Переговоры Путина с Зеленским возможны только в Москве – Песков

5 310 45
Переговоры Путина с Зеленским возможны только в Москве – Песков

Российско-украинская встреча на высшем уровне вполне может состояться. Но переговоры президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможны только в Москве.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин готов участвовать в такой встрече, которую ранее предлагал ему Зеленский, но она обязательно должна проходить в столице РФ.

Песков заявил, что подобные переговоры могут состояться только на этих условиях:

Это остается нашей позицией.

Вместе с тем, подчеркнул глава пресс-службы Кремля, Москва готова и далее участвовать во встречах рабочих групп с украинскими представителями по вопросам, касающимся мирного урегулирования.

Свое мнение по данной проблеме высказал на телеканале CNews французский эксперт в области политологии Александр дель Валль.

Он считает, что для главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры с РФ – это то же самое, что смертный приговор. Украинские радикальные националистические организации не позволят ему подписать мирное соглашение с Москвой.

По мнению политолога, у Зеленского было намерение жить в мире с Россией еще с момента прихода к власти, но радикалы никогда не позволят ему так поступить.

Ранее глава киевского режима заявлял, что Россия может взять Донбасс под свой контроль только силой – добровольно Киев его отдавать не намерен. Многие эксперты считают, что такая позиция может привести к срыву переговорного процесса.
45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +16
    Сегодня, 14:08
    Ну, это всё равно, что Путину предложить в Киев приехать. Заведомо невыполнимые условия. Так что никому скорый мир не нужен и это факт, кто бы что не говорил и какими бы вуалями не пытался это завуалировать.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 14:16
      Да, когда стороны выдвигают заведомо не выполнимые условия в ситуации когда противоположная сторона не побеждена к миру это не приведет, более того встреча Путина с зеленским не возможна, ни при каких обстоятельствах он просто до этого не опустится как политик.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -3
      Сегодня, 14:53
      Ну, это всё равно, что Путину предложить в Киев приехать. Заведомо невыполнимые условия

      Это может быть и нейтральная территория - как говорится ни нашим, ни вашим. Было бы желание. Видимо, еще не созрели ни тот ни другой. В этой ситуации Дональду Фредовичу с сотоварищи придется ускорять процесс созревания
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 15:10
      Цитата: al3x
      Ну, это всё равно, что Путину предложить в Киев приехать. Заведомо невыполнимые условия.

      Ну, теоретически условия выполнимые - я верю, что он, после подписания, сможет спокойно уехать из Москвы. Только в статье правильно сказано
      для главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры с РФ – это то же самое, что смертный приговор. Украинские радикальные националистические организации не позволят ему подписать мирное соглашение с Москвой.
      Приедет в Киев - грохнут нацики. А не поедет в Москву, не станет ничего подписывать - придушит шарфиком ЦРУ. Выбор у Зе ОЧЕНЬ невелик.

      Смотрел какое-то кино (сходу не вспомню, что за кино) - там бандоса правоохранители подставили перед своими и его свои же грохнули на выходе не то из тюрьмы, не то из полиции.
      Зе сейчас точно в такой же ситуации и выезд из Москвы может означать для Зе то же самое. Ради такого шоу его спокойно из Москвы отпустят.

      А самому Зе гораздо лучше приехать в Москву и сдаться. По крайней мере, шкурка цела останется. Будут охранять, кормить-поить-обувать-одевать. В тепле, опять же, что для Киева сейчас актуально. В Мордовии на ПЖ, по сравнению с киевским кладбищем, очень комфортные условия.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Zoldat_A
        В Мордовии на ПЖ


        Это точно нет. Таких знаменитых на весь мир встречают: "Черный дельфин" и "Полярная сова".
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:14
          Цитата: kromer
          Цитата: Zoldat_A
          В Мордовии на ПЖ

          Это точно нет. Таких знаменитых на весь мир встречают: "Черный дельфин" и "Полярная сова".

