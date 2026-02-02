СМИ Ирана: Тегеран инициирует запуск диалога с Вашингтоном по ядерному вопросу
Тегеран инициирует запуск диалога с Вашингтоном по ядерному вопросу. Соответствующее распоряжение дал иранский президент Масуд Пезешкиан.
Об этом сообщает местное агентство Fars, ссылаясь на источники в правительстве страны.
СМИ Ирана отмечает, что детали предстоящих переговоров не разглашаются. Известно лишь, что иранская сторона намерена ограничить их исключительно ядерной тематикой.
Ранее состоялось пять раундов американо-иранских непрямых переговоров по данному вопросу. Уже был намечен шестой, но подготовку к нему прекратили, когда США и Израиль осуществили атаки на Исламскую Республику. И если предложение Пезешкиана будет принято, то этот раунд может возобновиться.
Как незадолго до этого сообщало агентство Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп назвал три условия для возобновления диалога с Тегераном. Он требует остановить иранскую ядерную программу, ввести ограничения на дальность поражения баллистических ракет Исламской Республики и прекратить поддержку Ираном иностранных военизированных формирований. Также ранее он заявлял о недопустимости силового подавления протестов властями ИРИ. Впрочем, Трамп почему-то не призвал поступать так же собственных силовиков.
О том, что иранская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном, ранее заявлял посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, она стремится к серьезным переговорам с американцами, чтобы добиться справедливого соглашения по вопросам, которые требуют урегулирования.
