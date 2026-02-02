Россия нашла нового покупателя углеводородов среди исламских стран
Одно из мусульманских государств выразило желание покупать нефть и газ в РФ. Таким образом. Россия нашла нового покупателя среди исламских стран.
О планах заключить такой контракт с российскими партнерами заявил в интервью агентству ТАСС посол Афганистана в Москве Гюль Хасан.
Он отметил, что афганские потребители могли бы покупать также лекарства, растительное масло, зерно и различные промтовары. Чтобы это произошло, заявил посол, следует снять ряд ограничений, в том числе на банковские операции.
Дипломат считает, что товарооборот между нашими двумя странами может быть двухсторонним. Со своей стороны, Афганистан, по мнению Хасана, мог бы отправлять в Россию овощную и фруктовую продукцию, сухофрукты, лекарственные травы, ковры и минеральное сырье.
Посол отметил:
По его мнению, поставки упомянутой продукции существенно повысило бы объем товарооборота между Россией и Афганистаном.
Хасан выразил желание организовать в российской столице выставки афганских товаров. По его мнению, это способствовало бы расширению сотрудничества двух государств.
Россия в последнее время активизировала развитие новых рынков сбыта нефти и газа на Юге и Востоке. Это произошло после того, как поставки углеводородов в Европу стали стремиться к нулю. Так, в прошлом году объемы поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) возросли на 50 процентов и составили за период с января по ноябрь 418 миллионов тонн.
