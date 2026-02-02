Украинские моряки с Marinera после освобождения отказались возвращаться домой

США освободили 16 украинских моряков, находившихся на борту захваченного ранее танкера Marinera, однако те ни при каких обстоятельствах не согласились возвращаться на родину. В настоящее время из 17 имеющих украинское гражданство моряков под арестом остается только старший помощник.

Как сообщают украинские ресурсы, освобожденные моряки опасаются уголовного преследования по обвинению в государственной измене, а также мобилизации в ВСУ. На борту были одесситы, херсонцы и один киевлянин. Моряки утверждают, что при найме на танкер Marinera их якобы заверяли, что судно никак не связано с Россией и не находится под западными санкциями. По словам украинских моряков, в пользу этого говорило, что компания зарегистрирована на Сейшелах и посещение Венесуэлы изначально не предполагалось. Однако, даже если освобожденных моряков не обвинят на Украине в госизмене, неминуемая мобилизация и последующая отправка на фронт под удары российской артиллерии и авиабомб также является крайне непривлекательной перспективой. Пятеро украинцев временно остаются в США, где дают показания ФБР, остальным купили билеты, куда они попросили, и отпустили.



Ранее береговая охрана США, не дожидаясь решения суда об экстрадиции, выкрала из Шотландии капитана танкера Marinera гражданина Грузии Автандила Каландадзе и его первого помощника, гражданство которого не уточняется. В то же время американские власти по требованию МИД РФ отпустили двух российских моряков, которые уже вернулись в Россию.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:41
    Хотите подробностей от первого лица ,набираете статья Триколор " Маринера" " и наслаждайтесь чтением интервью непосредственного участника событий .Сколько нам по ушам ездили .Мне понравилось .
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:41
    А кому охота пользоваться неотопляемым санузлом? Это дискомфортно. Тикайте хлопцы.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:42
    Налево все рвутся.... wink .... Да что ты будешь снова я краток...
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 18:44
    С перепугу признали себя наркокартелем, капитан вообще назвался Фиделем, лишь бы не бусифицировали
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 18:47
    США освободили 16 украинских моряков, находившихся на борту захваченного ранее танкера Marinera, однако те ни при каких обстоятельствах не согласились возвращаться на родину

    Так сложилось, что самая активная, самая патриотическая, самая бескомпромиссная, самая настроенная на победу часть украинцев, по совершенной случайности, ждёт победу именно за границей
    Теперь им прибыло)
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 18:50
    Ну да, осчастливили. На всех форумах, поиска работы для моряков у украинцев одна проблемма, как с этой Украины свалить. А здесь их обратно забросить хотят.
  7. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 18:52
    Новость из разряда никто не хотел умирать
    А было бы за что … идеи бандерштата это прям отстой недобитков воспитавших внучков и оседлавших органы власти …
    Спасать на этой территории некого поэтому лечим геранями искандерами и орешником … очень горько но эффективно в стране где своя хоппа ближе к телу чем великие идеи копателей морей