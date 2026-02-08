Оригиналы и копии доспехов старины глубокой…
Выставка древнегреческих доспехов микенской эпохи работы Димитриоса Кацикиса в Музее древнегреческих технологий в Афинах
Взяв, пред Пелидовой матерью их положил он на землю.
"Илиада" (пер. Н. И. Гнедич
Рассказы о древних доспехах. Судя по комментариям наших читателей, тема близкого знакомства с рыцарскими доспехами из мировых музеев, как говорится, «зашла». Да это и понятно, побывать в них нашему брату россиянину не так-то и легко, да и на месте долго рассматривать их, вникая в детали, удается далеко не всегда. А тут всё перед глазами, пусть даже и не все детали видны так, как бы нам этого хотелось.
Однако тут же сразу возник интересный вопрос: а какие доспехи из тех, что мы знаем и могут относиться к категории «рыцарских», самые древние? Понятно, что в эпоху того же Древнего мира никаких «рыцарей» не существовало, однако доспехи, схожие с ними функционально, уже были…
«Доспех из Дендры» и сопутствующие ему артефакты из экспозиции Музея Нафплиона
Внешний вид этого доспеха достоин фантастического фильма…
А было так, что в мае 1960 года группа шведских археологов, проводя раскопки на территории Греции в районе Дендры (муниципалитет Мидеа, Арголида, юг Греции), обнаружили гробницу воина, в ней, помимо разных предметов быта, нашли и детали доспеха, датируемые концом XV века до н. э. Доспех был сложный, состоял из 15 отдельных деталей, вырезанных из бронзового листа, которые должны были скрепляться кожаными ремнями и закрывать тело воина от шеи до колен.
Бронзовый таз из «Погребения с доспехом». Возможно, именно в таком тазу Эвриклея и мыла ноги Одиссею…
Бронзовая емкость с носиком. «Погребение с доспехом»
Серебряная чаша из этой же гробницы
«Доспех из Дендры» (такое ему было дано название) включает в себя следующие элементы:
• две бронзовые пластины толщиной около 1 мм, которые должны были защищать туловище воина;
• два бронзовых наплечника;
• две части изогнутых бронзовых пластин, прикреплённых к нижней стороне наплечников для защиты предплечья;
• два треугольных куска бронзы, прикреплённых к наплечникам для дополнительной защиты груди;
• бронзовый нашейник с отогнутым бортиком;
• шесть бронзовых пластин, прикреплённых к нижней кромке панциря — три спереди и три сзади, образующих подобие фартука.
• Все эти детали имеют по краям отверстия диаметром 2 мм, которые явно использовались для крепления к ним подкладки.
• Остатки подкладки сохранились, и они были из кожи.
• Отверстия диаметром 4 мм на краях всех элементов должны были служить для соединения пластин доспеха друг с другом с помощью кожаных шнуров.
Реконструкция доспеха из Дендры Димитриоса Кацикиса. Фото: Димитриоса Карвунциса
Общий вес доспеха составлял от 15 до 18 кг, то есть имел вес на уровне средневековой кольчуги с длинными рукавами. Рост воина, которому принадлежал «доспех из Дендры», составлял 1,75 м, однако, судя по костным останкам, это был стройный человек, весом не более 60-65 кг. Кстати, там же нашли и остатки шлема из кабаньих клыков, весьма ярко описанного в «Илиаде» Гомера. Ну а артефакты, найденные при раскопках микенских гробниц в Дендре, украсили собой Национальный Археологический музей в Афинах и Археологический музей Нафплиона, где, кстати, и выставлен и сам «доспех из Дендры», и дары его владельцу, сопровождавшие его на тот свет.
Реконструкция поединка двух микенских военачальников бронзового века. Фото: Димитриоса Карвунциса
Естественно, что находка вызвала большой интерес и желание… ее скопировать и посмотреть, так сказать, в деле. В 1988 году Диана Уордл из Борнвильского колледжа искусств Бирмингема (ныне часть Бирмингемского городского университета), на основе сделанной ими копии, заявила о том, что это был явно боевой доспех, а не нечто парадное, как до этого считали многие. В 2012 году профессор Барри Моллой уже с помощью другой копии занялся изучением его кинематики. В 2018 году греческий археолог Спирос Бакас провел тщательную реконструкцию этого доспеха, что позволило сделать ряд интересных выводов относительно их использования.
Наконец, уже совсем недавно, в 2024 году, исследователи из Университета Фессалии во главе с профессором Андреасом Флорисом использовали реплику Дианы Уордл и, облачая в него военнослужащих спецподразделения греческой армии, заставили их 11 часов выполнять имитацию боевой работы позднего бронзового века. Так окончательно выяснилось, что «доспех из Дендры» идеально подходил для использования в бою, а не только для церемоний, как считалось изначально ввиду его несколько странного и непривычного для нас вида.
Чешуйчатые микенские доспехи, воссозданные по мотивам декоративной шкатулки из слоновой кости из Энгоми (Кипр). Фото: Димитриоса Карвунциса
Ну и, разумеется, нашлись и другие заинтересованные в реконструкции старинных доспехов люди, которые пожелали сделать такой доспех. На сегодня самым известным является Димитриос Кацикис, занявшийся созданием доспехов, относящихся к микенскому, древнегреческому и византийскому периодам в истории Греции. Причем он добавил себе сложности, решив пойти по пути использования традиционных способов работы того времени, то есть повторить работу древних мастеров, создававших доспехи без использования современных технологий.
Пришлось немало экспериментировать, чтобы добиться аутентичных методов работы, так что греческому оружейнику понадобилось около четырёх лет упорного труда и постоянных экспериментов, чтобы достичь хотя бы базового уровня древнего мастерства. Но зато он вполне мог утешать себя тем, что сегодня практически никто из мастеров по металлу не создаёт комплекты греческих доспехов разных эпох с тем же качеством и вниманием к деталям, как он сам. Хотя, конечно, ему всё же повезло, ведь тот же самый «доспех из Дендры» попал к нему в руки практически целым, и там действительно было что изучать и на какие его особенности обратить внимание!
Цельный архаический коринфский шлем Димитриоса Кацикиса, изготовленный из медного листа методом горячей чеканки из частной коллекции. Фото: Димитриос Карвунцис
Технология, которую он использует, — это горячая ковка, при которой используются молотки и наковальни самого разного профиля. При работе над доспехами, а Кацикис делает также и доспехи эпохи классической Греции, было выявлено весьма четкое соотношение между практичностью и эстетикой разных исторических периодов греческой истории. В микенскую эпоху преобладала сугубая практичность, то есть доспехи имели сложную конструкцию, достаточно хорошо защищали все тело, хотя внешне их форма была, по его мнению, просто чудовищна.
Гоплитский доспех с мускульной кирасой из Аргоса. Археологический музей Аргоса
А вот примерно с V века до н. э. греческие гоплиты облачились в кирасы, «сконструированные» таким образом, чтобы создавать впечатление мускулистого мужского торса (то есть их создатели почему-то впали в чистый натурализм). По сути, это была скульптура высокого художественного уровня. Так что для изготовления таких доспехов стали требоваться большой опыт и… чисто художественное искусство, одновременно принесенные в жертву защитным функциям этого гоплитского снаряжения. И, кстати говоря, самому Кацикису именно такие вот «мускульные кирасы» было труднее всего создавать!
«Доспех Агамемнона» - микенские доспехи бронзового века, основанные на идеограммах линейного письма Б. Фото: Димитриоса Карвунциса
Но опять-таки ему повезло с источниками, потому что еще в 1953 году в Аргосе группа французских археологов под руководством Поля Курбина обнаружила в гробнице бронзовые доспехи, состоявшие из кирасы и шлема, которые, вероятно, датируются последней четвертью VIII века до н. э. в Археологическом музее Аргоса в Греции.
Это были значительно более ранние, чем ближайшие к ним образцы архаичных доспехов, большинство из которых находили в Олимпии. Это открытие привело к переосмыслению времени появления первых металлических доспехов в Греции.
Реконструкция архаичных спартанских доспехов (550 г. до н. э.) по бронзовой фигуре, найденной в деревне Лонга (Мессения). Фото: Димитриоса Карвунциса
Одной из наиболее примечательных особенностей этого доспеха было украшение кирасы, которое было почти идентично украшениям самых ранних образцов из Олимпии, датируемых следующим столетием. То есть древние греки были очень традиционны в своих предпочтениях и тиражировали и полюбившиеся им доспехи, и даже украшения на них целые столетия, ничего при этом не меняя! То есть и в архаический, и классический, и даже эллинистический периоды (VIII–I века до н. э.) преобладающий в греческом искусстве ярко выраженный антропоморфизм сказался и на военном деле. Причем очень значительно. Ведь мускулистые кирасы, пусть даже они и имитируют тела богов и героев, в практичности они проигрывают.
Кираса Филиппа II Македонского (кстати, сделанная в оригинале из железа!), отца Александра Македонского, по мотивам находки в Эгае (Вергина, Северная Греция). Фото: Димитриоса Карвунциса
В общем, по мнению Кацикиса, старинные доспехи в чем-то работают как машина времени, открывая для нас временной портал в прошлое, переносят в героические времена и определенно связывают с главными героями истории. Во многом это ценный инструмент для понимания прошлых исторических реалий.
Византийский, восточно-римский катафракт (X век н. э.) с ламеллярным доспехом типа «клибанион», пластинчатыми поножами и наручами. Фото: Димитриоса Кацикиса
Интересно, что работы Кацикиса не только показывались на выставках и использовались для экспериментов, они уже послужили источником вдохновения для иллюстраторов книг по военной истории, создателей оловянной миниатюры и видеоигр. А австралийский актёр Эрик Бана даже написал в Твиттере, что, когда будет сниматься новый фильм «Троя», доспехи главных героев должны быть точно такими же, какими их сделал Димитриос Кацикис!
