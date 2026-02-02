Си Цзиньпин поставил правительству задачу сделать юань конкурентом доллару США

Си Цзиньпин поставил правительству задачу сделать юань конкурентом доллару США

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайское правительство к работе над тем, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты.

Си отметил, что Китаю необходимо создать «могущественную валюту», которая могла бы активно использоваться в международной торговле и на финансовых рынках. Это позволит во многом диверсифицировать мировую экономику и сделать санкционную политику «отдельных стран мира» как минимум малоэффективной.

Китайский лидер также заявил, что для достижения этой цели необходим «сильный центральный банк», способный эффективно управлять кредитно-денежной политикой. Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность развития конкурентоспособных финансовых институтов, которые могли бы привлекать глобальные инвестиции и оказывать влияние на мировые финансовые рынки.

В связи с поставленной китайским чиновникам задачей по, так сказать, увеличению удельного веса юаня в мировой торговле, нелишним будет обратиться к статистике. Если в 2012 году китайский юань с трудом пробивался в 20-ку мировых валют по объёмам использования в системе SWIFT, то к 2025 году юань уже входил в топ-6 таких валют. В глобальной торговле (в том числе и в системах, не связанных со SWIFT) доля китайской валюты составляет около 10%. На первом месте продолжает оставаться американский доллар с показателем примерно 38-40%.

Ограничением на использование юаня в мировой торговле является на данный момент то, что через эту валюту проходят сделки с участием самого Китая, в отличие, например, от всё того же доллара США. То есть, для превращения своей валюты в реального конкурента доллару Пекину нужно расширить перечень сделок, которые могли бы совершаться в юанях. А для этого КНР придётся сделать юань привлекательным платёжным средством в системе мировой торговли.

А что на это скажет Трамп?..
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 17:17
    Доллар в отстой.... wink ........
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:58
      Да, но!
      Как минимум - обидится!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:35
        На обиженных сами знаете... wink
        hi
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:21
    Резервной валютой, может стать только та валюта, которую готовы покупать другие государства. Китай созрел на это. Решения о таких телодвижениях принимаются сильно заранее. Возможно, чистка китайцев связана с утечкой информации и поэтому Трамп заранее напрягся на кубинско-гренландские вопросы. И что ответит Трамп? Это конкретный вызов.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 17:37
      Цитата: Младший рядовой
      Это конкретный вызов.

      Это и есть та самая главная угроза для Америки, которая нервирует Вашингтон. "Снова Великая Америка", и вдруг не самая главная валюта? Этого никак стерпеть нельзя - грядут очередные попытки прижать Китай любыми способами. Но это уже не так-то просто сделать, даже Трампу Максимусу, при всех его амбициях.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 17:48
        Нельзя вечно паразитировать за счет виртуальности. И да! Венесуэльские дела это в первую очередь удар по Китаю.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:54
          Цитата: Младший рядовой
          Венесуэльские дела это в первую очередь удар по Китаю.

          Да, решили достичь сразу двух своих целей.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 17:59
        У Донни однако дилемма - либо он возрождает реальную экономику Америки, либо поддерживает доллар в качестве мировой валюты. Совместить - ни хрена не выйдет. Одно с другим не сочетается. Так что...
        1. Баюн Звание
          Баюн
          0
          Сегодня, 18:19
          Строго экономически - "не выйдет", вы правы.

          Но ГРАБЕЖ и РЭКЕТ можно назвать "честным инвестированием", умалчивая о пистолете у виска "инвестора".
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 18:20
          Судя по тому, как он бросается деньгами в тех, кто делает танцующих роботов и чат-боты, приносящие миллиардные убытки, экономику возрождать он не планирует. И возвращать всякие гуглы из оффшоров тоже
      3. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        0
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Монтесума
        грядут очередные попытки прижать Китай любыми способами.

        Пропихнут им в ЦБ или минфин какую-нибудь На Биулинь.
  3. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 17:27
    Трамп на это введёт для Китая 2000% пошлины.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Atlant83
      Трамп на это введёт для Китая 2000% пошлины.