          Это не принципиально. Главное - что для Зе это реальный шанс сдохнуть своей смертью. а не от удавки, пули или "золотого укола".
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 16:17
            Цитата: Zoldat_A
            Главное - что для Зе это реальный шанс сдохнуть


            А что ему помешает сдохнуть от пива в Флориде или Калифорнии? Не, этот наркоман уйдет к деньгам поближе и останется безнаказан.
    4. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 15:39
      Цитата: al3x
      Ну, это всё равно, что Путину предложить в Киев приехать. Заведомо невыполнимые условия.
      Ну Аш-Шараа приехал в Москву, хотя террорист и все-такое, даже его "друг" Асад где-то рядом был
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 15:54
        Цитата: Стирбьорн
        Ну Аш-Шараа приехал в Москву


        Ну этому боятся нечего. Максимум денег меньше чем планировал дадут.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 14:11
    да даже если о невозможное случится - ну не западло ли с нАрком то договоры заключать? ну не та это фигура - там харя по уши в коксе а руки по локоть в крови: и своих и наших...
  3. Alex013 Звание
    Alex013
    +3
    Сегодня, 14:11
    Зеленский поступит только так, как будет выгодно его "кураторам". Поэтому натовское "прокси" будет оттягивать все переговоры, срывать их и т.д.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +11
    Сегодня, 14:12
    А кто недавно вещал что типа укрофюрер не легитимен и посему - разговаривать с ним не о чем? belay Поди - те же самые люди, давно уж даже не упоминающие Херсонскую и Запорожскую области, несмотря на то что по конституции они вроде как входят в состав РФ? what
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +7
      Сегодня, 14:18
      Так нынешний президент Сирии в террористы был записан. А ему Аурус к самолету подогнали, в Кремле руку поздороваться протянули. Политика интересная штука.
      1. Dave36 Звание
        Dave36
        +2
        Сегодня, 14:42
        Наверное потом к Асаду в гости сгоняли)
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:28
      Других для нас на Украине нет . laughing Нелегитимный не приедет на разговор один а один с Верховным ,без европейских нянек.У него страна потухла,а не у нас не ему ставить условия где встречаться.Сказано в Москву ,значит в Москву.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 14:41
        Других для нас на Украине нет

        Ну нет так нет - значит, надо назначать нашего генерал-губернатора. Решая вопрос за них, коли сами не могут. Причём решая - окончательно и навсегда.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 14:58
          Дык ,будет генерал - губернатор для Украины из клана Кадыровых.
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +8
      Сегодня, 14:29
      Я так понял если им надо то и Херсон с Запорожьем сдадут и в Киев поедут за стол переговоров с Зеленским . Я уже ничему не удивлюсь , учитывая происходящее в последние четыре года . Вот честно .... Не верю я им
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 14:16
    Он считает, что для главы киевского режима Владимира Зеленского переговоры с РФ – это то же самое, что смертный приговор. Украинские радикальные националистические организации не позволят ему подписать мирное соглашение с Москвой.

    Как тут не вспомнить:
    Но на каждой из планет, каждый раз, происходит одно и то же. Рост населения, раскол в обществе, повсеместные войны. А в это время, планета опустошается, и тихо угасает.
    «Джон Картер»©
    Националисты желают смерти России и её гражданам. Сколько можно с ними сентиментальничать?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:19
    Потухла не Россия ,а Украина. Уверен продавим нелегетимного .Приедет в Москву без своих европейских нянек.
    Главный персонаж сегодня обращается к нелегетимному - Едешь в одну харю в Москву ,или я спать ухожу .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:23
      И ещё, понедельник это день Кайи Калас .Просьба при прочтении скринов,перед этим поставить кружку на стол.Что у трезвого на уме ,то у пьяного на языке.Как Кайя Калас может с нелегетимным реализовать мирный план Европы ! Спалилась или спилась. drinks
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 15:57
        Цитата: tralflot1832
        И ещё, понедельник это день Кайи Калас .Просьба при прочтении скринов,перед этим поставить кружку на стол.Что у трезвого на уме ,то у пьяного на языке.Как Кайя Калас может с нелегетимным реализовать мирный план Европы ! Спалилась или спилась. drinks

        Прочитал её опус вранья и по ржал, как конь! laughing
        Всё, что сказала и написано на бумаге - это полнейший бред, всё перевёрнуто с ног на голову! fool Насколько она безграмотна, и насколько глупый её ум в голове! Кошмар, Карл!!! wassat
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 16:09
          Joker 62.Надеюсь кружки в руках не было как у меня ,еле смог поставить не расплекав кофе. laughing Читая эту бредятину.
  7. VictorB Звание
    VictorB
    +2
    Сегодня, 14:19
    Переговоры Путина с Зеленским возможны только в Москве – Песков

    Да переговоры с Зеленским и в Москве не нужны.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 14:19
    .возможны только в Москве.

    Я бы Колыму предложил.... как вариант, пусть выбирает... wassat
    1. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 14:36
      Я бы Колыму предложил.... как вариант, пусть выбирает...

      А что? Cолнечный Магадан ждет.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 14:45
        Жаль зима на исходе.... wink
        1. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Сегодня, 14:49
          Жаль зима на исходе....

