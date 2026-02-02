Россия нашла нового покупателя углеводородов среди исламских стран

Россия нашла нового покупателя углеводородов среди исламских стран

Одно из мусульманских государств выразило желание покупать нефть и газ в РФ. Таким образом. Россия нашла нового покупателя среди исламских стран.

О планах заключить такой контракт с российскими партнерами заявил в интервью агентству ТАСС посол Афганистана в Москве Гюль Хасан.

Он отметил, что афганские потребители могли бы покупать также лекарства, растительное масло, зерно и различные промтовары. Чтобы это произошло, заявил посол, следует снять ряд ограничений, в том числе на банковские операции.



Дипломат считает, что товарооборот между нашими двумя странами может быть двухсторонним. Со своей стороны, Афганистан, по мнению Хасана, мог бы отправлять в Россию овощную и фруктовую продукцию, сухофрукты, лекарственные травы, ковры и минеральное сырье.

Посол отметил:

В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития.

По его мнению, поставки упомянутой продукции существенно повысило бы объем товарооборота между Россией и Афганистаном.

Хасан выразил желание организовать в российской столице выставки афганских товаров. По его мнению, это способствовало бы расширению сотрудничества двух государств.

Россия в последнее время активизировала развитие новых рынков сбыта нефти и газа на Юге и Востоке. Это произошло после того, как поставки углеводородов в Европу стали стремиться к нулю. Так, в прошлом году объемы поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) возросли на 50 процентов и составили за период с января по ноябрь 418 миллионов тонн.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 12:10
    лекарственные травы,

    Особенно маковую соломку! lol
    1. самый главный Звание
      самый главный
      -2
      Сегодня, 12:21
      лекарственные травы,
      Особенно маковую соломку! lol       lol
      Там у них теперь с этим строго! А вот вот закрепить за собой месторождения это очень даже хорошо в обмен на газ. good
      1. Черчиль Звание
        Черчиль
        +7
        Сегодня, 12:25
        Уже закрепили месторождения в Сирии, Венесуэле.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +6
          Сегодня, 12:41
          Лучше торговать чем воевать! В Афганистане много чего есть, те же драгоценные камни и полудрагоценные камни, золото, медь, редкозёмы.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:31
        Уже закрепили в 1978 году.
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 12:43
        Сами видели или они сказали? laughing
    2. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 12:52
      Афганистан, это горы Памира. Это сам Памир. На Памире немерено всяких ископаемых и разработка их можно купить всё. Недаром таджикский Памир, осваивают китайцы
    3. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 12:59
      Цитата: ваш вср 66-67
      Особенно маковую соломку!

      Ну не обязательно опий используется как нелегальная "наркота")). В фармацевтике из него производят болеутоляющие, противосудорожные, снотворные и всякие другие препараты. Так что и мак нам сгодится.
  2. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    +3
    Сегодня, 12:13
    Надо еще им Лады поставлять, так сказать троянского коня в печень
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +6
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Tenebrosi
      Надо еще им Лады поставлять, так сказать троянского коня в печень

      Так вроде полиция у них собирается на УАЗы с Фордов пересаживаться.Не шутка.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +2
        Сегодня, 12:44
        Взаимовыгодная торговля всегда хорошо .
        Главное что бы Россия не торговала в долг . Ведь потом простят эти долги .
        А это опять придется оплачивать россиянам . Сколько примеров уже было , сколько долгов Россией прощено ?
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          +1
          Сегодня, 13:00
          Придется кормить их, поскольку талибы сейчас запретили женское образование, там ожидается взрыв рождаемости, и такая крупная страна с молодым религиозным безработным населением несомненно будет поставщиком исламских террористов в страны Центральной Азии. Афганистан ведь даже на фоне Таджикистана нищая страна, платить за кредиты у них тем более возможности нет.
          1. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            0
            Сегодня, 13:27
            В целом в мусульманском мире тоже снижение рождаемости наблюдается. Особенно в Турции и Иране, где она вообще низкая. То есть принадлежность к исламу уже не является залогом высокой рождаемости. И мусульмане находятся под воздействием общемировых тенденций. Но Афганистан страна нетипичная, отсталая, до неё эти процессы пока не особо доходят. Из общения с афганскими студентами прихожу к выводу, что значительная их часть не особо религиозна и религиозные ограничения их достали, честно говоря. Они же не в условиях полной изоляции живут. И многие ребята в этот Афганистан под властью талибов возвращаться не хотят.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -4
      Сегодня, 12:51
      Надо еще им Лады поставлять, так сказать троянского коня в печень

      Ну, Лады - это ещё не смертельно в сравнении с одноразовыми китайскими авто.
  3. sagitovich Звание
    sagitovich
    +3
    Сегодня, 12:16
    Обязательно!?
    Акцент " одно из исламмких стран"
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:19
    Талибанцы потихоньку выбираются из последствий демократизации. С наркотой вроде как разобрались. В силу географии, надо наладить условно дружеские взаимовыгодные отношения.
    1. russ71 Звание
      russ71
      +5
      Сегодня, 12:27
      с наркотой там НИКОГДА не разберутся... как и в Колумбии...
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 12:41
        Наркота всегда будет на локальном уровне. Главное, что ВТА США перестала целыми самолетами дурь перевозить.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Младший рядовой
      Талибанцы потихоньку выбираются из последствий демократизации. С наркотой вроде как разобрались. В силу географии, надо наладить условно дружеские взаимовыгодные отношения.

      К тому же, они должны помнить, что шурави не только воевали, но и много чего построили в Афганистане в своё время, для развития местной экономики и промышленности.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 12:44
        Старожилы помнят и рассказали своим детям, что СССР строил дороги, больницы, школы, аэродромы...
      2. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Младший рядовой
        Талибанцы потихоньку выбираются из последствий демократизации. С наркотой вроде как разобрались. В силу географии, надо наладить условно дружеские взаимовыгодные отношения.

        К тому же, они должны помнить, что шурави не только воевали, но и много чего построили в Афганистане в своё время, для развития местной экономики и промышленности.

        Они это помнят и хотят, чтобы Россия так же строила бесплатно. А так же хотят направлять свое население на работу к нам.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 13:10
          Цитата: Panin (michman)
          хотят, чтобы Россия так же строила бесплатно.

          Хотеть не вредно, у нас бюджет не резиновый, и своих трат полно.
      3. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 13:30
        К слову сказать, шурави много построили и в 50-70-х годах, до ввода войск. К советским в этот период было очень хорошее отношение. Я даже не скажу точно, когда больше построили, до или после ввода войск.
    3. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 13:28
      У них и до талибов никакой особой демократии не было. Так, одна видимость.
  5. olbop Звание
    olbop
    +9
    Сегодня, 12:22
    Да уж, нашли серьезного торгового партнера.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +2
      Сегодня, 12:36
      Да уж

      Поскольку с другими торговыми партнерами все непросто, то можно и с этим партнером сотрудничать.
      Просто есть объективные трудности для солидного товарооборота: сложности логистики, узость рынка интересных товаров. Да и в целом обстановка там далека от благоприятной.
      Но если, по словам посла,
      следует снять ряд ограничений, в том числе на банковские операции.

      то нужно снять. Все искусственные препятствия надо устранить, а дальше видно будет.
      1. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 12:58
        Логистика говорите, через Каспийское море и Туркменистан трубу кинул и все. да и наверняка уже есть трубопровод через Казахстан в Туркменистан. или в Таджикистан.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 12:55
      Цитата: olbop
      Да уж, нашли серьезного торгового партнера.

      Хоть и такой, но партнёр, к тому же, занимающий стратегически значимую территорию. В перспективе - рост товарооборота и сотрудничества в других сферах. Критиковать всегда легко - найдите и предложите более выгодный вариант в нынешней ситуации.
  6. russ71 Звание
    russ71
    +7
    Сегодня, 12:25
    Как поставлять???
    Газовозами возить???
    Трубу за свой счет им тянуть???
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 12:39
      Цитата: russ71
      Как поставлять???

      Уже поставляем через Иран, с ноября прошлого года.
      Москва, 7 ноя - ИА Neftegaz.RU. Россия организовала поставки дизельного топлива в Афганистан с использованием транзитного маршрута через территорию Ирана.
      Об этом сообщил новостной портал Afghanistan International со ссылкой на данные директората иранской Северной железной дороги.
      1. russ71 Звание
        russ71
        0
        Сегодня, 12:43
        Автовозами???
        Это крохи...
  7. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 12:26
    Успехи 25 лет правления несменяемых персонажей на лицо. Теперь и талибан чуть ли не стратегическим партнером стал 🤷‍♂️
  8. Melior Звание
    Melior
    -3
    Сегодня, 12:35
    Лучше просто раздать даром желающим прямо в России: по крайней мере за транспортировку не придется платить!
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 12:51
      Желающим в России только лапу дадут пососать. И то постфактум счёт потом выставят.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:57
      Цитата: Melior
      Лучше просто раздать даром желающим прямо в России: по крайней мере за транспортировку не придется платить!

      Ну куда же без всепропальщиков? Они всегда на страже и в полной готовности. tongue
  9. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -1
    Сегодня, 12:37
    Только есть очень большие сомнения в платежеспособности этого покупателя! Мы же не собираемся раздавать безвозвратные кредиты отсталым странам как это делал СССР.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 12:49
      есть очень большие сомнения в платежеспособности этого покупателя!

      Можно и без "жестов доброй воли" организовать. Продали на 100 млн. руб. ковров, купили на эти деньги дизтопливо или что им надо.

