ВС РФ освободили село Придорожное к западу от Гуляйполя в Запорожской области

После недавнего освобождения Терноватого в Запорожской области штурмовые подразделения «восточной» группировки армии России продолжили продвижение на этом участке фронта, вклинившись в глубину обороны противника и освободив относительно небольшой населенный пункт Придорожное.

Вместе с Придорожным под наш контроль перешел район обороны противника площадью более трех квадратных километров. При этом было уничтожено около взвода противника из состава 33 ошп ВСУ, 4 единицы автомобильной техники, а также более пяти тяжелых гексакоптеров противника типа «Баба-Яга», а также два наземных роботизированных комплекса. Кроме того, нашими бойцами взят под контроль участок дороги Терноватое-Риздвянка, что имеет важное значение для продолжения штурмовых действий западнее реки Гайчур.





На западе Запорожской области ВС РФ удалось занять ряд новых позиций в районе расположенного к югу от оккупированного ВСУ областного центра города Приморское. За Приморское и соседнее Речное продолжаем вести бои. Также бои идут в районах населенных пунктов Новояковлевка, Павловка и Новобойковское. Учитывая, что позиции противника в Запорожье уже находятся в зоне досягаемости нашей ствольной артиллерии, обстановка для противника в этом городе продолжает ухудшаться.

При этом очевидно, что успешное продвижение ВС РФ в Запорожской области свидетельствует о нарастающей системности наступления, а не о разрозненных тактических эпизодах.
    alexboguslavski
    Сегодня, 15:50
    А по мнению вражеского мониторингового ресурса DeepState, наши ВС еще не перешли на правый берег р. Гайчур, и ведут бои за Доброполье, причем без особого успеха. laughing
    Монтесума
    Сегодня, 15:51
    Население Киева пока щадят:
    dnestr74
    Сегодня, 16:06
    Враги пишут, что где то ВСУ подвинули наших ребят в Запорожской и Днепропетровской области
      Andobor
      Сегодня, 16:19
      Цитата: dnestr74
      Враги пишут, что где то ВСУ подвинули наших ребят в Запорожской и Днепропетровской области

      Ворог просунувся поблизу Добропілля та у Приморському. ТГ Deepsate
      Правда картинку иную рисуют.
    gribanow.c
    Сегодня, 16:09
    Вот так же как к Запорожью, подошли бы постепенно и к Киеву, от Чернигова, а к нему от границы
    rocket757
    Сегодня, 16:10
    Про туман войны и пропоганду говорить/вспоминать... так оно есть и никуда не денется.
    Впрочем, от отрицания, до признания, все равно придётся делать шаг, другой...