В случае с Северной Кореей ядерный джинн уже не вернется в бутылку
В нескольких публикациях в журнале Bulletin обсуждался недавний фильм «Дом динамита», рассказывающий об одиночной ракете, летящей из Тихого океана в сторону Чикаго. В довольно натянутом сюжете источник пуска ракеты неизвестен, но сразу же на ум приходит Северная Корея. В американском общественном дискурсе Северная Корея считается самым страшным обладателем ядерного оружия и ракет, способных подавать это оружие по баллистической траектории в сторону Соединенных Штатов. Фильм заставляет президента задуматься о том, как реагировать.
Эта история перекликается с недавним обзором Джо Чиринчионе в журнале Bulletin книги Джоэла Уита «Fallout», посвященной неудачным попыткам США остановить разработку северокорейским ядерным оружием и ракетными системами на зачаточном этапе. Суть рассказа Уита заключается в том, что в первые дни президентства Билла Клинтона в 1994 году Соединенные Штаты и Северная Корея заключили так называемое «Доработанное соглашение», которое, если бы Вашингтон продолжил его действие, положило бы конец ядерному варианту Северной Кореи. Но оно было сорвано внешнеполитическими чиновниками администрации Джорджа Буша-младшего, и, как утверждает Уит, с тех пор обе страны упустили одну возможность за другой.
Статья Чиринчоне завершается предположением — или надеждой — что нетрадиционный подход Дональда Трампа, возможно, позволит вернуть джинна в бутылку. Но история показывает, что как только ядерная программа страны создана и становится центральной частью ее стратегического видения, положить ей конец практически невозможно. На самом деле, исторического прецедента для этого нет.
Израиль, Индия и Пакистан создали свое ядерное оружие и почти официально вошли в «ядерный клуб». Южная Африка так и не дошла до этого момента и отказалась от ядерного оружия только тогда, когда передала управление страной чернокожему большинству. Другие страны, включая Ливию, Бразилию и Аргентину, также рассматривали возможность приобретения ядерного оружия, но так и не достигли этого статуса.
Украина физически обладала советским ядерным оружием, но не контролировала его, и более того, всё советское ядерное оружие, полный цикл от разработки до производства, абсолютно всё было на территории РСФСР, Украинская ССР к советскому ядерному оружию не имела абсолютно никакого отношения.
В отличие от нее, Северная Корея самостоятельно разработала, испытала и произвела и сейчас обладает значительным ядерным арсеналом как по мощности и совершенству зарядов, так и по их количеству, а также обладает средствами доставки и закрепила свой статус ядерной державы в своей конституции как постоянный элемент, необходимый для национальной безопасности и стабильности режима.
Чтобы избежать повторения американских ошибок, стоит взглянуть на то, как развивалась стратегия милитаризации Северной Кореи на взгляд американских экспертов из FAS.
Упущенные возможности
В книге Уита представлен лишь отрывочный отчет о соглашении 1994 года, которое, по сути, нельзя назвать соглашением, поскольку оно даже не было подписано высшими должностными лицами, а лишь заверено инициалами переговорщиков. В его книге почти ничего не говорится о том, что предшествовало этому соглашению. Если и была какая-либо возможность остановить продвижение Северной Кореи к ядерному оружию, то это произошло до 1994 года, а не после. В 1985 году Северная Корея подала заявку на членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — название которого не упоминается в книге Уита — после давления со стороны Советского Союза, от которого Пхеньян надеялся получить атомные электростанции.
Из-за бюрократической небрежности в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и затягивания процесса со стороны Северной Кореи процедура утверждения, которая должна была занять 18 месяцев, растянулась на семь лет. Это вряд ли оставило положительное впечатление о компетентности агентства. Но ничто из этого, похоже, не привлекло внимания ведомств по нераспространению ядерного оружия великих держав или многочисленных неправительственных организаций, осуществляющих надзор.
В 1992 году инспекторы МАГАТЭ прибыли для проверки материального баланса, который Северная Корея наконец представила. Их приборы обнаружили следы плутония, что указывало на то, что Северная Корея провела больше переработки, чем сообщила. Инспекторы хотели проверить два конкретных хранилища отходов, но Северная Корея отказалась, что автоматически означало несоблюдение ею условий соглашения с МАГАТЭ и, следовательно, фактическое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В 1993 году, когда Северную Корею вынудили выполнить условия договора, она объявила о выходе из него, что позволяет выйти в течение 90 дней с момента объявления. Было вполне вероятно, что Северная Корея находится на пути к созданию бомбы, и, фактически, ЦРУ опасалось, что у нее уже может быть одна или несколько бомб. Это был момент истины.
Однако в Договоре о нераспространении ядерного оружия отсутствует механизм принудительного исполнения. Шансы на положительный исход были бы выше, если бы главный партнер Вашингтона по договору, Советский Союз, не распался несколькими годами ранее. Теперь же решение вопроса легло на плечи Соединенных Штатов. Военный ответ был исключен, учитывая тысячи северокорейских артиллерийских орудий, направленных на Сеул. Но, по-видимому, жесткий ответ любого рода также был исключен.
