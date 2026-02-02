ВС РФ освободили село Придорожное к западу от Гуляйполя в Запорожской области
3 7456
После недавнего освобождения Терноватого в Запорожской области штурмовые подразделения «восточной» группировки армии России продолжили продвижение на этом участке фронта, вклинившись в глубину обороны противника и освободив относительно небольшой населенный пункт Придорожное.
Вместе с Придорожным под наш контроль перешел район обороны противника площадью более трех квадратных километров. При этом было уничтожено около взвода противника из состава 33 ошп ВСУ, 4 единицы автомобильной техники, а также более пяти тяжелых гексакоптеров противника типа «Баба-Яга», а также два наземных роботизированных комплекса. Кроме того, нашими бойцами взят под контроль участок дороги Терноватое-Риздвянка, что имеет важное значение для продолжения штурмовых действий западнее реки Гайчур.
На западе Запорожской области ВС РФ удалось занять ряд новых позиций в районе расположенного к югу от оккупированного ВСУ областного центра города Приморское. За Приморское и соседнее Речное продолжаем вести бои. Также бои идут в районах населенных пунктов Новояковлевка, Павловка и Новобойковское. Учитывая, что позиции противника в Запорожье уже находятся в зоне досягаемости нашей ствольной артиллерии, обстановка для противника в этом городе продолжает ухудшаться.
При этом очевидно, что успешное продвижение ВС РФ в Запорожской области свидетельствует о нарастающей системности наступления, а не о разрозненных тактических эпизодах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация