Российско-украинская встреча на высшем уровне вполне может состояться. Но переговоры президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможны только в Москве.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, Путин готов участвовать в такой встрече, которую ранее предлагал ему Зеленский, но она обязательно должна проходить в столице РФ.Песков заявил, что подобные переговоры могут состояться только на этих условиях:Вместе с тем, подчеркнул глава пресс-службы Кремля, Москва готова и далее участвовать во встречах рабочих групп с украинскими представителями по вопросам, касающимся мирного урегулирования.Свое мнение по данной проблеме высказал на телеканале CNews французский эксперт в области политологии Александр дель Валль.Он считает, что для главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры с РФ – это то же самое, что смертный приговор. Украинские радикальные националистические организации не позволят ему подписать мирное соглашение с Москвой.По мнению политолога, у Зеленского было намерение жить в мире с Россией еще с момента прихода к власти, но радикалы никогда не позволят ему так поступить.Ранее глава киевского режима заявлял, что Россия может взять Донбасс под свой контроль только силой – добровольно Киев его отдавать не намерен. Многие эксперты считают, что такая позиция может привести к срыву переговорного процесса.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»