Госдепартамент был обеспокоен предстоящей Конференцией по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия 1995 года, на которой должно было состояться голосование по вопросу о закреплении договора на постоянной основе. Если бы Северная Корея отказалась от своих обязательств до ее проведения, положительный результат голосования был бы под вопросом. Это было трудное решение: строгое соблюдение договора рисковало лишить возможности закрепить его на постоянной основе.
Путь к соглашению 1994 года
Всего за день до выхода Северной Кореи из договора Вашингтон убедил Пхеньян остановить 90-дневный отсчет времени выхода и начал переговоры в Женеве. Чтобы остаться в договоре, Северная Корея хотела получить современные технологии ядерных реакторов. Соединенные Штаты были открыты для обсуждения. В совместном коммюнике от июля 1993 года признавалась «желательность» замены небольшого реактора с графитовым замедлителем (мощностью 5 электрических мегаватт, хотя он не был подключен к электрогенератору) и возможных более крупных последующих реакторов на разработанные в США «реакторы с легким водяным замедлителем». Для Вашингтона небольшой северокорейский реактор, по сути, представлял собой реактор для производства плутония, который предлагал самый быстрый способ получения делящегося материала для ядерного оружия. Белый дом хотел остановить работу реактора и вывезти из страны отработанное топливо, содержащее плутоний.
В июне 1994 года, когда Клинтон и его советники встречались, пытаясь определить дальнейшие действия, бывший президент Джимми Картер выступил по CNN из Пхеньяна, объявив о своей частной сделке с лидером страны Ким Ир Сеном, согласно которой Соединенные Штаты должны были поставить Северной Корее два американских легководных реактора (LWR) (ВВЭР) в обмен на ее участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и закрытие собственных атомных электростанций по производству плутония. Сотрудники Белого дома были шокированы и разгневаны самонадеянностью Картера, но вице-президент Аль Гор предложил превратить эту «неудобную ситуацию в выгодную», и это стало планом. Согласованное рамочное соглашение было завершено в октябре 1994 года.
Внутренняя политика не была второстепенной, поскольку перспективы администрации Клинтона на промежуточных выборах в ноябре 1994 года были плачевными. В статье для New York Times Дэвид Сангер писал: «Соглашение, заключенное в Женеве, дало президенту возможность заявить о крупном внешнеполитическом успехе всего за несколько недель до промежуточных выборов».
Обреченная на провал
Поскольку американское законодательство запрещало экспорт реактора в страну, нарушающую гарантии МАГАТЭ, был разработан обходной путь с участием Южной Кореи и Японии. Условия были не только чрезвычайно щедрыми по отношению к Северной Корее, но и технически несовершенными. В обмен на сохранение участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия и закрытие собственных проектов по реакторам и переработке ядерного топлива — небольшого действующего «исследовательского» реактора, строящейся электростанции мощностью 50 мегаватт и планируемой более крупной — Северная Корея должна была получить два американских реактора мощностью 1000 мегаватт каждый, стоимостью в миллиарды долларов. Тот факт, что американские электростанции будут слишком велики для безопасной эксплуатации в небольшой северокорейской энергосистеме, по-видимому, не был учтен дипломатами.
Мощность предлагаемых легководных реакторов по производству плутония также значительно превосходила мощность действующих северокорейских проектов. Это не имело особого смысла, учитывая цель — перекрыть Северной Корее доступ к материалам для бомб. Госдепартамент подкреплял это утверждением об «устойчивости к распространению» плутония в этих реакторах, предполагая, что плутоний, получаемый из этих реакторов с примесью изотопов плутония, по сути, непригоден для создания бомб. Это просто неправда, как Госдепартамент мог бы узнать из оружейных лабораторий Министерства энергетики. Но это было удобное обоснование.
Северная Корея по-прежнему отказывала МАГАТЭ в доступе к двум спорным хранилищам отходов. Вашингтон защитил Северную Корею от действий Совета управляющих МАГАТЭ, добившись соглашения об отсрочке решения вопроса об инспекции на несколько лет, до тех пор, пока первый из реакторов не получит свои основные ядерные компоненты. Строительство атомных электростанций Южной Кореей и Японией началось, но не было никаких признаков того, что Северная Корея выполнит требования.
По сути, именно с этого момента начинается повествование Уита.
Демократы проиграли президентские выборы 2000 года, и администрация Джорджа Буша-младшего взяла на себя отношения с Северной Кореей. Фактически она аннулировала соглашение, прекратив поставки нефти, предусмотренные соглашением 1994 года. Была ли это реакция администрации Буша на обнаружение того, что Северная Корея тайно разрабатывала обогащение урана для оружия, или, как утверждает Уит, это было вызвано чистой враждебностью к Северной Корее, — это не имеет особого значения. Доработанное соглашение было перегружено слишком большим количеством внутренних противоречий, чтобы выжить.
В 2003 году Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Она сделала это, уведомив о своем выходе за один день, заявив, что ранее уже дала предупреждение за 89 дней и, следовательно, соблюдала 90-дневное требование договора.
Трудно, как считает Уит, рассматривать Согласованную рамочную программу как удовлетворительную модель для будущего взаимодействия с Северной Кореей в вопросе сдерживания ее ядерного оружия. Представление о том, что так называемые мирные ядерные технологии являются эффективным средством умиротворения для стран, которые явно имеют в виду оружие, должно было умереть вместе с программой «Атомы за мир». Эта идея устарела и не жизнеспособна.
