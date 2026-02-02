Бельгия намерена арендовать тюрьмы Эстонии для содержания заключённых мигрантов

Власти Бельгии намерены арендовать тюрьмы в Эстонии, чтобы снизить нагрузку на собственные пенитенциарные учреждения, переполненные из-за избытка заключенных мигрантов.

Как сообщает газета Soir, Минюст Бельгии считает самопровозглашенное Косово, Албанию и Эстонию «сильными правовыми государствами», депортация в которые совершивших правонарушения нелегальных мигрантов не будет считаться нарушением прав человека. Сейчас в бельгийских тюрьмах содержатся около 13,5 тысячи заключенных при максимуме в 11 тысяч человек. При этом 40% заключенных являются иностранными гражданами.



В настоящее время в одной из эстонских тюрем 600 мест арендует Швеция. Как утверждают власти королевства, отбывать наказание в Эстонию отправляют исключительно мужчин старше 18 лет, которые «не представляют серьезную угрозу безопасности».

Ранее Таллин выразил заинтересованность в сдаче в аренду другим странам свободных мест в своих тюрьмах, оценив потенциальный годовой доход в 30 миллионов евро. Места в эстонских тюрьмах освободились в первую очередь в связи со значительным сокращением населения прибалтийской республики. Как известно, после развала СССР и вступления в Евросоюз население Эстонии сократилось в полтора раза.

В частности, в услугах по предоставлению в аренду тюремных камер чрезвычайно заинтересована Франция, где для 83 тысяч заключенных предусмотрено лишь 62 тысячи мест. Макрон неоднократно заявлял, что хочет решить эту проблему, арендовав за рубежом камеры для содержания французских заключенных.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:32
    Вот это поворот. А говорили, что Эстония не нужна.
    kromer
Сегодня, 17:52
      kromer
      +4
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Младший рядовой
      Вот это поворот. А говорили, что Эстония не нужна.


      Да в принципе и не нужна. Концлагеря создать не проблема. Тем более в фашистской Бельгии.
      Теренин
Сегодня, 18:01
        Теренин
        +4
        Сегодня, 18:01
        Цитата: kromer
        Цитата: Младший рядовой
        Вот это поворот. А говорили, что Эстония не нужна.


        Да в принципе и не нужна. Концлагеря создать не проблема. Тем более в фашистской Бельгии.

        Так эти прибалтийские твари всегда были надзирателями в фашистских концлагерях.
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 18:11
          Заходишь в прибалтийский магазин (времена СССР) по "гражданке", сразу продавцы - нихт ферштейн, моя твоя не понимает. А заходишь в форме - чего изволит, пан офицер?
          Теренин
Сегодня, 18:19
            Теренин
            +3
            Сегодня, 18:19
            Цитата: Младший рядовой
            А заходишь в форме - чего изволит, пан офицер?

            Это, патамушта прибалтийские продавцы знали, что советская атомная бомба всегда взрывается в эпицентре. winked

          carpenter
Сегодня, 18:48
            carpenter
            0
            Сегодня, 18:48
            Цитата: Младший рядовой
            Заходишь в прибалтийский магазин (времена СССР) по "гражданке", сразу продавцы - нихт ферштейн

            Всё так, но наоборот. В те времена продавец должен был говорить на двух языках, Если продавец ответил " нихт ферштейн", завтра он уже ищет новую работу. Да и сейчас берут продавцов с двумя языками, бизнес ( то есть продажа ) должны работать и приносить прибыль. Хотя сейчас никакой язык не нужен, пришёл взял и молча заплатил через автомат или наличкой ( на весь магазин один продавец ).
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:05
        Да что Вы такое пишите. В Бельгии существуют фламандцы и валлоны, которые имеют полное право на демократическую самоидентичность. Надо поработать над этим и все вопросы порешаются. laughing
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 17:33
    Ага, пусть там лохлов содержат… только в Польше сидит более 1500 украинских граждан, в целом по гейропе порядка 10 тыс.
    Они еще не до конца поняли, каких козлищь запустили в свой огород!
    kromer
Сегодня, 17:53
      kromer
      +3
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Охотовед 2
      каких козлищь


