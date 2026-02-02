Власти Бельгии намерены арендовать тюрьмы в Эстонии, чтобы снизить нагрузку на собственные пенитенциарные учреждения, переполненные из-за избытка заключенных мигрантов.Как сообщает газета Soir, Минюст Бельгии считает самопровозглашенное Косово, Албанию и Эстонию «сильными правовыми государствами», депортация в которые совершивших правонарушения нелегальных мигрантов не будет считаться нарушением прав человека. Сейчас в бельгийских тюрьмах содержатся около 13,5 тысячи заключенных при максимуме в 11 тысяч человек. При этом 40% заключенных являются иностранными гражданами.В настоящее время в одной из эстонских тюрем 600 мест арендует Швеция. Как утверждают власти королевства, отбывать наказание в Эстонию отправляют исключительно мужчин старше 18 лет, которые «не представляют серьезную угрозу безопасности».Ранее Таллин выразил заинтересованность в сдаче в аренду другим странам свободных мест в своих тюрьмах, оценив потенциальный годовой доход в 30 миллионов евро. Места в эстонских тюрьмах освободились в первую очередь в связи со значительным сокращением населения прибалтийской республики. Как известно, после развала СССР и вступления в Евросоюз население Эстонии сократилось в полтора раза.В частности, в услугах по предоставлению в аренду тюремных камер чрезвычайно заинтересована Франция, где для 83 тысяч заключенных предусмотрено лишь 62 тысячи мест. Макрон неоднократно заявлял, что хочет решить эту проблему, арендовав за рубежом камеры для содержания французских заключенных.

