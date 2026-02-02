Си Цзиньпин поставил правительству задачу сделать юань конкурентом доллару США

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайское правительство к работе над тем, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты.Си отметил, что Китаю необходимо создать «могущественную валюту», которая могла бы активно использоваться в международной торговле и на финансовых рынках. Это позволит во многом диверсифицировать мировую экономику и сделать санкционную политику «отдельных стран мира» как минимум малоэффективной.Китайский лидер также заявил, что для достижения этой цели необходим «сильный центральный банк», способный эффективно управлять кредитно-денежной политикой. Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность развития конкурентоспособных финансовых институтов, которые могли бы привлекать глобальные инвестиции и оказывать влияние на мировые финансовые рынки.В связи с поставленной китайским чиновникам задачей по, так сказать, увеличению удельного веса юаня в мировой торговле, нелишним будет обратиться к статистике. Если в 2012 году китайский юань с трудом пробивался в 20-ку мировых валют по объёмам использования в системе SWIFT, то к 2025 году юань уже входил в топ-6 таких валют. В глобальной торговле (в том числе и в системах, не связанных со SWIFT) доля китайской валюты составляет около 10%. На первом месте продолжает оставаться американский доллар с показателем примерно 38-40%.Ограничением на использование юаня в мировой торговле является на данный момент то, что через эту валюту проходят сделки с участием самого Китая, в отличие, например, от всё того же доллара США. То есть, для превращения своей валюты в реального конкурента доллару Пекину нужно расширить перечень сделок, которые могли бы совершаться в юанях. А для этого КНР придётся сделать юань привлекательным платёжным средством в системе мировой торговли.А что на это скажет Трамп?..