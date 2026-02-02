СВР РФ: Макрон санкционировал ликвидацию «неугодных» лидеров Африки

По информации Службы внешней разведки России, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил проведение спецслужбами своей страны спецопераций по устранению африканских лидеров, не устраивающих Париж.

В частности, СВР РФ уже установила причастность Франции к недавней попытке госпереворота в Буркина-Фасо. Обслуживающим интересы Парижа мятежникам ставилась задача физически ликвидировать президента этой африканской страны Траоре, являющегося одним из лидеров антиколониального курса в регионе. Французские спецслужбы рассчитывали привести к власти в Буркина-Фасо лояльные Парижу силы и одновременно запугать сторонников суверенитета и панафриканизма по всему континенту. Кроме того, французские спецслужбы прорабатывают варианты свержения нового президента на Мадагаскаре. Несмотря на неудачу в Буркина-Фасо, вероятнее всего, Париж не откажется от попыток дестабилизировать обстановку в странах Cахаро-Cахельского и других регионов Африканского континента.



Таким образом, Франция открыто перешла к прямой поддержке террористических группировок, сделав их своими ключевыми союзниками в африканских странах. Тем очевиднее становится политическое банкротство линии Макрона, которому, несмотря на все усилия, не удается избавить Францию в Африке от репутации метрополии-паразита, не скрываясь обкрадывающего и препятствующего развитию бывших французских колоний.
  1. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 13:00
    Лавры Трампа, не дают уснуть Макарону!? laughing
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 13:19
      Ничего удивительного тут нету, насмотревшись Трампа, европейцы вспомнят свое колониальное прошлое и начнут активно осваивать Африку. Естественно важную роль в этой экспансии сыграют украинские наемники (ветераны всу). Уверен, что в течении пары – тройки лет мы увидим заметное преображение политического ландшафта Африки.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:00
    ❝ Макрон одобрил проведение спецслужбами своей страны спецопераций по устранению африканских лидеров, не устраивающих Париж ❞ —

    — Оттуда может и «ответка» прилететь ...
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 13:04
    Вот и нужно продолжать «щемить» французов в их бывших колониях и зонах интересов.
    Макрон «жемужа» построить не может… какие приказы на ликвидацию? Пора уже к нему присмотреться принудительной психиатрии.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 13:08
    Таким образом, Франция открыто перешла к прямой поддержке террористических группировок, сделав их своими ключевыми союзниками в африканских странах.
    Ни чего нового, неоколониализм в действии. Зачем оккупировать страну иностранными войсками, когда можно привести к власти лояльный захватчикам режим.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:13
    Макрон сам то не боится, что его ликвидируют. Многие это с превеликой радостью бы сделали.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:20
      Многие это с превеликой радостью бы сделали.

      Панин уже начал точить ножичек...
      От мордобоя до поножовщины один шаг.
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +2
        Сегодня, 13:23
        Знаете в Уганде ввели смертную казнь за педарастию. Теперь слово "угондошить" заиграло новыми красками.
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 13:19
    президент Франции Эммануэль Макрон одобрил проведение спецслужбами своей страны спецопераций по устранению африканских лидеров, не устраивающих Париж.


    Мир что-то быстро опускается к методам Средних Веков. Какие там ещё методы устранения неугодных правителей на очереди? sad
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:30
    По информации Службы внешней разведки России, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил проведение спецслужбами своей страны спецопераций по устранению африканских лидеров, не устраивающих Париж.

    Какой прилежный ученик Трампа, а было время, когда Трамп с него перхоть стряхивал...
    Цитата: sagitovich
    Лавры Трампа, не дают уснуть Макарону!?

    Макрон - грязь из-под ногтей Трампа.