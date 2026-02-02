Украинские моряки с Marinera после освобождения отказались возвращаться домой
США освободили 16 украинских моряков, находившихся на борту захваченного ранее танкера Marinera, однако те ни при каких обстоятельствах не согласились возвращаться на родину. В настоящее время из 17 имеющих украинское гражданство моряков под арестом остается только старший помощник.
Как сообщают украинские ресурсы, освобожденные моряки опасаются уголовного преследования по обвинению в государственной измене, а также мобилизации в ВСУ. На борту были одесситы, херсонцы и один киевлянин. Моряки утверждают, что при найме на танкер Marinera их якобы заверяли, что судно никак не связано с Россией и не находится под западными санкциями. По словам украинских моряков, в пользу этого говорило, что компания зарегистрирована на Сейшелах и посещение Венесуэлы изначально не предполагалось. Однако, даже если освобожденных моряков не обвинят на Украине в госизмене, неминуемая мобилизация и последующая отправка на фронт под удары российской артиллерии и авиабомб также является крайне непривлекательной перспективой. Пятеро украинцев временно остаются в США, где дают показания ФБР, остальным купили билеты, куда они попросили, и отпустили.
Ранее береговая охрана США, не дожидаясь решения суда об экстрадиции, выкрала из Шотландии капитана танкера Marinera гражданина Грузии Автандила Каландадзе и его первого помощника, гражданство которого не уточняется. В то же время американские власти по требованию МИД РФ отпустили двух российских моряков, которые уже вернулись в Россию.
