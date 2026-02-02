Разведка США собирает данные о судах Ирана, способных перекрыть Ормузский пролив

Эксперты оценивают вероятность скорого начала бомбардировок Ирана американскими войсками. Напомним, что накануне сербский президент Александр Вучич заявил, что бомбить Иран американцы могут начать в течение ближайших 48 часов. По мнению Вучича, связано это с публикацией так называемого досье Эпштейна. Первая половина из «отведённых Вучичем» двух суток прошла…Тем временем ряд экспертов считают, что Трамп не отдаёт приказ о начале военной операции против Ирана в связи с тем, что его аналитики не могут определиться, как отреагирует нефтяной рынок. Причём неопределённость на рынке «чёрного золота» вызвана ещё и тем, что у Пентагона, судя по всему, пока нет чёткого ответа на вопрос, получится ли в Иране провести быструю смену режима (как минимум по венесуэльскому сценарию) или нет.Сейчас нефть марки Brent торгуется в районе 66-67 долларов за баррель. Ещё 3-4 дня назад её цена превышала 70 долларов. Есть ряд экспертов в области экономики, которые прогнозируют баррель минимум по 80 в случае начала американских бомбардировок Ирана и по 100, если война растянется во времени.Во время предыдущих американо-израильских ударов по Ирану баррель нефти марки Brent вырос до 77-78 долларов, прибавив более 10 долларов за несколько дней. Как только Трамп объявил о «высокой эффективности ударов и завершении операции», нефть вновь поползла вниз – причём откатилась в среднем на ту цену, которая фиксируется сейчас.Безусловно, цена будет зависеть не только от действий США, а ещё и напрямую от решительности Ирана. Если Тегеран реализует свою часто озвучиваемую угрозу с перекрытием Ормузского пролива – одной из основных мировых артерий по транспортировке нефти морем – нефтяной рынок может ожидать лихой скачок. В этом случае на 77-78 долларах за «бочку» цена точно не остановится.И сейчас американская разведка собирает данные о том, насколько Иран готов реализовать свою угрозу по перекрытию Ормузского пролива. В частности, собирается информация о находящихся в районе острова Кешм баржах и «самоходных» крупных судах, которые могут быть подтоплены на основных маршрутах транспортировки углеводородов в Ормузе. И задача США на этом этапе состоит не только в выявлении этих судов, но и в том, чтобы не дать возможности тем же КСИР провести локальную операцию с этими судами в указанном проливе.Для справки: на иллюстрации к материалу - онлайн-карта с морским трафиком в Ормузском проливе. Подавляющее большинство судов - танкеры.