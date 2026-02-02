В «Укрэнерго» заявляют, что энергетическое перемирие уже не действует

Из-за последствий предыдущих российских обстрелов во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. При этом в отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

После недавнего коллапса украинской энергетики решить проблему в сжатые сроки не удаётся. «Укрэнерго», в котором заявляли, что вопрос с восстановлением электроснабжения после каскадных отключений будет решён в течение 24 часов, сейчас констатирует, что сделать этого не удалось.В украинской компании говорят о том, что проблем добавила непогода, обесточив дополнительно 162 населённых пунктов в трёх регионах (Кировоградская, Николаевская и Одесская области). Одновременно с этим выросло потребление электроэнергии и, соответственно, нагрузка на сеть.При этом «Укрэнерго» в своём «рапорте» пишет о фактическом завершении режима «энергетического перемирия», обвиняя российские Вооружённые силы в новых ударах по энергетической инфраструктуре в Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях.Украинская компания:Отмечены и конкретные значения роста энергопотребления. В сравнении с пятницей (до энергетического коллапса) рост составил 7,5%.Местные «ячейки» оправдывают невозможность уложиться в регламентные сроки по ремонту ЛЭП и электрооборудования тем, что не хватает сотрудников. Отдельно подчёркивается, что многие электрики были мобилизованы ТЦК.Напомним, что свои удары по энергообъектам России наносят и ВСУ. Сегодня под удары попали Белгородская. Ростовская и контролируемая ВС РФ часть Запорожской области.