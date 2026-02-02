Новый глава ОБСЕ в Киеве заявил, что поедет в Москву договариваться о мире

Новый глава ОБСЕ в Киеве заявил, что поедет в Москву договариваться о мире

Прибывший в Киев новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что собирается поехать в Москву, чтобы от лица Европы договариваться о мирном урегулировании украинского кризиса. Кассис уверен, что ОБСЕ может помочь в этом.

При этом заявление европейского дипломата, мягко говоря, поражает своей наивностью: не секрет, что сотрудники ОБСЕ вплоть до начала СВО в 2022 году, формально осуществлявшие мониторинговую миссию, снабжали киевский режим разведданными и фактически корректировали удары украинских боевиков по объектам в ДНР и ЛНР. Кроме того, эта организация, пользуясь своим «миротворческим» статусом, устанавливала на линии разграничения в Донбассе видеокамеры, работавшие исключительно в интересах ВСУ. Таким образом, очевидно, что ОБСЕ занималась откровенным шпионажем в пользу украинских формирований.



В последнее время, помимо Кассиса, со стороны представителей Евросоюза все чаще звучат призывы как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине. Например, недавно пообещавшая прочитать много книг и поумнеть глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «готовности Киева к болезненным уступкам» ради достижения мира в регионе. По ее словам, Киев сейчас испытывает сильное внешнее давление с требованием компромиссов на переговорах. Однако при этом, по мнению Каллас, в рамках возможного мирного соглашения в ответ на некоторые «болезненные уступки» Киева Россия должна будет сократить свою армию, военный бюджет и ядерный арсенал. Как видно, прочитанные книги не пошли главе евродипломатии впрок...
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +23
    Сегодня, 16:32
    Ещё один посредник? Дядя Вова ,нам этот скрипач не нужен !? Фальшивит .
    Действительно где их таких берут ,сначала насрут под дверью ! А потом пустите меня на постой .Глава ОБСЕ может встретися с секретарём Совбеза .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 16:38
      Цитата: tralflot1832
      Глава ОБСЕ может встретися с секретарём Совбеза .

      Гутерриш ему в подмогу.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +5
        Сегодня, 16:51
        Новый глава ОБСЕ в Киеве заявил, что поедет в Москву договариваться о мире
        Что-то ОБСЕ ни разу нигде на практике по факту о мире и не думал! no
        А вместо этого ОБСЕ занимался одной мирняцкой показухой, а на самлм деле шпионо-разведкой в пользу тех, кто и разжигал данную войну в проблемном регионе, а таже своим представителям из ОБСЕ их командировки и оплачивал! feel
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +4
          Сегодня, 17:01
          А вместо этого ОБСЕ занимался одной мирняцкой показухой
          Надеюсь, мы вышли из этой организации окончательно?
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Schneeberg
            А вместо этого ОБСЕ занимался одной мирняцкой показухой
            Надеюсь, мы вышли из этой организации окончательно?

            hi Хотелось бы так думать!
            А то мы ОБСЕ гоним от нас в дверь, а они нагло к нам в окно опять прут!
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +6
          Сегодня, 17:03
          Цитата: Татьяна
          Что-то ОБСЕ ни разу нигде на практике по факту о мире и не думал!

          Поэтому 3 июля 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ и о прекращении выплаты взносов в её бюджет.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:52
        Кассис уверен, что ОБСЕ может помочь в этом.

        Абсолютно бесперспективное мероприятие. Ну если ему очень хочется съездить, пусть едет, только пусть гармошку с собой прихватит.
      3. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +5
        Сегодня, 16:58
        Цитата: carpenter

        Гутерриш ему в подмогу.

        Тут и сказать нечего request ОБСЕ как и МАГАТЭ, полностью дискредитировавшие себя шарашки. Если от МАГАТЭ хоть какая-то польза есть, то ОБСЕ - даром не нужна, пусть по гейропе катаются.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:08
          Цитата: Охотовед 2
          пусть по гейропе катаются.

          В Киев, в Киев господа !
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 18:21
          Какая польза от МАГАТЭ, знают иранские ученые-атомщики, жаль только сказать они уже ничего не смогут...! Сколько раз обстреливали ЗАЭС, сколько зафиксировано прилетов, установлено направление обстрела, но эти никак не видят, что стреляли ВСУ! А в отношении ОБСЕ кажется открыты уголовные дела в ДНР и ЛНР с доказательствами шпионажа и диверсий. Потребовать от ОБСЕ выдачи всех подозреваемых /и их руководителей/ следственным органам донбасса, как предварительное условие для дальнейших "консультаций".
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:39
      Так то оно здесь и нафиг не нужно... встречать такого можно послать чиновника уровнем пониже, большего они и не стоят.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 16:46
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Ещё один посредник?

      Самое интересное - а кто его звал-то?
      Не чучелом, так тушкой ЕС лезет...

      Трумп "просёк фишку", понял, к чему дело идёт и, если не в победители, то, хотя бы, в "миротворцы" пролез.
      Похоже, до этих тоже что-то начало доходить. Надо как-то после всего, что наворочали, выкручиваться. Увидите - ещё и за разговоры о войне с Россией в 2030-м в Европе скоро бить начнут. Вооружаться, правда, не перестанут, но кричать об этом не будут.

      Господи! Как дети... Где Великая и Тайная Кухня Политики? Вся "политика" - на уровне хитрости детей в песочнице... Старому конспирологу и зацепиться-то не за что... crying
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 17:06
        Цитата: Zoldat_A
        Самое интересное - а кто его звал-то?

