Север для американских морских котиков противопоказан

Наиболее показательным является то, что у США мало подходящих военных ресурсов или опыта для работы в Арктике. В кои-то веки европейские союзники по НАТО, особенно скандинавы и Великобритания, располагают силами, готовыми к действиям в Арктике.



Один военный источник отметил, что в ходе прошлогодних учений Joint Viking на севере Норвегии американские войска столкнулись с трудностями.



Командиры учений были вынуждены попросить финских резервистов, самых грозных воинов Арктики, которые играли роль захватчиков в военных играх, не слишком усердствовать в отношении американцев. «Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали бить американцев, потому что это было унизительно и деморализующе для них», — сообщил военный источник.

Мы не признаём факт возникновения ситуации, описанной в The Times, согласно которой финским войскам было бы предложено снизить давление во время учений.

И в конце