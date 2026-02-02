Humvee показали свою уязвимость: Израиль закупает тысячи новых бронемашин

Одним из основных средств передвижения механизированных подразделений Израиля является лёгкий бронеавтомобиль Humvee. По оценкам западных обозревателей, без вспомогательных версий в активном парке и на хранении насчитывается более 2–2,5 тыс. единиц в различных модификациях.В последние годы, с развёртыванием ЦАХАЛ активных боевых действий, критика Humvee со стороны военных приняла системный характер и связана со значительным износом техники и её уязвимостью в условиях современной городской герильи.JLTV Utility (UTL):Военные источники (в том числе в публикациях издания Yedioth Ahronoth) указывают на рост жалоб на то, что Humvee не выдерживают попадания противотанковых средств (ПТРК и РПГ). Израильские солдаты заявляют, что установка дополнительных комплектов брони делает машину переутяжелённой, снижая её манёвренность и увеличивая риск опрокидывания.JLTV Heavy Guns Carrier (HGC):Сообщается о технических сбоях, принявших массовый характер, после почти двух лет непрерывных боёв. Командиры подразделений (например, 7-й бригады) указывали на ошибки в планировании – предусматривалась скоротечная кампания, но она затянулась на многие годы, и техника не выдерживает такого темпа эксплуатации. Армия столкнулась с острой нехваткой оригинальных запчастей, что вынуждает солдат и техников «импровизировать».JLTV Close Combat Weapons Carrier (CCWC):На этом фоне США одобрили возможную продажу за $1,98 млрд 3250 бронеавтомобилей JLTV и сопутствующего оборудования. Эти машины призваны заменить Humvee.JLTV General Purpose (GP):Техника будет поставляться в 4 вариантах. JLTV Utility (M1279A1/A2/A3) – это двухдверная конфигурация, предназначенная для перевозки грузов, логистической поддержки и размещения специализированного оборудования. JLTV Heavy Guns Carrier (M1278A1/A2/A3) – четырёхдверная модификация для размещения тяжёлого вооружения или дистанционно управляемых боевых модулей. JLTV Close Combat Weapons Carrier (M1281A1/A2/A3) призван выполнять задачи в ближнем бою, в связи с чем несёт тяжёлые средства поражения. JLTV General Purpose (M1280A1/A2/A3) представляет собой базовую четырёхдверную версию, которую можно оснащать различной модульной нагрузкой.Ранее, в 2023 году, Израиль приобрёл пробную партию JLTV из 75 машин, после чего пошли массовые закупки этой техники, но не столь большого объёма, как планируемая сделка.