      И бумеранг прилетит обратно - уже проходили.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 17:40
    Собственно - происходящее это закономерная плата за использование твоей валюты в качестве общемировой. Ибо тем самым - ты берёшь на себя обязательства снабжать оной всех желающих в потребном количестве. Но кап.экономика как известно крайне не стабильна, сегодняшний бум завтра обернётся спадом, и твоей валюты миру станет нужно уже меньше. Но денежка-то уже напечатана! Куда тогда девать излишки? Просто обнулить на счетах не выйдет, так это не работает, под них уже до хрена активов создано. Вернуть обратно в страну нельзя - ибо тут же раскрутится инфляция. Вот и был создан механизм стерилизации лишних долларов - гос.долг США. Всё это работало до поры до времени на радость финансовым барыгам. Попутно - убивая реальную экономику самой Америки. Ибо зачем что-то производить - если бабло можно просто делать из воздуха? Но - долг уже превысил все пределы приличий, и с этим уже ничего сделать нельзя в принципе. Со всеми для США вытекающими...

    Вот потому - не очень понятно, зачем Китай так возбудился насчёт юаня. Оно - им надо?
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 18:33
      По сути да, резервная общемировая валюта должна быть резервной для всех без исключения. Не быть чьей-то национальной валютой, как это сейчас с долларом США. И она должна быть общей константой, не зависящей от экономики одной страны. Неверно, когда снижение экономики страны владельца резервной валюты, влияет на рост курса других валют и это означает якобы рост их экономики, товарооборота. Или означает рекордный рост ценности товара, как это сейчас с золотом или нефтью.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 18:52
      Насчет Америки Вы правы, но не совсем! Доллар печатают частники (ФРС), они же снимают маржу, а государство в результате получает только долги. Если печатать деньги будет коммунистический банк Китая, паразитическая составляющая будет устранена и деньги будут представлять собой только средство платежа, не вызывая грабительскую инфляцию в странах-пользователях. За такой валютой выстроятся очереди желающих во всех странах!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:03
    Почему у полосатиков получилось навязать всему миру свои правила, свой доллар, как самой главной валютой в международных счетах???
    Они умеют проецировать/навязывать многим свое видение проблем и способы их решения и для этого у них есть/ была СИЛА, военная, экономическая, политическая!!!
    Что из перечисленного есть у Китая и как они умеют... применять/проецировать на окружающих то, что у них есть???
    Вроде все просто, сравнить и... сделать выводы... но это НЕ ТОЧНО!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 18:31
      Потому что прежние американцы - сумели создать удобную и в общем-то всех устраивающую долларовую систему. Даже Советский Союз ничего против не имел. Ну а что - долларом ты мог расплатиться где угодно, когда угодно и за что угодно, весь сервис по всему миру в твоём распоряжении. За это - все были готовы отстёгивать Америке процент, всё справедливо..

      Но тупые потомки - решили что им теперь сам чёрт не брат, и они могут использовать эту систему как инструмент нагибания неугодных. Ясен пень - тут же всё рухнуло, ибо вот за такое безобразие - никто платить не согласен. Когда тебя по беспределу в любой момент могут лишить твоих денег, или напрягать что-то делать под угрозой лишения. Всё и посыпалось...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: rocket757
      Что из перечисленного есть у Китая и как они умеют...

