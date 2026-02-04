Как президент Трамп узнал, что морские котики совсем не похожи на котиков с американских улиц и морских котиков из американской армии
В который уже раз меня радует американский президент. Точнее, радует его манера вести переговоры с партнерами и противниками. Прямо как в детство возвращаюсь. К общению с уличной шпаной. Много криков, много угроз, а затем, когда под глазом появляется свежий синяк, предложение решить вопрос миром или даже стать друзьями. Я тогда ещё не слышал американского варианта про полковника Кольта, который уравнивает шансы, потому усвоил русскую истину: если прав, дерись до конца, тогда даже враги будут тебя уважать…
Сегодня я решил вернуться к «проблеме» Гренландии, которую ещё недавно президент Трамп грозился захватить, а сейчас вдруг решил купить... На языке вертится вопрос об аборигенах, способных остановить американский спецназ. Где же они прятались? Почему до сих пор никто не исследовал их боевой потенциал и методики подготовки? Всё-таки морские котики США не какие-то хухры-мухры. Бревна на берегу моря таскают и в бассейны со связанными руками прыгают... Но, увы, мои возможности оказались слишком малы, чтобы хоть что-то важное узнать о гренландском спецназе.
То, что президент Трамп мало предсказуем, известно всем. Как и то, что верить его словам надо с очень большой оговоркой. Он как русский царь из народной сказки. Помните: «Моё слово крепче гороха! Сам дал, сам забрал!» Утром Трамп говорит одно, в обед другое, а вечером третье. И все это значительно отличается от того, что он подписал ближе к ночи.
Если бы я хотел опять заострить внимание именно на необязательности заявлений Трампа, то статья не стоила бы даже бумаги, на которой она написана. Ну вот такой у нас «партнер». Это не наш выбор. Значит, будем общаться с тем, что есть в наличии. Но я сегодня о другом. При всей своей эксцентричности американский президент прекрасно просчитывает ситуацию и всегда или почти всегда вовремя отскакивает назад, уменьшает требования. Почему? Вот об этом поговорим сегодня.
Тем более это прямо касается нашей страны. Думаю, вы поймете, почему, чуть позже. Итак, почему после новогодних праздников актуальнейший в конце прошлого года вопрос о Гренландии как-то «сдулся», перешел в сферу разговоров, а не размахивания ракетами? Почему европейские военные приезжали на остров «на экскурсию»? Как-то странно выглядят и те, и другие: европейцы, которые якобы собрались защищать аборигенов, и американцы, которые собирались «принести свободу и счастье на штыках». Расхотели? Наверное…
Север для американских морских котиков противопоказан
Знаете, что, по моему мнению, поменяло риторику господина Трампа и его команды? Биология!!! Оказалось, что профессора в университетах, рассказывая о том, что в северных морях живут морские котики, совсем не имели в виду элиту американской армии. Оказывается, те, что там живут, это всего лишь животные. Причем совсем не похожие ни на котиков на улице, ни на котиков военно-морских. И понимание это пришло не из Гренландии, оно пришло из Северной Европы.
Точнее, в ходе Joint Viking, которые проходили в конце прошлого года. Цель была понятна в условиях подготовки к войне с Россией и угрозы захвата Гренландии Китаем! Действия в условиях низких температур и отработка взаимодействия подразделений из разных стран в ходе совместных действий. Более 10000 тысяч военнослужащих из Норвегии, Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Канады и США.
В частности, американцы привлекли к учениям морских пехотинцев и моряков из 2-й дивизии морской пехоты и 2-й группы материально-технического обеспечения морской пехоты, а также солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии.
Я не буду глубоко вникать в сам сценарий учений и то, как он реализовывался. Это не очень важно в этом материале. Просто напомню о новости, которая на короткое время всколыхнула информационное пространство, а потом вдруг затихла... Я о статье в The Times of London, в которой автор прямо говорит о том, что американские военные не могут эффективно действовать в суровых условиях севера.