      Свиней. laughing
      Теренин
Сегодня, 18:06
        Теренин
        +5
        Сегодня, 18:06
        Цитата: kromer
        Цитата: Охотовед 2
        каких козлищь


        Свиней. laughing

        Местная немецкая инициатива по поддержке украинских беженцев для лучшей адаптации в Немеччине под названием "Мой лучший друг Мыкола". Почему Мыкола изображен в виде свиньи со слюнявчиком, да еще дикой - непонятно.
  3. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    Сегодня, 17:34
    Интересно - после отбытия наказания з/к будут обратно в страны- арендаторы тюрем отправлять?А им зачем потом иностранные уголовники с тюремным стажем?
    Накинут по соточке за каждого на карман belay и з/к останутся в Эстонии lol lol
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 17:42
    Ну да, а Эстония теперь - всесоюзная и здравница, и житница, и кузница! Главное чтоб не забыли эмбарго на Китай накласть, как соседи. На поставку единственной продукции - зеков))) Ой как Китай-то без товару помретЬ)
  5. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 17:48
    Тюрьмы есть, а сажать некого. Изящный ход ЕС по решению вопроса с нелегалами.
    .
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:53
    То, что трио прибалтанутым это помойка гейропы, понятно... а так, можно к ним добавить и другие эпитеты...
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 17:53
    Ну что.... Эстонцы же против.... Давайте, посылайте, засадим...башляйте...
    Теренин
Сегодня, 18:08
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Mouse
      Ну что.... Эстонцы же против.... Давайте, посылайте, засадим...башляйте...

      Кто будет против - отключим горячую воду. winked
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 17:56
    Оказалось что им лучше быть помойкой запада чем витриной востока

    Так прибалты любили свою родину ,такими они были националистами ,что тотчас же как получили независимость ,сбежали из своих стран за лучшей жизнью на запад, оставив после себя отстойник и выгребные ямы для отходов ЕС

    Если и есть там какая то видимость идиллии пустого пространства ,то она ненадолго

    Свято место пусто не бывает ,вместе с этими заключенными скоро в эти страны хлынут мигранты поднимать экономику и обороноспособность, о которой они так заботятся

    Ибо если прибалты ищут свою лучшую долю на западе, то мигрантам предоставят право искать ее на востоке
    Теренин
Сегодня, 18:11
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Сергей Митинский
      Оказалось что им лучше быть помойкой запада чем витриной востока

      Недаром говориться, что Бог е делает - к лучшему! yes
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:14
    Как известно, после развала СССР и вступления в Евросоюз население Эстонии сократилось в полтора раза.

    Как известно в 1991 году население Эстонии 1 565 000 человек, а в 2025 году 1 370 000 человек.
    Каких полтора раза ?
  10. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:16
    И потянутся, звеня кандалами этапы через всю Европу из Бельгии в Эстонию. wink
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:31
    На фото Suur Patarei, тюрьма в Таллине, с 2002 года не функционирует. В феврале 2020 года крупный эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа приобрёл их, чтобы открыть там кафе, рестораны и общественные пространства, а также Международный музей жертв террора. Что то пытаются реставрировать до сих пор, но воз и ныне там.
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:40
    Секретные тюрмы снова в моде. Никаких нарушений собственных законадательств.
  13. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:42
    Власти Бельгии намерены арендовать тюрьмы в Эстонии

    Стало даже любопытно, чем живёт сегодняшняя Эстония
    Для тех, кому это тоже интересно, основные моменты структуры ВВП, сегодня и в советский период:
    - промышленность - 20-25% (40-45% при СССР)
    - сельское хозяйство - 2% (15-18% при СССР)
    - сфера услуг - 65-71% (30-35% при СССР)
    Не стану озвучивать, что вполне подошло бы под определение услуг) но, думаю, все и так понимают)
    И - да, предоставление пенитенциарных учреждений, в принципе, вполне сюда вписывается))
    В общем, ВВП Эстонии, на подъеме, как никогда!)
    после развала СССР и вступления в Евросоюз население Эстонии сократилось в полтора раза

    Ну, тут, всё-таки, есть неточность
    На момент распада СССР население Эстонии 1 565 тысяч человек, на 2025 год - 1 344 тысячи человек