      У Китая есть золотой запас (никто не знает сколько)...У Китая есть редкозёмы. У Китая есть люди и высокотехнологичное производство.
      Официальные оценки Китая широко рассматриваются как ненадежные и заниженные. Существует общее мнение, что Народный банк Китая ежегодно покупает больше физического золота и хранит в своих резервах больше, чем указано в документах. Однако эксперты также сходятся во мнении, что точный объем практически невозможно определить, учитывая огромное богатство Китая и его доминирующий контроль над рынком добычи золота, составляющий 10%.
      Несмотря на эти препятствия, некоторые финансовые лидеры разработали стратегии оценки золотых резервов Пекина. По оценкам Société Générale, Китай ежегодно закупает около 250 тонн драгоценного металла — это в десять раз больше официально заявленного объема. Брюс Икемизу, представитель Японской ассоциации рынка драгоценных металлов, считает, что резервы Народного банка Китая достигают примерно 5.000 тонн, что вдвое превышает официально озвученные показатели.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 18:07
    Доллар держится на военной мощи сешеастов - особенно на базах разбросанных по всему миру и как только кто то пытается отказаться от доллара сешеасты нападают на них и убирают неугодное правительство - пример - Каддафи и Хусеин (оба хотели отказаться от нефтедоллара ) - ха да ну и конечно Путин и сегодняшняя наша война это война за доллар ... А вот Китай так же сможет ??? - если нет если он не будет подкреплять свой Юань военным присутствием - тогда у них нифига не получится

    ЗЫ. Для затравки - хочу рассказать что такое нефте доллар - а то все слышали о нем но не многие понимаю что это такое
    Итак США создали ОПЕК (да да именно США) - до этого США вело разработки нефти на Б.Востоке - бабаям отдавали 50% сами имели 30% (20 % уходило на саму разработку и добычу) - потом сказали ша ребеята только за доллар будете продавать и вам будет за это 70 -80 % всех конечно это устроило (и СССР так же - доллары были нужны) И вот что мы имеем сейчас ??? - допустим Греции нужно купить нефти на миллиард долларов - что она делает - да едет в США и покупает там эти деньги за 110 % и только потом на них покупает нефть - фигеть - да ??? и теперь США имеют со всей нефти которая добывается в мире 120-130 % чистейшей прибыли ни хрена при этом не делая - во где афера мирового масштаба hi
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Андрей Малащенков
      А вот Китай так же сможет ???

      Запросто, но к году 30-му. Китаю достаточно объявить о торговле своих редкозёмов и других стратегических товаров только в юанях, как выстроится очередь на покупку юаней из большей части стран, кто нуждается в этих товарах. Американцы и их подсвинки не способны в ближайшее десятилетие обеспечить себя редкозёмами в таком объёме, поэтому тоже встанут в очередь. Китай же по военной мощи к 30-му году превзойдёт все страны Нато вместе взятые, потому что в энергетических и людских ресурсах Китай не испытывает дефицита.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:27
    Си Цзиньпин поставил правительству задачу сделать юань конкурентом доллару США

    Большому кораблю - большое плавание.
    А Путин распорядился, чтобы Набиуллина выбирала для десятитысячной купюры твёрдые породы дерева...
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:29
    Пекину нужно расширить перечень сделок, которые могли бы совершаться в юанях

    А что на это скажет Трамп?..


    Трамп гоаорить не будет. Он будет злобно истерить и угрожать Китаю всеми карами небесными. Ибо Си Зиньпин посягнул на "святое" wassat
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:29
    Я лично полагаю, что Председатель КНР Си Цзиньпин несколько поторопился...Но видимо время пришло.
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:52
    Пока нефть, золото, другие ресурсы на основных мировых биржах торгуются в долларах, позиции доллара по большому счеты ничего не грозит.
    Хотя прошлогодняя тенденция резкого удорожания золота явно угрожает доллару.
  11. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 18:52
    Доллар подкреплен сотнями баз и мощным флотом во всех уголках света. У китайцев кишка тонка на такое. Юань существует пока существует мировое право. Надо будет Западу, придут как 130 лет и все, не будет Китая. Весь мировой порядок пока ещё держится, пока Россия трепыхается. Поэтому нас и обкладывают англосаксы с евреями со всех сторон. Из за ЕБНа с меченым боремся на подступах к Москве, практически. С Путиным потеряли туюву кучу лет на умащение олигархов и чиновников. Спасибо небратьям, показали, как нас будут всех убивать. А как стало подгорает и денежку отобрали, то зашевилились, страшно стало. Могут же повесить, зондеркоманды из прибалтов и бандеровцев уже собраны...
    Но главное не унывать, и как наш гарант позвонить ЕБНа вдове и поблагодарить за "святые" 90ые.