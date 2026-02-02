Если после 5 февраля ВСУ не начнут покидать Донбасс, то в чём смысл переговоров

Как уже сообщало «Военное обозрение», Дмитрий Песков сегодня подтвердил перенос сроков второго раунда «эмиратских» (или как они там нынче называются…) переговоров. По словам главы кремлёвской пресс-службы, состоится этот раунд 4-5 февраля.

И снова главный вопрос, которым таковым остаётся с прошлого раунда: а что, собственно, собираются обсуждать? Вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что Зеленский сразу же после первого раунда переговоров заявил, что ВСУ никуда с территории Донбасса сами выходить не собираются, а потом ещё и добавил, что Запорожскую АЭС «Украина без боя не отдаст».



В такой ситуации актуализируется и параллельный вопрос: значит ли это, что обсуждать в Абу-Даби 4-5 февраля будет, по сути, нечего? Или же предлагается поверить, что киевская делегация в ОАЭ сама по себе, Зеленский в Киеве сам по себе… Во второй вариант верится с трудом, если, конечно, не отталкиваться от многозначительного заявления Дмитрия Медведева об «Аннушке, разлившей масло», которое (заявление) он присовокупил к своим размышлениям о Зеленском.

Итак, получается, что либо продолжение переговоров априори лишено смысла, либо есть какая-то эфемерная надежда на то, что на самой Украине, мягко говоря, отодвинут главное препятствие для подписания мирного договора – г-на Зеленского. Но считать, что именно Зеленский и есть то самое главное препятствие – несколько наивно. Особенно если учитывать его тотальную зависимость и от западной спонсорской помощи, и от местных радикалов.

Поэтому вопрос ещё и в том, а кого, собственно, эта украинская делегация с террористом и экстремистом Будановым, владельцем пары вилл во Флориде Умеровым и человеком без кепки, но в кроссовках, Арахамией сегодня вообще представляет? От чьего имени переговоры ведутся?

Пока всё продолжает напоминать откровенное затягивание украинской «сборной» времени, в том числе с чередой симуляций, при попытке сохранить «подходящий счёт на табло», как нередко случается в современном командном спорте.

Если и 5 февраля Украине не приступит к выводу своих войск с территории Донбасса, то кому нужны дальнейшие переговоры при откровенном кризисе результата? Разве что, Трампу, который всё ещё не теряет надежд на получение Нобелевки.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +9
    Сегодня, 19:03
    Если после 5 февраля ВСУ не начнут покидать Донбасс, то в чём смысл переговоров