          Да там зима 10 месяцев в году.
          В июне еще снег в сентябое уже снег. laughing
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 14:51
            Вот вот.... Что бы не отвыкал....
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 14:23
    Цитата: al3x
    Заведомо невыполнимые условия
    В этом вся суть политоты. Зато потом можно сказать, что мы за мир во всем мире, предлагали клоуну безлимитный теплый туалет, бесплатно поиграть на старинном пианино, а он отверг мирные переговоры. Вообще на троллинг все смахивает.
  10. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +1
    Сегодня, 14:25
    Предположу, что все эти па-де-де приведут в итоге к встрече в Минске
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +11
    Сегодня, 14:27
    Российско-украинская встреча на высшем уровне вполне может состояться.

    А можно уточнить с кем Гарант собрался вести переговоры - с президентом Украины или " «Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной» (ВВП) " и " "похожим на малоадекватного человека" (Д.Песков) или " Они сами называют лидера страны Владимира Зеленского фашистом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова" ?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 15:36
      Цитата: Дилетант
      А можно уточнить с кем Гарант собрался вести переговоры

      Ни с кем - поэтому и говорит про переговоры в Москве. Никто из современной властии Украины не сможет физически приехать в Москву
      "Чем отличается военный, девушка и дипломат.
      Если военный говорит "да", значит «да».
      Если военный говорит "нет", значит, «нет».
      Если военный говорит "может быть", значит, он не военный.
      Если дипломат говорит "да", значит "может быть».
      Если он говорит "может быть", значит «нет»,
      Если он говорит "нет", значит, он не дипломат.
      Если девушка говорит "нет", значит, «может быть»;
      Если - "может быть", значит, «да»;
      Если она говорит "да", значит она не девушка"

      Вот если бы шел разговор о встрече в Абу-Даби - можно было бы напрячься
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 15:38
        можно было бы напрячься
        Гроссмейстер иногда делает такие неожиданные ходы, что только диву даешься. recourse
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:29
    Цитата: tralflot1832
    Просьба при прочтении скринов,перед этим поставить кружку на стол.
    Спасибо что предупредили. Я как раз кофе пил. laughing
  13. Комментарий был удален.
  14. sinys Звание
    sinys
    +3
    Сегодня, 14:38
    Ну вот опять начинают слюни пускать, надо иметь жесткую позицию! И говорить всегда только одно - Никакой встречи ВВП с Зеленским быть в принципе не может т.к. он нелегитимен. Обсуждать уважаемым людям с этим клоуном нечего!!! И точка !!! Добивать гадину будем в его логове !!!
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 14:47
    Ну а так как зеля не поедет - то все понятно с этим вопросом?
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +1
      Сегодня, 15:18
      зеля не поедет

      А вдруг возьмет да и поедет?!
      Тогда что?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 15:37
        Цитата: VictorB
        зеля не поедет

        А вдруг возьмет да и поедет?!
        Тогда что?

        Тогда это будет значить что нацистов за ночь вырезали в Киеве в ноль - не более но и не менее.
  16. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 14:49
    И ещё зеленский должен быть в кандалах !
  17. LuZappa Звание
    LuZappa
    0
    Сегодня, 15:00
    Цитата: tralflot1832
    Дык ,будет генерал - губернатор для Украины из клана Кадыровых.

    Было бы здорово. Но это к сожалению фантастика. Как говорят в народе: курочка в гнезде...
  18. Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 15:04
    Заведомо не выполнимые условия, как и где проводят переговоры известны всем, кто прошел хотя бы школьный курс истории
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 15:04
    Как статья с Песковым ,сразу появляются 404 и примкнувшие к ним с всякой чушью.На короткое время обезьяна будет перед очами Верховного легетимным президентом .До слов Верховного - ну что президент Украины Зеленский ,скажи мне в глаза " Чтоб ты сдох !!!" ,как тогда на Рождество? После чего нелегетимный обоссытся ,с наркоманами такое случается при испуге судя по криминальной хронике. wassatЛишь бы не испоржнился по большому ,это тоже бывает у наркоманов судя по той же хронике.
  20. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:42
    Не НА лоток а В лоток!...
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:52
    Цитата: Incvizitor
    Не НА лоток а В лоток!...

    Украина це Европа.Пусть продвигают этот тренд в Европах в поддержку Украины. А то дамы в кровавых трусах надоели в Европе." Европеец если ты с Украиной справляй нужду в лоток для домашних животных" и на камеру, на камеру - и Слава Украина!!!!***обязательно