      Только не надо им кредиты давать.
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 13:11
        Цитата: VictorB
        есть очень большие сомнения в платежеспособности этого покупателя!

        Можно и без "жестов доброй воли" организовать. Продали на 100 млн. руб. ковров, купили на эти деньги дизтопливо или что им надо.

        Только не надо им кредиты давать.

        Ну ковры то надо сначала продать. Мы вон одно время за пальмовое масло самолеты поставляли.
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 12:39
    Если США обьявили талибов террористами, так это еще не значит, что все так и есть! Да, атаковали... американские силы, американские конвои, американских прислужников. И дурью торговали! А на какие шиши вооружаться, причем против американской армии и всего НАТО, не против кого-нибудь. Такая торговля их не красит (тем более что талибы изначально против наркоты), но и терроризм приписывать тут слишком.
    По факту талибы отбили у НАТО свою страну. И теперь не с ИГИЛ мутят, а пытаются наладить в стране жизнь. Для чего пытаются торговать мирно, мирными товарами и по закону. Надо вписываться. Тем более, что мы афганцам должны. За то, что бросили их когда то...
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +1
      Сегодня, 12:49
      Да, с игилом они, в целом, в контрах. И месторождения не истощены еще, следствие низкого уровня промышленного развития и удаленности от логистики, морской прежде всего. Поэтому взять есть что.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +1
        Сегодня, 13:06
        Цитата: 123_123
        И месторождения не истощены еще

        Афганские месторождения толком пока никто не разрабатывал. Там чего только нету! Просто никто не взялся вкладывать сотни миллиардов в нестабильную страну. Затем США и захватили Афганистан - чтобы "умиротворить" его и начать разработку богатейших месторождений для своего кармана. Тут выяснилось, что оплачивать мождахедов против СССР и реально их контролировать, не одно и то же)
        Американцы начали искать пути постановки моджахедов под контроль, в том числе залили страну дурью. Чем больше в Афганистане наркоманов, тем меньше выступлений против колонизаторов. Вот в этот момент вмешались талибы (на минутку - студенты медресе), которые организовали общестрановое движение против массированной посадки соотечественников на дурь. Так оно все и закрутилось...
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 13:11
          там вкладываться без мазы пустить то они пустят но всегда жди пинка под зад кяфиры у них типа говорящей собаки
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:40
    Попытка... ещё один раз.
    Впрочем, если по уму все организовать, проводить, дело может пойти вполне успешно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:08
      Цитата: rocket757
      Впрочем, если по уму все организовать, проводить, дело может пойти вполне успешно.

      Перспективное направление, если всё сложится нормально. Район политически взрывоопасный, что добавляет риска. С другой стороны, для РФ сейчас везде риски, благодаря титаническим усилиям русофобов. Ничего, прорвёмся и устоим, назло всем "доброжелателям".
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:42
    Аж прям гордость распирает (нет) от этой новости. laughing Ёшкин кот...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 13:01
      Цитата: AdAstra
      Аж прям гордость распирает (нет) от этой новости

      Это не гордость вас распирает, это по части гастроэнтерологии. Ёшкин кот... yes
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 13:20
        Таки, как и Ваш пук в лужу. yes
  13. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:50
    Не будем поднимать актуальные производства - нет современным технологиям, нет дополнительной стоимости! Будем искать кому бы сбагрить подешевле ресурсы, повышать оброк с населения. Ещё можно восстановить крепостное право - хорошо же жили, корова три рубля стоила, поле, птички щебечут, барин приедет рассудит, сплошной ЗОЖ.
  14. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:53
    Конечно нужно развивать торговлю с Афганистаном. ни на кого не оглядываясь.
  15. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 13:01
    Нищий покупатель без денег? Кредит выдадим на покупку нашего же добра?
    Кстати, а как поставлять углеводороды в Афганистан?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 13:12
      а главное зачем))? кизяк и так в печке горит без труб и газпрома))
  16. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 13:10
    Мак там знатный колосится да и конопля наверняка на драконе уносит))так то товар у них есть да и поставки худо бедно со времен СССР идут))
  17. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    +1
    Сегодня, 13:16
    Я же правильно понимаю, что это трактуется тут как хорошая новость? Или как? С Афганом конечно что-то надо делать, и похоже новость-то давно не новость для кого надо. Недавно и соглашение по мигрантам тоже вроде бы подписали. Но не слишком ли быстро стремимся в объятия дикарей? Вроде б со своими ещё не разобрались.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:17
    По его мнению, поставки упомянутой продукции существенно повысило бы объем товарооборота между Россией и Афганистаном.

    Россия и Афганистан это сила! Прям как кардинал и галантерейщик из трех мушкетеров. Лучше б такое вообще не писали.
  19. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:28
    Афганистан выразил желание покупать нефть и газ в РФ, а также лекарства, растительное масло, зерно и различные промтовары.

    Надеюсь денюжки найдутся для этого, не на наркоту же меняться. negative