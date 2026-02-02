Глава МО Словакии: Европа должна заботиться о своих гражданах, а не об Украине

918 4
Глава МО Словакии: Европа должна заботиться о своих гражданах, а не об Украине

Зампред правительства и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Европе следует в первую очередь заботиться о своих гражданах, а не об интересах Украины. Калиняк подчеркнул, что не считает Россию врагом и предполагает, что отказ Украины от некоторой части территорий мог бы обеспечить устойчивый мир в регионе.

В качестве примера страны, по сути, пожертвовавшей своими интересами ради поддержки Украины, глава словацкого Минобороны привел Данию, которая отдала Украине значительную часть своих вооружений, однако в ответ не получила ничего, кроме угроз Трампа аннексировать Гренландию и «нескольких теплых слов и наилучших пожеланий» от своих союзников по Евросоюзу.



Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава собирается оспорить в суде решение Брюсселя поэтапно к концу 2027 года запретить импорт российского газа в Евросоюз. Фицо подчеркивает, что это скандальное решение в Брюсселе протолкнули «усиленным большинством», при этом обойдя возражения стран, экономика которых критически зависит от российских энергоносителей и для которых губителен разрыв связей с Москвой. Премьер Словакии называет этот план Евросоюза «энергетическим самоубийством» — например, словакам отказ от российского газа будет ежегодно обходиться в полмиллиарда евро.

Таким образом, Фицо и Орбан фактически формируют внутри Евросоюза лагерь открытых критиков радикального прекращения поставок российских энергоносителей и продолжения поддержки Украины в ущерб собственным интересам.
  duschman80-81
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 12:26
    Украину уже не спасти, тупое стадо.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:35
    Морозный ветер с Украины мозги вправляет .Смотрим за финами,прибалтами ,поляками ,немцами и любимыми многими за оборону Гренландии-датчанами .Достали эти еэсовцы ,скупили весь газ с Ямал СПГ ,Америка надёжный партнёр- в пятницу на споте ТТФ почти 500 $ ,сегодня уже 420$ .Тут Арктик СПГ должен подсуетится по споту Мне Михельсона очень жалко ,пусть денег срубит по лёгкому . laughing .Да и великий Афганистан поможет с нефтью wassat fellow Что то нефть пошла вниз, спекулянты что то знают по Ирану !!! bully
    rocket757
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:46
      А промороженные... не мозги, а зад Д ницы способствуют просветлению того, что не проморожено окончательно???
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:43
    Если подумать... за нас не обязательно, достаточно за себя, для себя и тогда многое может стать по другому.