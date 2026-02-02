СМИ Ирана: Тегеран инициирует запуск диалога с Вашингтоном по ядерному вопросу

1 977 8
СМИ Ирана: Тегеран инициирует запуск диалога с Вашингтоном по ядерному вопросу

Тегеран инициирует запуск диалога с Вашингтоном по ядерному вопросу. Соответствующее распоряжение дал иранский президент Масуд Пезешкиан.

Об этом сообщает местное агентство Fars, ссылаясь на источники в правительстве страны.

СМИ Ирана отмечает, что детали предстоящих переговоров не разглашаются. Известно лишь, что иранская сторона намерена ограничить их исключительно ядерной тематикой.

Ранее состоялось пять раундов американо-иранских непрямых переговоров по данному вопросу. Уже был намечен шестой, но подготовку к нему прекратили, когда США и Израиль осуществили атаки на Исламскую Республику. И если предложение Пезешкиана будет принято, то этот раунд может возобновиться.

Как незадолго до этого сообщало агентство Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп назвал три условия для возобновления диалога с Тегераном. Он требует остановить иранскую ядерную программу, ввести ограничения на дальность поражения баллистических ракет Исламской Республики и прекратить поддержку Ираном иностранных военизированных формирований. Также ранее он заявлял о недопустимости силового подавления протестов властями ИРИ. Впрочем, Трамп почему-то не призвал поступать так же собственных силовиков.

О том, что иранская сторона готова возобновить диалог с Вашингтоном, ранее заявлял посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, она стремится к серьезным переговорам с американцами, чтобы добиться справедливого соглашения по вопросам, которые требуют урегулирования.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +1
    Сегодня, 17:24
    Выглядит как попытка оттянуть время, интересно, купится ли на это Трамп. Думаю решение уже принято давно.
    1. gsev Звание
      gsev
      +2
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Дмитрий Ригов
      купится ли на это Трамп.

      Трамп в любом случае пробомбит Иран. Результаты переговоров будут зависеть от того ущерба который понесут Иран и США.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:40
    Не совсем понятно, есть ли у Ирана средства доставки ЯО. Испытания они не проводили. Ядреное у персов имеется, иначе бы Трамп, со своими вечными сделками, про обогащение не заикался. Израилю точно достанется.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:57
    Нефть подорожает/подешевеет... вот это и есть показатель, как у них переговоры идут, будут идти.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: rocket757
      Нефть подорожает/подешевеет... вот это и есть показатель, как у них переговоры идут, будут идти.

      Если Иран перекроет Армузский пролив, то цена на нефть рванёт вверх, к бабке не ходи . Через это горлышко чуть ли не четверть всей добываемой нефти проходит. А Тегеран таки обещал его закупорить, если по нему удар нанесут.
  4. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 18:21
    Правильно, надо потянуть время и основательно подготовиться к войне.
  5. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 18:31
    "Капрал Блажек заворчал: - Когда туго приходится, робеть начинают!" (с) Я.Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка"
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:51
    Эх иранцы.., тоже плохо понимающие с кем имеют дело и чего истинно от них хотят... Сионосаксонские узурпаторы знают что нет яо у Ирана и оно, совершенно не их цель. Их цель - свержение режима аятолл в Иране и привод на его место прозападных, просионистских сил, антинародных. Это на ближайшую перспективу.., далее для персидского гос-вс сионистские фанатики дьяволопоклонники, уготовили более страшную участь - внутренние распри, резня, хаос и в конечном итоге, устранение Ирана с ближневосточной карты, как независимого, самобытного гос-ва, разделение и в конечном итоге, переход во владения Великого Израиля.
    Понятное дело, что никакими переговорами американцы не добьются ( и знают это) ухода режима аятолл, а значит переговорный процесс о котором судачат, нужен им лишь для усыпления бдительности иранских властей и введение их в заблуждение. Поэтому, я лично уверена - нападут узурпаторы по-любому, в ближайшее время ( до нескольких месяцев) и там уже будем смотреть, выстоит ли иранская власть, гос-во, которое жаждут поработить древние враги его или нет...