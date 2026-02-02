ЕС пытается недорого «купить» Гренландию, чтобы не допустить аннексии острова

2 460 15
ЕС пытается недорого «купить» Гренландию, чтобы не допустить аннексии острова

Европейский союз, пытаясь конкурировать с США в борьбе за влияние на население Гренландии и побудить жителей острова «выбрать Европу», планирует выделить на эти цели 150 миллионов евро из бюджетного резерва.

Как сообщает Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии Европарламенту, эти средства предполагается инвестировать в Гренландию, чтобы таким образом попытаться усилить на острове европейское геополитическое влияние. Помимо вышеназванной суммы, ЕС в следующем году планирует выделить Гренландии еще 500 миллионов.



По словам вице-председателя Комитета Европарламента по развитию Барри Эндрюса, таким образом Брюссель рассчитывает продемонстрировать жителям Гренландии выгоды от «европейского пути». Для этих целей Еврокомиссия намеревается использовать финансовую «подушку», заложенную в бюджет объединения.

Между тем МИД Дании заявил, что на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию королевство отзывает остатки своих вооружений, ранее отправленных на Украину. Переданное ранее ВСУ вооружение срочно понадобилось Копенгагену для защиты острова от возможного американского вторжения. В свете недавних событий Дания убедилась, что не может положиться на своих союзников и вынуждена вооружаться самостоятельно.

В то же время на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии лидеры ключевых европейских стран экстренно собрались в Брюсселе и попытались выработать единую стратегию освобождения от тотальной зависимости от непредсказуемого американского президента.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 19:23
    Дания серьезно планирует противостоять США в военном плане???
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Ропот 55
      Дания серьезно планирует противостоять США в военном плане???

      Да нет же!
      Европейский союз, пытаясь конкурировать с США в борьбе за влияние на население Гренландии и побудить жителей острова «выбрать Европу», планирует выделить на эти цели 150 миллионов евро
      ...
      ЕС в следующем году планирует выделить Гренландии еще 500 миллионов.
      Перекупить пытаются.
      Наконец-то они стали с Трампом разговаривать на том языке, который он лучше всего понимает, на языке денег.
      Да только вот...
      Что такое жалкие 650 лямов за два года для Трампа? Ерунда полная. Он такую сумму перекроет - и не заметит.
      Я как-то предполагал, что население Гренландии за лям на каждого жутко захочет иметь американские паспорта. А теперь и из Америки такие цифры слышно. А это, на минутку, 50 лярдов. Европа выдержит такой "покер"?

      В детстве, помню, пацанами мечтали иметь в кармане рубль. Чтобы вытащил его, потратил - а он опять в кармане лежит.
      В 90-х "неразменный рубль" мельком фигурировал в сериале "Петербургские тайны".
      У Трампа есть такой "неразменный доллар". Он в ФРС руку запустит - и сколько бы оттуда долларов не вытаскивал, там всё равно ещё есть.
      И пусть Европа попробует с Трампом как мы в детстве подушками - мешками с деньгами помахаться. Пришибёт он ту Европу...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 19:55
        Цитата: Zoldat_A
        В 90-х "неразменный рубль" мельком фигурировал в сериале "Петербургские тайны"

        Неразменный рубль был у Лескова в одноименной сказке, а неразменный пятак у Стругацких в "Понедельник начинается в субботу". Но, там кстати были определенные условия использования этих предметов, а не просто- куда захочу, туда и потрачу.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 20:05
          Цитата: михаилл
          Неразменный рубль был у Лескова в одноименной сказке, а неразменный пятак у Стругацких в "Понедельник начинается в субботу".

          Лескова я тогда только "Дикий помещик" и про мужика с генералами прочитал. Это сейчас, читая его, мозги после интернет-языка на место ставлю.
          Стругацких тогда, когда мы о том рубле мечтали, прочитать невозможно было, где-то в старших классах "Трудно быть богом" впервые в руки попали. Даже фильм "Чародеи" ещё не сняли (уж насколько он имеет отношение к Стругацким - то отдельный разговор).
          А под "Петербургские тайны" я после работы засыпал, когда их жена смотрела - потому и вспомнил. laughing
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:03
      С Данией шутки шутить - занятие опасное. Как поднимут в воздух всю авиацию, как весь флот выведут в океаны, и армада танчиков проедется по территории агрессора и ни одна гусянка не заскрипит. Если серьезно - у Дании деньги есть и ее обтрясут.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 19:25
    Идиоты - то "войска" отправляют по 2 человека от каждой страны - то копейки сулят - вон Трамп триллион обещает (даст не даст второй вопрос) а эти крахоборы ... тпфу им только копейки по карманам тырить ..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Андрей Малащенков
      то "войска" отправляют по 2 человека от каждой страны - то копейки сулят - вон Трамп триллион обещает (даст не даст второй вопрос)

      Даст.
      Попробую посчитать трамповы деньги.

      По миллиону каждому жителю Гренландии - 50 лярдов.
      На "представительские расходы" - "премиальные" местной администрации, смена флагов, завоз партии кепок "MAGA" и корм для собак - ещё 50 лярдов.
      В итоге - 100 лярдов.
      Остальные 900 лярдов будут вложены "в развитие инфраструктуры и укрепление обороноспособности Гренландии" - американские рудники-скважины и военные базы.

      Я ничего не упустил?
  3. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 19:26
    Россия, помоги, делай ставки на повышение)))
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:26
    Нееет ! Гренландия должна быть Американской и только Американской .У норвежцев рвёт пуканы, если Гренландия будет Американской ,то Шпицберген на картах мира станет Грумантом . Доня не подведи родимый ,порви эту чёртову Данию .Ради Груманта .
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 19:28
    Может - договориться с Донни чтобы сделал вид что он и нас хочет аннексировать? what Под эту музыку вышибить из Гейропы денежки, выручку - пополам? wink А что - разводка вполне в его стиле, может и согласиться... laughing
  6. Alex013 Звание
    Alex013
    +3
    Сегодня, 19:42
    Почти сто лет прошло, ничего не меняется...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:45
    королевство отзывает остатки своих вооружений, ранее отправленных на Украину
    Все! Теперь скакуасам придется распрощаться с датскими F-16 wink
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:14
    А о чем новость? Правительство Гренландии ручное. Трамп всем ваучеры раздаст. Знакомо?
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 20:15
    Вот интересно будет. Оружие - испытанное, проверенное в сражениях против Русской Армии - как оно покажет себя в боях внутри НАТО. До последнего, или сразу лапы кверху?
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 21:00
    У эскимосов наступает настоящий лотерейный праздник, деньги могут провалится с двух сторон.