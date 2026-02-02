Прибывший в Киев новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что собирается поехать в Москву, чтобы от лица Европы договариваться о мирном урегулировании украинского кризиса. Кассис уверен, что ОБСЕ может помочь в этом.При этом заявление европейского дипломата, мягко говоря, поражает своей наивностью: не секрет, что сотрудники ОБСЕ вплоть до начала СВО в 2022 году, формально осуществлявшие мониторинговую миссию, снабжали киевский режим разведданными и фактически корректировали удары украинских боевиков по объектам в ДНР и ЛНР. Кроме того, эта организация, пользуясь своим «миротворческим» статусом, устанавливала на линии разграничения в Донбассе видеокамеры, работавшие исключительно в интересах ВСУ. Таким образом, очевидно, что ОБСЕ занималась откровенным шпионажем в пользу украинских формирований.В последнее время, помимо Кассиса, со стороны представителей Евросоюза все чаще звучат призывы как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине. Например, недавно пообещавшая прочитать много книг и поумнеть глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «готовности Киева к болезненным уступкам» ради достижения мира в регионе. По ее словам, Киев сейчас испытывает сильное внешнее давление с требованием компромиссов на переговорах. Однако при этом, по мнению Каллас, в рамках возможного мирного соглашения в ответ на некоторые «болезненные уступки» Киева Россия должна будет сократить свою армию, военный бюджет и ядерный арсенал. Как видно, прочитанные книги не пошли главе евродипломатии впрок...