        Верно сказали, Россия с 2024 года приостановила участие в этой организации и взносы не платит.
        Пусть в Киев катаются, там их ждут и чаем с коксом напоют.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:18
      Тралфлот, приветсвую ВАс! Да. Он вполне может пообщаться с ДАМом. ДАМ-образованный человек, с разносторонними интересами. Ну часик-два.. И обратно, в ЕС. Как говорится "Товарищ, у вас когда, самолет?"..
    6. astepanov Звание
      astepanov
      +3
      Сегодня, 17:19
      Цитата: tralflot1832
      Действительно где их таких берут

      Эстрадно-цирковые училища есть во многих странах. И этот тоже из той обоймы: на Петросяна похож. Клован, одним словом, как и другие: Кала Калас, Иньяйцио Кассис - имена-то какие! Шапито.
    7. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: tralflot1832
      Ещё один посредник?

      Это просто показатель, что Европа делает ставку на полное поражение России. С 2014 года было ясно, что реальные переговоры о мире возможны когда к ним подключаться США. Трамп дал понять Путину, что не заинтересован, чтобы европейцы вмешивались в российско-американские переговоры. Если Путин встретится с Касисом, то это будет оскорбление Трампа и его команды без шансов получить от кого то какие то выгоды для России.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:51
        Касисс не уровень Путина .Встреча должна быть подготовленный, а не с бухты барахты .Беседа Кассиса с Полянским не в счёт. Кассис - Шойгу согласен.А лучше Дмитрий Анатольевич Кассис ,чтобы в ОБСЕ место знали.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 16:33
    Последнее время все дипломаты от ЕС и еже, чутка вроде как пришибленные и совершенно не обременённые знаниями истории и логическим мышлением.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:40
      Скат бы, что их дипломат, чиновники, политики, это их проблемы... вот только уж больно они крикливые и вони от них много.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:22
      Аркадий, а зачем евро-чиновникам, знать историю? Главное-знать английский язык. Язык-хозяина. Это как на Украине-для того чтобы быть украинским чиновником, мозги-не нужны. Нужно знание "державной мовы".
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 18:13
        В принципе да. Это как норма бытия для лётчиков гражданской авиации на сегодня.
  3. Mitos Звание
    Mitos
    +5
    Сегодня, 16:34
    Они явно все в одном заведении учились. Что Кайя пытающаяся поумнеть, что Иньяцио.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Mitos
      Они явно все в одном заведении ЛЕчились.

      То-то я смотрю - улыбка у него такая счастливая...

      У моего школьного друга, широко известного в своих кругах врача-психиатра, в возглавляемом им специализированном лечебном учреждении закрытого типа половина с такими улыбками ходят - у них всё в жизни чудесно. Другая половина усердно морщит лоб - тех глобальные проблемы человечества заботят, им некогда улыбаться...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Mitos
      Они явно все в одном заведении учились.

      Скорее - мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:36
    Кассис, а мне показалось, что опять каллас...
    Впрочем, улыбаются и... машут fool
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 16:36
    Кассис уверен, что ОБСЕ может помочь в этом.

    Спасибо, в Донбассе уже "помогли". Да и разве его приглашали в Москву ?
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 16:38
    Когда ОБСЕ шпионили на Донбассе (еще до СВО), после их отбытия поразительно точно были артприлеты. Были случаи, когда во время очередной миротворческой миссии, оттаскивали ополченцев. Потому как у них было горячее желание, всю эту сволоту голыми руками задушить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:45
      ...мало что ли "какелы мазали и по своим лупили" ? feel а сколько мин то на дорогах - жуть. кто ж его знает кто минировал...

      оказались не в то время и не в том месте - и все. и ещё одной группой шпионов меньше.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:41
    А кто , с тобой гомосеком, будет разговаривать?
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:50
    пишут в ТГ ВО что в Конотопе накрыли 2 эшелона с техникой и ЛС какелов. ну зачётно! good
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:00
      Дмитрий ,они умерли за право чтобы их коханки писали в кошачий лоток.И Слава Украине *** обязательно при этом.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:02
        Нехай швыдче тикають до бандэры. он их там заждался.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:55
    Пусть приезжает ,однозначно с Полянским он имел конфидициальную беседу.После переговоров с Шойгу ( его уровень) ,Касисс выйдет к журналистам как после приёма в комсомольцы, галстук от пота выжимать будет ! И возможно требовать стакан водки. wassat
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:01
    Не поумнели..........
    Не в коня корм.......
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +5
    Сегодня, 17:08
    Может спокойно идти в жопу... Швейцария по числу санкций, кажись вторая в Европе, то есть, непредвзятой стороной не является. В жопу, в жопу...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:15
      Аккуратнее... Меня за это слово забанили... wassat
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 17:37
        О как... Я-то думал, что тут фильтр, остальное литературно(тем более, что слово реально литературно -
        О как мила твоя богиня.
        За ней волочится француз,
        У нее лицо как дыня,
        Зато жопа как арбуз.
        М.Ю. Лермонтов)
        Ладно, будем пользовать "Жозефина Павловна - неизвестная знакомая А.П.Чехова"
  12. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 17:28
    Niech się uda na drzewo i wyje!
  13. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 17:37
    Видать в Эстонии самый почитаемый напиток это тормозная жидкость. Вот и угостила Кал асс этого нового геропейца своим фирменным напитком.
  14. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:47
    Очередной представитель фашистского капитализма для шантажа и обмана.
  15. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 17:59
    Еще один?
    Кликуха "косой"?
    А нам зачем, у нас уже "ржавый" есть , он в авторитете. laughing
  16. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 18:31
    А он что, с нами воюет?
    И готов капитулирен? Усрула капут?
    Если нет - зачем напрасно кататься, нам эта ОБСЕ ...не сдалась?