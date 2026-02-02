ЕС пытается недорого «купить» Гренландию, чтобы не допустить аннексии острова

Европейский союз, пытаясь конкурировать с США в борьбе за влияние на население Гренландии и побудить жителей острова «выбрать Европу», планирует выделить на эти цели 150 миллионов евро из бюджетного резерва.Как сообщает Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии Европарламенту, эти средства предполагается инвестировать в Гренландию, чтобы таким образом попытаться усилить на острове европейское геополитическое влияние. Помимо вышеназванной суммы, ЕС в следующем году планирует выделить Гренландии еще 500 миллионов.По словам вице-председателя Комитета Европарламента по развитию Барри Эндрюса, таким образом Брюссель рассчитывает продемонстрировать жителям Гренландии выгоды от «европейского пути». Для этих целей Еврокомиссия намеревается использовать финансовую «подушку», заложенную в бюджет объединения.Между тем МИД Дании заявил, что на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию королевство отзывает остатки своих вооружений, ранее отправленных на Украину. Переданное ранее ВСУ вооружение срочно понадобилось Копенгагену для защиты острова от возможного американского вторжения. В свете недавних событий Дания убедилась, что не может положиться на своих союзников и вынуждена вооружаться самостоятельно.В то же время на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии лидеры ключевых европейских стран экстренно собрались в Брюсселе и попытались выработать единую стратегию освобождения от тотальной зависимости от непредсказуемого американского президента.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»