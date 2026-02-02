Названа возможная причина крушения самолёта Diamond с курсантами под Орском

Названа одна из вероятных причин недавнего крушения самолета Diamond с курсантами в районе поселка Джанаталап под Орском в Оренбургской области. По мнению экспертов, самолет мог разбиться в результате сваливания, когда воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него. В результате этого машину начинает трясти и управление самолетом теряется. Сваливание может произойти даже с полностью исправным бортом.

Ранее сообщалось, что в результате крушения Diamond погибли три человека: пилот Василий Н.В. 1989 года рождения, а также два члена экипажа — Тимофей К.М. 2005 года рождения и Дмитрий С.Е. 2004 года рождения. Самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. Вылетевший из аэропорта в 7:33 утра борт пропал с радаров около 10:40, во время полета сработал маяк. По информации оперативных служб, разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.



Diamond является легким многоцелевым четырехместным двухдвигательным самолетом, планер которого выполнен из углеродных композитных материалов. Конструктивно самолет выполнен в виде моноплана с низкорасположенным свободнонесущим крылом и Т-образным хвостовым оперением, трехопорным убирающимся шасси. Diamond нередко используется как учебно-тренировочный самолет. Кроме того, Diamond является первым самолетом с дизельными двигателями, совершившим трансатлантический перелет из Канады в Португалию за 28 часов.
  1. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 16:42
    Жаль, но и ошибка не исключена.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:58
      Инциденты с самолетами Diamond, по типу такого, который 2 февраля потерпел крушение в Орске, совсем не редкость в Оренбургской области. За последние 5 лет в регионе произошло как минимум еще 4 нештатные ситуации, но трагедией закончилась только одна — сегодняшняя.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 16:47
    А этот Diamond является по своей конструкции предназначения учебно-тренировочный самолетом или просто используется как оный?
    Рассчитан он на выход из штопора или как?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:53
      это многоцелевой самолёт базового уровня пилотирования. получается что курсант накосячил а инструктор не смог вывести (нехватка высоты, дефицит времени и скорости или всё вместе). черных ящиков нет. значит вряд ли узнают что было на самом деле...
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:53
        Как может самолет базового уровня пилотирования не иметь блоков регистрации полёта?
        Как ему дали сертификат на учебно-тренировочный полеты, купили?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 17:58
          там есть голосовой регистратор в кабине - это точно. насчёт самописцев нигде не отмечено что они есть. хорошо а учебный як52 имеет самописцы? насколько я знаю - тоже нет.

          сертификаты Даймонду не я давал - это к тому кто давал вопросы.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 18:04
            Як-52 - советский спортивно-тренировочный самолёт (не учебно-тренировочный).
            Почему на первый прыжок с парашютом не дают летающее крыло?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:06
              L410 вообще не учебный и не спортивный самолёт. А на нем курсантов тоже вывозили - было дело. и что?
              1. Аркадий007 Звание
                Аркадий007
                0
                Сегодня, 18:15
                Не готов на сию к ответу на вопрос - когда сажали курсантов на Л-410, на каком курсе?
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 18:19
                  посмотрите в интернете - есть видео на эту тему.
                  1. Аркадий007 Звание
                    Аркадий007
                    0
                    Сегодня, 18:19
                    Видео есть, какой курс обучения 2 или 3?
                    1. Nexcom Звание
                      Nexcom
                      +1
                      Сегодня, 18:20
                      Откуда мне знать про курс? Мне вот это без разницы. Вы умеете сами искать информацию в интернете?
    2. multicaat Звание
      multicaat
      +2
      Сегодня, 17:00
      Судя по реализованной схеме нет. Внизу приведен стандартный алгоритм вывода из штопора
      важно то, что малейшее отклонение приведет к невыходу из штопора
      по-моему этот самолет категорически не пригоден к безопасному обучению.


      Вывод самолета ДА 40 из непреднамеренного штопора
      Немедленное и одновременное выполнение следующих действий поможет вывести самолёт из штопора:
      Рычаг управления двигателем следует вывести на положение IDLE (Малый газ).
      Установить элероны в нейтральное положение.

