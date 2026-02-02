Медведев: президент любой ядерной державы не вправе исключать применение ЯО
Президент любой ядерной державы на вправе исключать применение ЯО. Поэтому при необходимости Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший российское государство, вполне мог бы нажать так называемую «красную кнопку».
Так он ответил на вопрос Семена Пегова, который он задал заместителю председателя Совбеза России в ходе его интервью для проекта WarGonzo, а также агентств ТАСС и Reuters.
Медведев пояснил:
Стоит напомнить, что Дмитрий Медведев занимал должность президента РФ с 2008 по 2012 год, поэтому он на себе ранее отчетливо ощущал тот груз ответственности, которой лежит на плечах президента ядерной державы. Чиновник сказал, что, находясь у руля государства, он участвовал в проведении необходимых учений, включая ядерные.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва внимательно отслеживает действия государств, обладающих ядерным оружием. И если они решат возобновить испытания этого вида вооружений, наши военные поступят аналогично. Он добавил, что Россия обладает техническими возможностями вести ядерную войну, но никогда не станет ее инициировать первой.
