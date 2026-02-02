Разведка США собирает данные о судах Ирана, способных перекрыть Ормузский пролив

Разведка США собирает данные о судах Ирана, способных перекрыть Ормузский пролив

Эксперты оценивают вероятность скорого начала бомбардировок Ирана американскими войсками. Напомним, что накануне сербский президент Александр Вучич заявил, что бомбить Иран американцы могут начать в течение ближайших 48 часов. По мнению Вучича, связано это с публикацией так называемого досье Эпштейна. Первая половина из «отведённых Вучичем» двух суток прошла…

Тем временем ряд экспертов считают, что Трамп не отдаёт приказ о начале военной операции против Ирана в связи с тем, что его аналитики не могут определиться, как отреагирует нефтяной рынок. Причём неопределённость на рынке «чёрного золота» вызвана ещё и тем, что у Пентагона, судя по всему, пока нет чёткого ответа на вопрос, получится ли в Иране провести быструю смену режима (как минимум по венесуэльскому сценарию) или нет.



Сейчас нефть марки Brent торгуется в районе 66-67 долларов за баррель. Ещё 3-4 дня назад её цена превышала 70 долларов. Есть ряд экспертов в области экономики, которые прогнозируют баррель минимум по 80 в случае начала американских бомбардировок Ирана и по 100, если война растянется во времени.

Во время предыдущих американо-израильских ударов по Ирану баррель нефти марки Brent вырос до 77-78 долларов, прибавив более 10 долларов за несколько дней. Как только Трамп объявил о «высокой эффективности ударов и завершении операции», нефть вновь поползла вниз – причём откатилась в среднем на ту цену, которая фиксируется сейчас.

Безусловно, цена будет зависеть не только от действий США, а ещё и напрямую от решительности Ирана. Если Тегеран реализует свою часто озвучиваемую угрозу с перекрытием Ормузского пролива – одной из основных мировых артерий по транспортировке нефти морем – нефтяной рынок может ожидать лихой скачок. В этом случае на 77-78 долларах за «бочку» цена точно не остановится.

И сейчас американская разведка собирает данные о том, насколько Иран готов реализовать свою угрозу по перекрытию Ормузского пролива. В частности, собирается информация о находящихся в районе острова Кешм баржах и «самоходных» крупных судах, которые могут быть подтоплены на основных маршрутах транспортировки углеводородов в Ормузе. И задача США на этом этапе состоит не только в выявлении этих судов, но и в том, чтобы не дать возможности тем же КСИР провести локальную операцию с этими судами в указанном проливе.

Для справки: на иллюстрации к материалу - онлайн-карта с морским трафиком в Ормузском проливе. Подавляющее большинство судов - танкеры.
  1. Aleksandr21 Звание
    Aleksandr21
    +2
    Сегодня, 13:54
    Александр Вучич заявил, что бомбить Иран американцы могут начать в течение ближайших 48 часов. По мнению Вучича, связано это с публикацией так называемого досье Эпштейна.


    Не знаю как насчет досье Эпштейна и отвлечения внимания... но на 3 февраля тоже были мысли, из за захвата Мадуро 3 января 2026 (ровно месяц), если Трамп любит аналогии то может отдать приказ. Либо 7-8 февраля, тоже есть вероятность.

    P.S. Надо следить за индексом пиццы Пентагона.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Aleksandr21
      Не знаю как насчет досье Эпштейна и отвлечения внимания..

      Если отбросить в сторону политику, системы, экономики и др. В каких же грязных руках сейчас сконцентрировалась власть на планете, а? У вот этих людей, с извращённым мозгом, без чести и морали, вообще без признаков культуры. С трусливостью скрывающих свои поступки, поджигая чужие дома.
      И вот эта "элита" обвиняет Путина, Хомейни, Кима и др. в нарушении прав человека, в беззаконии?
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 16:07
        Цитата: Azim77
        . В каких же грязных руках сейчас сконцентрировалась власть на планете, а?

        У квинтэссенции мира , "элиты" так сказать человечества . Мерзейшие типы , насилуют детей , занимаются мужеложеством ,продают молодых женщин и мужчин для разврата разбирают живых людей на органы для себя . грязь и мерзость . Уверены в своей исключительности и неподвластности человеческим законам . Исчадья сатанинские .. Мировая элита ... К этому стремится человечество ?
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 14:00
    Ирану очень пригодились бы некоторые технологии...
    Странно что в мире не нашлось ни одного изгоя, который встал бы в один ряд с КСИР...Или поставил в Иран что-то против АУГ...
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +4
      Сегодня, 14:06
      Всё у них есть. И не только у хуситов.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 14:02
    А Вучич откуда знает? Особа приближенная к императору? И зачем топить суда. После десятка ПКР никто в залив не сунется и ни одна страховая компания не впишется за местное судоходство.
  4. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    -2
    Сегодня, 14:05
    Цитата: Aleksandr21
    Надо следить за индексом пиццы Пентагона.

    А ссылочкой не поделитесь? Чтоб -оп- и перешёл!
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Вадим Топал-Паша
      А ссылочкой не поделитесь? Чтоб -оп- и перешёл!


      Честно сказать, по публикациям в СМИ отслеживаю.... обычно о всплесках активности, пишут. А касательно ссылки, вроде этот индекс: https://www.pizzint.watch
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 14:14
        Не пускает. не удаётся перейти
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Вадим Топал-Паша
          Не пускает. не удаётся перейти


          VPN нужен, либо правильное расширение :)
          1. Вадим Топал-Паша Звание
            Вадим Топал-Паша
            0
            Сегодня, 14:16
            Я стесняюсь спросить за интимное... /делает вид. что ещё не разучился краснеть/ :) а какое расширение является правильным и как им правильно пользоваться? так сказать, руководство для чайников! :)
            1. Aleksandr21 Звание
              Aleksandr21
              0
              Сегодня, 14:21
              Расширения для обхода блокировок, по крайней в браузере гугл хром были такие... ну либо расширение с VPN скачать для браузера. Я вот тоже с первого раза не смог зайти, пришлось расширение VPN включить... с ним сайт заработал.
              1. Вадим Топал-Паша Звание
                Вадим Топал-Паша
                0
                Сегодня, 14:28
                у меня опера и яндекс. Для них есть что?
                1. Aleksandr21 Звание
                  Aleksandr21
                  0
                  Сегодня, 14:31
                  Вот тут не знаю... могу посоветовать в поиске написать запрос про расширения VPN для оперы/яндекса... если есть, то в выдачи должно быть, а там уже инструкция по установке. В гугл хроме попроще... переход в магазин расширении и там уже готовые варианты.
                  1. Вадим Топал-Паша Звание
                    Вадим Топал-Паша
                    0
                    Сегодня, 16:07
                    не понял.. магазин -эт что. платно?
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:28
    Дискобобулятор настраивают.
    Без него нельзя начинать - ничего нет получится.
  6. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 14:35
    А Вучич, что уже как Ванга в пророки подался?
  7. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 14:56
    Вот два десятка мини субмарин Гадир и Фатех, да ещё три Палтуса пр.877 для этого годятся как нельзя лучше!
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 15:00
    Для перекрытия пролива не нужно топить суда. Достаточно установить морские мины. Даже если их будет не много, то танкеры уже не пойдут. Рисковать никто не будет.
  9. kig Звание
    kig
    +1
    Сегодня, 15:19
    В период Ирано/Иракской войны обе стороны успешно применяли мины. Танкера ходили караванами под охраной us navy.