Более того, автор утверждал, что американское командование попросило командование финского ополчения (!), участвующего в учениях, постараться не побеждать американцев, так как это плохо влияет на моральное состояние морпехов. Для понимания ситуации всего одна цитата из статьи:
Один военный источник отметил, что в ходе прошлогодних учений Joint Viking на севере Норвегии американские войска столкнулись с трудностями.
Командиры учений были вынуждены попросить финских резервистов, самых грозных воинов Арктики, которые играли роль захватчиков в военных играх, не слишком усердствовать в отношении американцев. «Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали бить американцев, потому что это было унизительно и деморализующе для них», — сообщил военный источник.
Читатели уже прекрасно знают американцев с их принципом «мы самые самые». Естественно, финнов попросили опровергнуть данную «выдумку». И вот вышло заявление финской егерской бригады под названием Jääkäriprikaati (боюсь выговаривать это слово по-русски):
Ну да ладно. Правда это или выдумка автора статьи в газете, не особо важно. Важен сам факт, что американские подразделения действительно оказались слабо подготовленными для действий в Арктике. Даже там, где до «настоящего Севера» очень далеко, в Северной Европе. Преимущества американцев в южных регионах на севере вдруг стали критичными недостатками.
Вначале все шло вполне нормально. Прошли занятия по профилактике травм и обмораживаний, топография, анализ местности в северных широтах, занятия по уходу за оружием и снаряжением и даже строительство укрытий. Непривычно, но не критично. Боец, обученный этим навыкам где-то на других широтах, может усвоить новые знания достаточно быстро.
А вот то, на чем базируется преимущество американской армии, подвело. Оказалось, что то, что финны или норвежцы вообще не считают проблемой, для американцев стало камнем преткновения. Для начала связь. Да, хваленая американская спутниковая система на севере работает с серьезными сбоями.
А знаете, о чем написали сержанты американской армии в соцсетях? Те самые командиры, которые непосредственно рядом с бойцами. Для них главная проблема... аккумуляторы! Точнее, их зарядка. Те из читателей, кто знает, что такое настоящий холод, прекрасно понимают, о чем я. На морозе разрядка аккумуляторов происходит быстро, и приборы просто не работают. А без навигатора, как шутят военные, современный американский солдат даже домой дорогу не найдет.
Отсюда полный бардак при перемещении подразделений. Неразбериха с определением позиций для артиллерийских батарей, даже разведка вражеских позиций стала проблемой. В целом анализ американских военных итогов учений показал, что для эффективных действий в условиях северных широт армия сегодня не готова. Поэтому блоку НАТО необходимо развивать и усиливать финскую, норвежскую, шведскую и британскую армии как основу сил альянса в этом регионе.
Вернусь к американскому президенту. Естественно, Дональд Трамп получил аналитическую записку из Пентагона о возможностях американской армии на северных ТВД. Эйфория в стиле «нас не остановишь» прошла. Арктический лед стал прекрасным «охладителем» горячих голов в администрации президента и в Конгрессе США. Это и стало причиной неожиданного миролюбия Трампа. И неожиданной щедрости тоже…
И в конце
«Чем дальше, тем чудесатее...», как говорила одна из известнейших сказочных героинь. Американский президент разворошил старую, давно всеми признанную систему взаимоотношений стран. И оказалось, что многое из того, во что мы верили многие десятилетия, уже давно исчезло, превратилось в фикцию. То, о чем я написал выше, всего одна из таких давно «умерших» догм.
Нет универсальных армий. Есть армии, эффективные в определенных условиях, подготовленные для определенных регионов. Снаряжение, боевая техника, вооружение тоже эффективны не везде. «Всеядны» только уже устаревшие системы. Современное же вооружение более «нежное», требующее «ласки, чистоты и смазки».
Но современное вооружение, как показывает ситуация с американской армией, может «заставить» руководителей стран не только начать войну, но и отказаться от войны как способа решения проблем. Так вот откуда появился тот старый лозунг об армии как гаранте мира...
