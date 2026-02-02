"Если после 5 февраля ВСУ не начнут покидать Донбасс, то в чём смысл переговоров"

Как уже сообщало «Военное обозрение», Дмитрий Песков сегодня подтвердил перенос сроков второго раунда «эмиратских» (или как они там нынче называются…) переговоров. По словам главы кремлёвской пресс-службы, состоится этот раунд 4-5 февраля.И снова главный вопрос, которым таковым остаётся с прошлого раунда: а что, собственно, собираются обсуждать? Вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что Зеленский сразу же после первого раунда переговоров заявил, что ВСУ никуда с территории Донбасса сами выходить не собираются, а потом ещё и добавил, что Запорожскую АЭС «Украина без боя не отдаст».В такой ситуации актуализируется и параллельный вопрос: значит ли это, что обсуждать в Абу-Даби 4-5 февраля будет, по сути, нечего? Или же предлагается поверить, что киевская делегация в ОАЭ сама по себе, Зеленский в Киеве сам по себе… Во второй вариант верится с трудом, если, конечно, не отталкиваться от многозначительного заявления Дмитрия Медведева об «Аннушке, разлившей масло», которое (заявление) он присовокупил к своим размышлениям о Зеленском.Итак, получается, что либо продолжение переговоров априори лишено смысла, либо есть какая-то эфемерная надежда на то, что на самой Украине, мягко говоря, отодвинут главное препятствие для подписания мирного договора – г-на Зеленского. Но считать, что именно Зеленский и есть то самое главное препятствие – несколько наивно. Особенно если учитывать его тотальную зависимость и от западной спонсорской помощи, и от местных радикалов.Поэтому вопрос ещё и в том, а кого, собственно, эта украинская делегация с террористом и экстремистом Будановым, владельцем пары вилл во Флориде Умеровым и человеком без кепки, но в кроссовках, Арахамией сегодня вообще представляет? От чьего имени переговоры ведутся?Пока всё продолжает напоминать откровенное затягивание украинской «сборной» времени, в том числе с чередой симуляций, при попытке сохранить «подходящий счёт на табло», как нередко случается в современном командном спорте.Если и 5 февраля Украине не приступит к выводу своих войск с территории Донбасса, то кому нужны дальнейшие переговоры при откровенном кризисе результата? Разве что, Трампу, который всё ещё не теряет надежд на получение Нобелевки.