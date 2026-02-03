Китайская крылатая ракета YJ-18C
Ракеты «Инцзи-18C» на параде, 3 сентября 2025 г. Фото SCMP
На вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая состоят крылатые ракеты «Инцзи-18» нескольких модификаций. В прошлом году впервые показали очередную разработку этого семейства — изделие YJ-18C. Новая ракета заметно отличается от предыдущих образцов и имеет несколько важных особенностей. За счёт таких нововведений должен обеспечиваться прирост основных характеристик и улучшение общих боевых возможностей.
Семейство ракет
По известным данным, базовый вариант крылатой ракеты «Инцзи-18» («Удар орла») разрабатывался китайской промышленностью на рубеже двухтысячных и десятых годов. Изделие предназначалось для подлодок и должно было запускаться при помощи торпедных аппаратов.
Затем была создана корабельная модификация ракеты под обозначением YJ-18A, предназначенная для использования с вертикальными пусковыми установками. С 2015 г. такой боеприпас получают эсминцы проектов «052D» и «055». Также была разработана ракета YJ-18B, предназначенная для вертикальных установок подлодок.
3 сентября 2025 г. в Пекине прошёл военный парад, посвящённый 80-летию победы над Японией и окончания Второй мировой войны. На этом мероприятии НОАК показала все актуальные и перспективные вооружения. В частности, впервые официально представили несколько новых ракет.
Парадный строй. Кадр из трансляции китайского ТВ
Вместе с прочими изделиями в механизированную колонну включили ракеты нового типа — «Инцзи-18C». Несколько таких изделий провезли на грузовиках-транспортёрах. В официальном комментарии к параду приводилась ограниченная информация о новом оружии, однако она позволяла составить самую общую картину.
Недавно появились новые подробности. Китайский журнал Shipborne Weapons Defence Review, издаваемый государственной судостроительной корпорацией China State Shipbuilding Corporation, раскрыл основные особенности, функции и возможности новой ПКР серии «Инцзи». Журнал повторил уже известные данные и подтвердил ранее сделанные предположения. При этом, по понятным причинам, он обошёлся без глубокого погружения в чувствительные темы.
Перспективный боеприпас
Согласно открытой информации, YJ-18C — дозвуковая крылатая ракета корабельного базирования. В первую очередь, она предназначается для нанесения ударов по наземным целям, однако не исключается применение в качестве противокорабельного вооружения. От других изделий «Инцзи» новая ракета отличается несколькими особенностями конструкции, которые должны улучшить её общие возможности.
Ракета построена в удлинённом корпусе-фюзеляже характерного вида. Узкий и длинный корпус имеет многоугольное поперечное сечение с выраженными гранями. Головной обтекатель сочетает плавные изгибы и ровный носовой срез. В центральной части корпуса находится высокорасположенное прямое крыло. В хвосте — три плоскости оперения. Судя по виду, планер ракеты выполнен из пластиков или композитов.
Вид с другого ракурса. Кадр из трансляции китайского ТВ
Основные особенности конструкции указывают на применение стелс-технологий и общее снижение заметности в разных диапазонах. В отличие от других «Ударов орла», изделие YJ-18C выполнено малозаметным. Оно должно скрытно приближаться к цели, сокращая вероятность своевременного перехвата.
Точные габариты ракеты неизвестны. Общая длина с учётом стартового двигателя не должна превышать 6-7 м. Поперечник — десятки сантиметров. В некоторых источниках упоминается возможность использования боевой части массой 250-300 кг. Если эта информация соответствует действительности, то стартовая масса ракеты может быть в 2,5-3 раза больше.
Как и другие изделия семейства, ракета «Инцзи-18C» оснащена короткоресурсным малогабаритным турбореактивным двигателем. Для старта с корабля или подлодки изделие нуждается в дополнительном твердотопливном двигателе. В зависимости от профиля полёта, скорость достигает 0,8 М. Дальность, согласно последним данным, должна превышать 1000 км.
