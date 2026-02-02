Переговоры Путина с Зеленским возможны только в Москве – Песков
Российско-украинская встреча на высшем уровне вполне может состояться. Но переговоры президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможны только в Москве.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин готов участвовать в такой встрече, которую ранее предлагал ему Зеленский, но она обязательно должна проходить в столице РФ.
Песков заявил, что подобные переговоры могут состояться только на этих условиях:
Вместе с тем, подчеркнул глава пресс-службы Кремля, Москва готова и далее участвовать во встречах рабочих групп с украинскими представителями по вопросам, касающимся мирного урегулирования.
Свое мнение по данной проблеме высказал на телеканале CNews французский эксперт в области политологии Александр дель Валль.
Он считает, что для главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры с РФ – это то же самое, что смертный приговор. Украинские радикальные националистические организации не позволят ему подписать мирное соглашение с Москвой.
По мнению политолога, у Зеленского было намерение жить в мире с Россией еще с момента прихода к власти, но радикалы никогда не позволят ему так поступить.
Ранее глава киевского режима заявлял, что Россия может взять Донбасс под свой контроль только силой – добровольно Киев его отдавать не намерен. Многие эксперты считают, что такая позиция может привести к срыву переговорного процесса.
