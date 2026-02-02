По информации Службы внешней разведки России, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил проведение спецслужбами своей страны спецопераций по устранению африканских лидеров, не устраивающих Париж.В частности, СВР РФ уже установила причастность Франции к недавней попытке госпереворота в Буркина-Фасо. Обслуживающим интересы Парижа мятежникам ставилась задача физически ликвидировать президента этой африканской страны Траоре, являющегося одним из лидеров антиколониального курса в регионе. Французские спецслужбы рассчитывали привести к власти в Буркина-Фасо лояльные Парижу силы и одновременно запугать сторонников суверенитета и панафриканизма по всему континенту. Кроме того, французские спецслужбы прорабатывают варианты свержения нового президента на Мадагаскаре. Несмотря на неудачу в Буркина-Фасо, вероятнее всего, Париж не откажется от попыток дестабилизировать обстановку в странах Cахаро-Cахельского и других регионов Африканского континента.Таким образом, Франция открыто перешла к прямой поддержке террористических группировок, сделав их своими ключевыми союзниками в африканских странах. Тем очевиднее становится политическое банкротство линии Макрона, которому, несмотря на все усилия, не удается избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, не скрываясь обкрадывающего и препятствующего развитию бывших французских колоний.

