французских истребителей, чтобы "не огорчать коллег". Маневренные схваткии с лёгкими Ф-16, и с тяжёлыми Ф-15, и с крепкими французскими " Мираж-2000", а их состоялось более двух десятков, немецкие лётчики фактически не проигрывали ни разу. Манёвры в Сардинии стали одной из генеральных репетиций грядущих бомбардировок Югославии. Немцы на "МиГах" ещё провели учения в Германии и после этого их перестали допускать к полётам. В 2000 году все пилоты эскадрильи были досрочно уволены и негласно лишены возможности делать дальнейшую карьеру в Бундесвере. В отличие от коллег из Народной Армии ГДР им ещё повезло. Тех вообще выгнали взашей после Объединения Германии, лишив не только наград и званий, но и заслуженной пенсии.

      https://dzen.ru/a/YgOKmn89fURrjXuS
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:03
    Как говорится на сайте бундесвера, истребители ВКС РФ по-прежнему делают ставку на надёжность и манёвренность, а западные – на электронику и сетецентричность

    Как то так обтекаемо отошли от ответа Eurofighter лучше или он просто немецкий и все . Американцы просто 65 летний самолет называют лучшим ,даже когда у него 8 турбин и он откровенно старый как овно мамонта
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:05
    То, что не случилось реального, большого конфликта серьёзных держава, это большая удача для всего человечества!!! Уж больно разрушительный оружием стали обладать потенциальные противники.
    Авиация... СССР приходилось все создавать самим, без чьей либо помощи со стороны... наши предки справились со своей задачей, конфликта не случилось, враг придержал коней и это главное, а все остальное... ну вот так оно было и будет впредь! soldier
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 12:06
    Запустите им пяток пенопластовых Гербер, как полякам, вот и поржем над тем, какие у них там истребители))) В Польше не смогли сбить тихоходные мишени, зато ракетами в огород фермеру попали, в США те же Ф-35 обосрались с воздушным шаром, пришлось с Аляски Ф-22 гонять... Асы люфтвафе, итить... Asses in der luft. Аршман и племянники
    1. Feodor13 Звание
      Feodor13
      0
      Сегодня, 12:54
      Откуда такая бравада? Иран помог самоутвердиться?
      Давненько ли мы Герберы научились строгать?

      Лучше вспомните сколько наших предприятий уже пострадало от их примитивных фанерных самолетиков.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:20
    Самомнение и высокомерие, по сути ничем не оправданное и подпитываемое нашим самоуничижением, которое мы называем самокритичностью, постоянно тыкает этих господ лицом в их же нечистоты. Но они видимо необучаемые. sad
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 12:30
    . философии машин были совершенно разными: западные истребители являлись высокотехнологичными машинами с продвинутой электроникой, но сложным техобслуживанием. Восточные же, напротив, были надёжными и конструктивно более простыми

    Это принципиальное отличие нашей техники от западной , было "всегда". И тут надо вспомнить пословицу: "Всё гениальное просто"
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 13:17
      И тут надо вспомнить пословицу: "Всё гениальное просто"

      Слегка поправлю вас. Это не совсем пословица. Это цитата из статьи еще 1932 года "Двадцать советов диктатору и тем, кто хочет им стать" одного известного пропагандиста. Это часть совета 17.
      17. Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Мелким людишкам нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.