      Руль направления до упора отклонить в сторону противоположную вращению.
      Руль высоты перевести на пикирование.
      5. Вслед за прекращением вращения:
      - Руль направления в нейтральном положении;
      - Руль высоты плавным движением ВЗЯТЬ на себя;
      - Прекратить снижение самолёта, затем восстановить высоту полёта. Недопустимо превышение приборной скорости VNO = 130 узлов.
      Не допускайте потери СКОРОСТИ!
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 18:07
        Напрашивается логичный вопрос как могли допустить использование этого самолета в качестве учебно-тренировочного, если он непригоден к безопасному обучению?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:48
    Человек не птица, должен пользоваться техникой, что б летать и это не безопасно.
    Сочувствую родных, которые потеряли своих близких.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 17:49
      с 2017 года на Уральском заводе гражданской авиации осуществляется сборка из машинокомплектов учебно-тренировочных самолётов Diamond DA42Т по контракту на поставку Министерству обороны России 35 машин для использования в качестве учебно-тренировочных самолётов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации.https://ru.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA42 https://airwar.ru/enc/la/da42.html
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 16:55
    Сваливание происходит в основном из-за недостаточной скорости, а так же обледенения крыла
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:53
      Обледенение крыла, и особенно хвостового оперения, приводит к срыву потока, а сваливание - именно недостаток скорости га данной высоте, ошибка пилота
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 18:38
        Если крыло покрывается льдом оно теряет подъёмную силу и увеличивается сопротивление, что может привести к сваливанию на крыло.
  5. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +2
    Сегодня, 16:55
    Наводит на мысль в зимний период времени: "...Diamond является первым самолетом с дизельными двигателями..." - ?!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:13
      несезонное или некачественное топливо запарафинило фильтры? потеря мощности и скорости = сваливание ?
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 18:26
      .Diamond является первым самолетом с дизельными двигателями..." - ?!
      Дизеля пытались ставить на самолёты ещё перед Великой Отечественной войной. ЕР-2 даже пошёл в серию. Но потом от дизелей отказались. Топливо плохо ведёт себя на больших высотах при низких температурах и разряженном воздухе. Хотя упомянутый бомбардировщик прошёл всю войну. Хотя всего было выпущено несколько сотен машин. Предпочтение отдавалось другим моделям.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 16:56
    Насколько я помню по Арме-2, если самолёт типа Кукурузника положить на крыло, он сваливается, и его потом трудно вывести, высоты может не хватить
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:16
      ...самое главное (как говаривали пилоты Ан-2) - это не мешать ему лететь....
    2. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      Сегодня, 17:20
      я помню, что ан 2 сам выходит из сваливания, называется устойчивость по скорости лили по перегрузке, а про штопор вообще разговора нет.
      с даймондом скорее всего обледенел, пос у него никакая.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 17:32
        Здесь, видимо, все решает этот показатель, как он называется, отношение массы самолёта к мощности двигателей, если допустим, на реактивном истребителе при выходе из такой фигуры как ранверсман, разворот выполняется практически одним движением, то маломощный поршневой при такой фигуре теряет скорость, она становится меньше той, при которой он может лететь (опять же не знаю терминологию), начинает сваливаться, и если высоты не хватает для вывода, то и ничего не поможет
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:29
      У Ан-2 автоматические предкрылки, есть видео, где он садится при практически нулевой скорости. Его свалить нужно постараться.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 17:16
    Типа самолет просто упал... Ясно. Принято к исполнению.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:17
      нууу, скорее его просто уронили..
  8. Дост Звание
    Дост
    0
    Сегодня, 17:27
    Вечного полёта ребятам и земля пухом!!!
  9. B-777 Звание
    B-777
    0
    Сегодня, 17:46
    Парней жалко…

    Судя по следу на земле, упали плашмя. То есть не было скорости. То есть штопор.

    На Як-18Т на штопора ходили только вдвоем. П/И + 1 (один) курсант. Под зад обязательно брали парашют.

    Здесь 2 курсанта у П/И. Значит штопора были не в плане…
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:56
      Плоский штопор - как результат сваливания.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        +1
        Сегодня, 18:31
        плоский штопор на данном самолете это не результат от сваливания. надо очень постараться, что бы его загнать в штопор. то есть надо сделать целенаправленные действия пилоту. малый газ, задрать тангаж, потом педаль сунуть, тогда может быть штопарнет. скорее всего обледенение. если, чё курсантом штопорил на л 29 , и 39. С инструктором конечно.