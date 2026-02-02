Медведев: президент любой ядерной державы не вправе исключать применение ЯО

Медведев: президент любой ядерной державы не вправе исключать применение ЯО

Президент любой ядерной державы на вправе исключать применение ЯО. Поэтому при необходимости Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший российское государство, вполне мог бы нажать так называемую «красную кнопку».

Так он ответил на вопрос Семена Пегова, который он задал заместителю председателя Совбеза России в ходе его интервью для проекта WarGonzo, а также агентств ТАСС и Reuters.



Медведев пояснил:

Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может. В противном случае, он обязан отказаться от такого рода должности. Наши стратегические ядерные силы развиваются, поэтому, естественно, этого исключать никогда нельзя. Но не дай Бог, чтобы до этого дошло.

Стоит напомнить, что Дмитрий Медведев занимал должность президента РФ с 2008 по 2012 год, поэтому он на себе ранее отчетливо ощущал тот груз ответственности, которой лежит на плечах президента ядерной державы. Чиновник сказал, что, находясь у руля государства, он участвовал в проведении необходимых учений, включая ядерные.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва внимательно отслеживает действия государств, обладающих ядерным оружием. И если они решат возобновить испытания этого вида вооружений, наши военные поступят аналогично. Он добавил, что Россия обладает техническими возможностями вести ядерную войну, но никогда не станет ее инициировать первой.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:02
    А вот товарища Ына все боятся нервировать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:12
      ..а вот тов.Ын в твиттерах фуфел по трубам не гоняет - потому и боятся нервировать...
      почувствуйте разницу (с) из какой-то рекламы...
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:14
        Товарищ Ын, одним своим взглядом, две АУГ от берегов отвернул.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:15
          ..ну не взглядом, и не одним взглядом - но отвернул....

          Доня может и наглый грабитель, но не тупой и понимает кто даст в ответ а где можно и "попросить прислушаться"...
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:18
        Дмитрий hi Товарищу Ыну фиалетово на всех ,у него за спиной два больших пацана .Вы верите что товарищ ЫН находит всё для производства на мировом уровне в своих горах ? А я в это верю !!! wassat
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 16:12
      У происходящего на Украине есть глубокие исторические корни, сказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.

      . По мнению американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, намерение западных стран продолжать военное противостояние вплоть до исчезновения Украины как государства продиктовано радикальными и иррациональными идеями, нацеленными на подрыв позиций России и вытеснение ее из Причерноморья. Об этом он заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале. ...
      "Под видом помощи Украине фактически реализуется стратегия, ведущая к ее полному уничтожению. Именно таким стал курс Европы и Великобритании. Это лишь подтверждает, что возможности остановить войну существовали с самого начала. Речь шла о нейтральном статусе Украины. Необходимо прекратить бессмысленное расширение НАТО, которое изначально было ошибочным. Запад одержим безрассудной идеей <…> вытеснить Россию из Черного моря. <…> У этого стремления есть глубокие исторические корни", — заявил ученый.


      https://inosmi.ru/20260202/saks-276913178.html
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 16:18
      В продолжении предыдущего поста.

      . Англичане на Кубани. Михаил Азаров. Интерес британцев к русской нефти неуклонно растет. Английские инвесторы готовы помогать в разработке месторождений и деньгами, и головами - и направлять специалистов в помощь своим партнерам. "Содействовать развитию промышленности в крае могут только иностранные капиталы. Они же главным образом могут пополнить собой ряды людей, сведущих в разных отраслях промышленности", - пишет в Санкт-Петербург начальник Кубанской области. Письмо это датировано... 1896 годом. Этот курс совпадал с вектором политики центральных властей. Российская экономика нуждалась в инвестициях из-за рубежа, и правительство охотно шло навстречу иностранным предпринимателям. А тех прежде всего интересовали природные богатства края. Первые нефтяные фонтаны на Кубани (в долине реки Кудако) забили в 1866-1867 гг. Это вызвало значительный интерес на Западе. Вскоре отдельные иностранные предприниматели и фирмы стали арендовать нефтяные колодцы на Тамани и в Майкопском районе. Проникновение зарубежных предпринимателей в нефтяную промышленность происходило двумя способами. Они либо добивались переуступки контрактов на арендованные российскими предпринимателями нефтеносные участки, либо становились компаньонами российских арендаторов, а затем и их правопреемниками. Идти окольными путями приходилось из-за несовершенства тогдашнего законодательства. Так, французское акционерное общество "Русский стандарт нефтяное товарищество", созданное в 1881 г. с солидным капиталом в , млн франков, укрепилось на Кубани и стало монополистом по добыче и переработке нефти. Однако до 1892 г. оно было вынуждено действовать через подставных лиц. Монополия "Русского стандарта" просуществовала 30 лет. Конец ей пришел из-за неудовлетворительной постановки дела, хотя у компании были капиталы и опытные специалисты. Ее владельцы даже решили, что на Кубани нет достаточных запасов нефти. А ее хватило еще на многие десятилетия.


      https://giltner-77imo.livejournal.com/3398.html
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 16:04
    "Медведев: президент любой ядерной державы не вправе исключать применение ЯО"

    Согласен - вот только достаточно ли будет политической воли применить его при необходимости. А так ДАМ в этот раз дипломатичен и не режет глаголом!
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 16:06
    Враждебные страны нужно бомбить атомными бомбами, и периодически пробамбливать, чтобы там не возникали вновь враждебные цивилизации
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: gribanow.c
      Враждебные страны нужно бомбить атомными бомбами,


      Может всё таки ракетами с ядерной БЧ? А то бомбить ядерными бомбами это моветон.
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 16:09
    Поэтому при необходимости Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший российское государство, вполне мог бы нажать так называемую «красную кнопку».


    Ага. По Грузии бы дали дуплетом. Больше то войн при Медведеве не было.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:12
    Заметил, что на сайте при упоминании применения ТЯО/ЯО стали меньше минусовать.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:13
    Грамотный ход , позвать исключительно правдивые и независимые Рёйтерз и устроить с ними шоу пригласив Пегова и ТАСС.Рейтерз не понравилось
    Уверен что жалеем но потом !!! Наш болевой порог не определён точно и не нам это знать.А то что жахнем это точно ,умрёт много.