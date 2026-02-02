Humvee показали свою уязвимость: Израиль закупает тысячи новых бронемашин

Одним из основных средств передвижения механизированных подразделений Израиля является лёгкий бронеавтомобиль Humvee. По оценкам западных обозревателей, без вспомогательных версий в активном парке и на хранении насчитывается более 2–2,5 тыс. единиц в различных модификациях.

В последние годы, с развёртыванием ЦАХАЛ активных боевых действий, критика Humvee со стороны военных приняла системный характер и связана со значительным износом техники и её уязвимостью в условиях современной городской герильи.



JLTV Utility (UTL):



Военные источники (в том числе в публикациях издания Yedioth Ahronoth) указывают на рост жалоб на то, что Humvee не выдерживают попадания противотанковых средств (ПТРК и РПГ). Израильские солдаты заявляют, что установка дополнительных комплектов брони делает машину переутяжелённой, снижая её манёвренность и увеличивая риск опрокидывания.

JLTV Heavy Guns Carrier (HGC):



Сообщается о технических сбоях, принявших массовый характер, после почти двух лет непрерывных боёв. Командиры подразделений (например, 7-й бригады) указывали на ошибки в планировании – предусматривалась скоротечная кампания, но она затянулась на многие годы, и техника не выдерживает такого темпа эксплуатации. Армия столкнулась с острой нехваткой оригинальных запчастей, что вынуждает солдат и техников «импровизировать».

JLTV Close Combat Weapons Carrier (CCWC):



На этом фоне США одобрили возможную продажу за $1,98 млрд 3250 бронеавтомобилей JLTV и сопутствующего оборудования. Эти машины призваны заменить Humvee.

JLTV General Purpose (GP):



Техника будет поставляться в 4 вариантах. JLTV Utility (M1279A1/A2/A3) – это двухдверная конфигурация, предназначенная для перевозки грузов, логистической поддержки и размещения специализированного оборудования. JLTV Heavy Guns Carrier (M1278A1/A2/A3) – четырёхдверная модификация для размещения тяжёлого вооружения или дистанционно управляемых боевых модулей. JLTV Close Combat Weapons Carrier (M1281A1/A2/A3) призван выполнять задачи в ближнем бою, в связи с чем несёт тяжёлые средства поражения. JLTV General Purpose (M1280A1/A2/A3) представляет собой базовую четырёхдверную версию, которую можно оснащать различной модульной нагрузкой.

Ранее, в 2023 году, Израиль приобрёл пробную партию JLTV из 75 машин, после чего пошли массовые закупки этой техники, но не столь большого объёма, как планируемая сделка.

  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 18:14
    Военные источники (в том числе в публикациях издания Yedioth Ahronoth) указывают на рост жалоб на то, что Humvee не выдерживают попадания противотанковых средств (ПТРК и РПГ).


    Вот хотроопые евреи .... дайте нам машину по цене малолитражки но чтобы броня была больше чем у танков ибо даже танки пробиваются противотанковыми средствами ... lol
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:23
      износом техники и её уязвимостью в условиях современной городской герильи.

      Самый лучший способ борьбы с партизанской войны в условиях современной городской герильи, это оперативно-агентурная работа.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:15
    Можно подумать, что этот броневик устоит против РПГ и ПТУР.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:24
      Цитата: alexboguslavski
      Можно подумать, что этот броневик устоит против РПГ и ПТУР.

      Устоять-то устоит, но сгорит bully
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 18:41
        Ну, тогда оправдано - тушка не потеряет форму..
        Больше вего веселит то, что списывают по износу, и хотят больше железа нагрузить) Я так понял, от этого меньше ходовая изнашивается. Ну м открытая сверху корзинка с внезапно ДУ модулем веселит - это типа прикрыть от проклятий призрак пулеметчика, и сама корзинка нихрена не весит? А еще прикрывает, особенно сверху в городе
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:17
    Так ПТРК и РПГ 7 и " Колесенца" не выдерживает .Совсем обнаглели .Впервые хаммви устойчив на дороге как " паровоз ".
    Давным давно арабский шейх поймал немцев на рекламе бронированого мерса .Не помню , вроде но они лоханулись выдержит все что у вас есть из оружия - надеюсь на охотничье ,крайняк АК.Шейх вышел из палатки с РПГ - 7.УПС.Растрелял бесплатно мерс и купил мерседес с скидкой .Давно это было ,в интернете вряд-ли такое найдёшь.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:30
      ..там в палатке у шейха явно сидела пара наших "туристов" с короткой армейской стрижкой и другими особыми признаками....

      неее, я не про любителей древних шпилей...

      на край, это могли быть китайские "туристы".... у них тоже РПГ-7 производят.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:43
        Дмитрий в семедисятых годах , советские туристы в Саудовской Аравии ? drinks
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:44
          это могли быть самые секретные туристы в мире. drinks laughing
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:37
      кстати, а что не СПГ попробовал шейх или выкатил бы сразу Д30 на прямую наводку....

      типа я вам гансам Эль-Аламейн припомню...
  4. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 18:20
    ну так хамви давно морально устарел, его ж в сша по факту списали из армии и заменили на джи л тиви, о чем тут разговор то, а списанные хамви из израэля, вполне могут появиться на Украине
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Грац
      а списанные хамви из израэля, вполне могут появиться на Украине

      Так на Украине запад сделал "Мировой пункт приема военного утильсырья". yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:33
        а им главное что импортное.... laughing а значит лучше всех.

        представляете какой облом они испытывают, когда убеждаются что это не так...

    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Грац
      а списанные хамви из израэля, вполне могут появиться на Украине
      2 года машины гоняли в хвост и гриву.
      Армия столкнулась с острой нехваткой оригинальных запчастей, что вынуждает солдат и техников «импровизировать».
      Так что в 404 скорее всего отправлять уже нечего, ну или из 3х машин собрать одну.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:48
        ну если из 3х одну скидать получится, то израильтяне пока не уездят - какелам то точно не отдадут. да и нафига каклам техника с ресурсом - всё-равно до первого дрона....
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:23
    Израильтяне по любому на деньги попали. ХАМАС с Хизбаллой живее Ленина, и приключения только начинаются.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 18:36
    Надо бы им в салон выхлопную вывести...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:45
    Цитата: Nexcom
    это были самые секретные туристы в мире. drinks laughing

    И они не любили мерседесы и хотели втюхать правительственный ЗИЛ или как там его " членовоз:. drinks