Названа возможная причина крушения самолёта Diamond с курсантами под Орском
Названа одна из вероятных причин недавнего крушения самолета Diamond с курсантами в районе поселка Джанаталап под Орском в Оренбургской области. По мнению экспертов, самолет мог разбиться в результате сваливания, когда воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него. В результате этого машину начинает трясти и управление самолетом теряется. Сваливание может произойти даже с полностью исправным бортом.
Ранее сообщалось, что в результате крушения Diamond погибли три человека: пилот Василий Н.В. 1989 года рождения, а также два члена экипажа — Тимофей К.М. 2005 года рождения и Дмитрий С.Е. 2004 года рождения. Самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. Вылетевший из аэропорта в 7:33 утра борт пропал с радаров около 10:40, во время полета сработал маяк. По информации оперативных служб, разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.
Diamond является легким многоцелевым четырехместным двухдвигательным самолетом, планер которого выполнен из углеродных композитных материалов. Конструктивно самолет выполнен в виде моноплана с низкорасположенным свободнонесущим крылом и Т-образным хвостовым оперением, трехопорным убирающимся шасси. Diamond нередко используется как учебно-тренировочный самолет. Кроме того, Diamond является первым самолетом с дизельными двигателями, совершившим трансатлантический перелет из Канады в Португалию за 28 часов.