Ракета использует комбинированные принципы управления. Полёт в район цели осуществляется при помощи инерциальной и/или спутниковой навигации. В заданной точке в работу включается активная радиолокационная головка самонаведения. Имеется радиостанция для обмена данными с носителем.
Журнал Shipborne Weapons Defence Review указывает на использование полноценного бортового компьютера. Он оснащается программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта и способен эффективно решать задачи навигации и боевого применения. В частности, компьютер должен строить или корректировать маршрут с учётом поступающих данных об обстановке в районе.
Ракеты YJ-18 ранней модификации. Фото Минобороны КНР
«Инцзи-18C» может нести проникающую или осколочно-фугасную боевую часть. Её масса, по разным оценкам, достигает 250-300 кг. Осколочно-фугасный заряд позволяет уничтожать различные наземные сооружения и объекты. В свою очередь, проникающая БЧ позволяет уничтожать корабли с водоизмещением не менее 3-5 тыс. т или наносить большой урон более крупным целям.
Согласно доступным данным, ракета YJ-18C предназначается для современных надводных кораблей ВМС НОАК. Боеприпасы со стартовым двигателем будут загружаться в ячейки стандартных вертикальных пусковых установок. При этом можно ожидать появление модификации для подлодок и воздушных платформ.
Предполагаемые задачи
В целом функции и задачи ракеты YJ-18C вполне понятны. Это дальнобойное оружие кораблей, с помощью которого они должны поражать наземные или надводные объекты противника. Такие крылатые ракеты могут использоваться в ударах разного рода, по одной и в группе, а также вместе с другим вооружением.
В представленном виде «Инцзи-18С» имеет несколько важных особенностей и преимуществ. В первую очередь, нужно отметить малозаметную конструкцию. Снижение заметности и правильная траектория позволяет существенно повысить вероятность успешного прорыва ПВО и поражения цели. Эти факторы способны даже компенсировать дозвуковую скорость полёта, которая накладывает известные ограничения.
В качестве целей для YJ-18C могут рассматриваться различные наземные сооружения без значительной защиты. Это могут быть командные пункты, РЛС и станции связи, склады, места размещения живой силы и техники и т.д. Типовыми надводными целями являются корабли размером до эсминца. При этом несколько ракет могут нанести серьёзный урон и более крупной цели.
Эсминец «Наньчан» проекта «055». Перед надстройкой видны ячейки пусковой установки, совместимые с ракетами «Инцзи-18». Фото Минобороны Японии
Журнал Shipborne Weapons Defence Review отмечает, что YJ-18C могут работать и по другим надводным целям. Такие ракеты способны эффективно поражать различные транспортные суда.
Применение крылатой ракеты против морских коммуникаций позволяет в полной мере реализовать её технический и боевой потенциал. Такой выбор целей нивелирует ограничения, связанные со скоростью или массой боевой части. При этом малозаметность становится ещё более ценным качеством.
Следует отметить, что эффект от подобных «рейдерских операций» заключается не только в непосредственном уроне противнику. Вражескому флоту придётся принять меры по защите торговых судов, что может привести к распылению сил и ухудшению оперативных возможностей. Также потребуется организация конвоев, в некоторой мере затрудняющая логистику. При всём этом, корабли охранения и сами могут стать мишенью для «Инцзи-18» всех модификаций.
Расширение потенциала
Таким образом, Китай разрабатывает новые ракетные вооружения и постепенно модернизирует арсеналы своих ВМС. Создаются новые ракеты с улучшенными тактико-техническими характеристиками и более широкими боевыми возможностями. Кроме того, новые изделия не забывают показать публике на парадах и других публичных мероприятиях.
Судя по демонстрации на параде, ракета «Инцзи-18C» уже дошла до принятия на вооружение. Сейчас ВМС НОАК должны осваивать её и включать в боекомплект современных кораблей. Придётся ли им использовать новое оружие, пока неизвестно. Однако сам факт его наличия имеет большое значение.
