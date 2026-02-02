В «Укрэнерго» заявляют, что энергетическое перемирие уже не действует

После недавнего коллапса украинской энергетики решить проблему в сжатые сроки не удаётся. «Укрэнерго», в котором заявляли, что вопрос с восстановлением электроснабжения после каскадных отключений будет решён в течение 24 часов, сейчас констатирует, что сделать этого не удалось.

В украинской компании говорят о том, что проблем добавила непогода, обесточив дополнительно 162 населённых пунктов в трёх регионах (Кировоградская, Николаевская и Одесская области). Одновременно с этим выросло потребление электроэнергии и, соответственно, нагрузка на сеть.



При этом «Укрэнерго» в своём «рапорте» пишет о фактическом завершении режима «энергетического перемирия», обвиняя российские Вооружённые силы в новых ударах по энергетической инфраструктуре в Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Украинская компания:

Из-за последствий предыдущих российских обстрелов во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. При этом в отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отмечены и конкретные значения роста энергопотребления. В сравнении с пятницей (до энергетического коллапса) рост составил 7,5%.

Местные «ячейки» оправдывают невозможность уложиться в регламентные сроки по ремонту ЛЭП и электрооборудования тем, что не хватает сотрудников. Отдельно подчёркивается, что многие электрики были мобилизованы ТЦК.

Напомним, что свои удары по энергообъектам России наносят и ВСУ. Сегодня под удары попали Белгородская. Ростовская и контролируемая ВС РФ часть Запорожской области.
20 комментариев
Информация
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 12:08
    При этом «Укрэнерго» в своём «рапорте» пишет о фактическом завершении режима «энергетического перемирия»,

    А оно ( перемирие) и не нужно было!
    Это все трамповы хотелки.. laughing
    1. spectr Звание
      spectr
      +8
      Сегодня, 12:22
      Скорее всего переговорщики с Украины по своему услышали наше предложение. Наверняка было сказано что-то вроде "до 1 февраля когда состоится очередной раунд переговоров". И видимо решили, что перемирие будет действовать до следующего раунда переговоров. И тут же проявили "хитрость" и сдвинули раунд на 3 февраля. Но видимо "хитрость" не сработала.
      1. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 12:30
        Они были уверены, что их хитрость настолько хитрая, что никто ничего не заметит.
        1. bk316 Звание
          bk316
          +1
          Сегодня, 12:57
          Они были уверены, что их хитрость настолько хитрая, что никто ничего не заметит.

          Не знаю как хо хлы, а значительная часть, посетителей ВО была уверена.
          Что это надолго и что перемирие коснется всех боевых действий.
          И не просто уверены, а с пеной у рта это доказывали и кляли власть.
          Будем перечислять имена "героев"?
      2. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 12:41
        В точку, значит я не един в таких оценках
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 12:36
      Цитата: ваш вср 66-67

      А оно ( перемирие) и не нужно было!
      Это все трамповы хотелки.. laughing

      Вот и заглушить украм всю энергетику… чтобы просить было незачем, отсутствовал сам предмет для хотелок.
      А ещё добавить сюда , водоснабжение, канализацию , теплогенерацию, очистные сооружения ну и нефтегазовые поставки и добычу. По Закону лохлов у нас с ими Война, только у нас СВО. Вот и пусть хапнут тягостей войны…
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 12:09
    404 не угодишь ,вроде энергетическое перемирие это хорошо можно ремонтировать то что осталось ,а теперь им непогода это плохо .Надоели - запускай Герани ,что там успели починить ? Тепловой след должен быть хороший на фоне холодной земли .
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:11
    В «Укрэнерго» заявляют, что энергетическое перемирие уже не действует


    В Укроэнерго все малохольные. Как, впрочем, и на всей Украине. Какой поп, такой и приход.

    Зеленский в отчаянии и пытается избавиться от статуса «просроченного президента», пишет Junge Welt

    В статье говорится, что он потребовал (!!!) от Москвы отозвать юридическую позицию РФ о его «легитимности».

    Иначе он не сядет за один стол с Путиным. Путин про себя сказал про одно поле с Зеленским, но полностью озвучивать не стал. Дождемся комментариев на эту тему Д.А. Медведева . А они будут.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 12:13
    Кровавые коммунисты насильно заставили потомков древних какелов пользоваться унитазами. Раньше они другими способами пользовались. И теперь Россия, как правопреемница СССР, искупает ошибки прошлого. Украины могли бы и спасибо сказать.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 12:13
    Украинский инфоканал возмущается:
    рф буквально знищує вугільні шахти на Дніпропетровщині, цілий день по них б'ють шахедами
    Ці шахти дають паливо для теплових електростанцій. Відповідно, менше вугілля — менше світла для українців. І це одразу після закінчення так званого «енергетичного перемир'я»

    рф буквально уничтожает угольные шахты на Днепропетровщине, целый день по ним бьют шахедами
    Эти шахты дают топливо для тепловых электростанций. Соответственно, меньше угля-меньше света для украинцев. И это сразу после окончания так называемого «энергетического перемирия»
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 12:27
      Александр hi Мой западный источник погоды изменил все к лучшему ,канализация начнёт сама оттаивать в Киеве только 15 февраля ,уверенный 0.Даже Берлину достанется на этой неделе.Не переносил в Германии мороз из за влажности .
  6. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 12:14
    Укрэнерго», в котором заявляли, что вопрос с восстановлением электроснабжения после каскадных отключений будет решён в течение 24 часов, сейчас констатирует, что сделать этого не удалось.

    Ибо, "процесс пошел" (с)
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 12:32
    Какая знакомая ситуация. Разумеется, после наших ударов все починить "в 24 часа" абсолютно нереально. Никто о таком всерьез и не думал, конечно. Но отбояриться есть чем! Проклятые русские нарушили перемирие!! Конечно, средства наблюдения США постоянно мониторят ситуацию, и там знают, что все это брехня. Но они за нас вписываться не станут)
  8. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 12:43
    никаких перемирий, никаких договорняков. давить, давить и только давить
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:48
    смешна реакция европы, они ужу вчера обвинили РФ в срыве какого то перемирия, которое было но время переговоров
    при чем в комментариях так и написано, русские опять обманули, мол обещали не бить
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:51
    будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
    . стабилизация емкое понятие! полный, стабильный кирдык, юто стабилизация или как?
  11. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:05
    «Укрэнерго»
    удобно списывать всё на РФ. В открытых источниках в интернете есть информация о том, что средства которые были выделены на ремонт просто банально разворованы.
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:16
    Путин пообещал временно не атаковать энергообъекты вна украине. Зеленский пообещал убивать каждый месяц по 50000 россиян. Итоговый счет 1:1. Мирные переговоры продолжаются... fool
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:21
    Зачем самостийным украинцам такие пережитки советского прошлого как электричество? Отказать! или как там это будет на мове.
  14. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:25
    В «Укрэнерго» заявляют, что энергетическое перемирие уже не действует

    Такие странные! belay
    Так первое число февраля прошло уже, проспали что ли? belay
    Тем более всу не стесняются атаковать гражданские объекты в Белгородской и Курской областях, может ещё где.
    Так что зря вы про перемирие помните.
    Как было в песне: "было и прошло ла-ла-ла!" yes wassat