    Для чубазавров смысл есть - тянуть время, подтягивать резервы, по возможности усилить объектовое ПВО (вокруг тех же ГРЭС, ТЭС).
    Для нас от этой говорильни, кроме как понравиться Донни (писдил), никакого толка.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -9
      Сегодня, 19:19
      так орки не просто так время тянут... -дружбан ильюша маск им пообещал,что перезагрузит старлинка- и тогда всей русской связи на лбс- ж о п а.... с понятными последствиями...и тут возникают две дилеммы- как-то маск трындел,что у него с путиным всё пучком- личные контакты... - не потарахтеть-ли путину с маском?... и и вторая- где те самые великие и ужасные , знаменитые "русские хакеры"которые взламывают выборы глав правительств по всему миру,и глушат навигаторы на натовских самолётах и пароходах?...отчего ЗДЕСЬ не видно их работы?...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 19:04
    Да смысла, нет краина время тянет, а мы же добрые ведемся.....
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 19:04
    Вот и думай и кому выгодно и для чего эти якобы переговоры,какая от них практическая польза,кроме пафосных заявлений
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:05
    Разве что, Трампу, который всё ещё не теряет надежд на получение Нобелевки.
    Ой, пролетит Нобелевка мимо Трампа, как тазик над баней !
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:05
    А давайте подождём 4- 5 февраля.Уиткофф в Израиле.Вариант что украинская делегация и зеленский каждый за себя не надо сбрасывать со счетов.Да и Дмитрий Анатольевич вчера у Варгонзо( ТАСС,Пегов,Рёйтерз) дал надежду ,по Харькову и Одессе .Очень дипломатическим языком.И американцы и мы соблюдает режим молчания по переговорам .Несёт только Зеленского .Но это его проблемы.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 19:05
    Да как же будут они прекращать войну - тут дурни из ЕС им пообещали аж 90 миллиардов (на 2 года) да клоун ( к стати на Украине его Гринчем стали звать) просил еще 800 миллиардов у Трампа (ну столько конечно не дадут - но что то могут и дать) - вот пока эти деньги не попилят ни на какой мир они не согласны ...
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +3
      Сегодня, 19:23
      так затем и ПООБЕЩАЛИ ,чтобы неумные люди продолжали дохнуть за ПООБЕЩАННЫЕ плюшки...
  7. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 19:06
    Мдя .... Есть такая работа: с дегенератами разговаривать.
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 19:07
    Делегация шумеров набор бессмысленных балбесов на поговорить без полномочий и прочей атрибутики… просто посланных на поговорить и не более … просроченный даёт интервью о невозможности никаки территориальных уступок (позиция бриттов если что) и что нового …
    А мы подтверждаем первоначальные цели: ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
    И конечно безопасноость России
    Николаевская Одесская Харьковская Днепропетровская Киевская Сумская Полтавская это всё наше …
    Мы никого не спасаем … контингент несогласный пусть валит куда угодно … с остальными будем работать десятилетиями
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:10
    Глупо ждать договоренностей, которые не будут соблюдаться. Звонить надо Трампу и англичанке, которая давно гадит. По другому никак.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 19:13
      Младший рядовой hi ,а зачем ИМ переговоры??? Какие потери несёт Лондон или Вашингтон в этом конфликте чтоб быть заинтересоваными в прекращении?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 19:20
        У всех переговоров смысл одинаков - поторговаться. А дальше можно самому додумывать. Мое почтение hi
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 19:11
    Им дают надежду движения навстречу Трампу нашего верховного. Согласился на паузу в ударах по энергетике, почему бы лепшему другу не надавить посильнее, и еще чего нибудь не выторговать? Шаг навстречу - слабость, удар по морде - сила. Простые они, другого не понимают.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:23
      Согласился на паузу в ударах по энергетике, почему бы лепшему другу не надавить посильнее, и еще чего нибудь не выторговать?

      так оне и давит: Маск, говорят, собрался заняться верификацией устройств на окраине...
      а Маск в это впишется только по просьбе того же товарища...
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 19:12
    обсуждать в Абу-Даби 4-5 февраля будет, по сути, нечего?
    не удивительно... скакуасы скачут, зелебобики наживаются но крови... мир им не нужен.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 19:45
      Цитата: rocket757
      мир им не нужен.

      Да и нам вообще то не нужен мир в котором не будет России.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:01
        Так то да, все мечтают победить... а для нас это вопрос стоит жёстко, только победа, только так.
  12. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 19:30
    то кому нужны дальнейшие переговоры при откровенном кризисе результата?
    Переговорщикам.
  13. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 19:32
    Смысл с том, чтобы кот Леопольд лизнул милому другу Трампу )))
  14. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 19:44
    есть какая-то эфемерная надежда на то, что на самой Украине, мягко говоря, отодвинут главное препятствие для подписания мирного договора – г-на Зеленского.

    У кого такая надежда? Это было самое худшее, что может случится, договорняк не в нашу пользу будет.
  15. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 19:57
    Все делают вид что ведут переговоры чтобы не злить доброго Донни. На самом деле каждый день скидываются на пиво и рассказывают анекдоты
  16. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 20:22
    "Если после 5 февраля ВСУ не начнут покидать Донбасс, то в чём смысл переговоров"
    Зачем России переговоры с врагом? России, а не власти.
    В РФ чужая власть, многие это уже поняли.
    Подпишут мирное соглашение, будет великая победа. В 2026 г. выборы в Гос.Думу, без победы единая россия может проиграть выборы, тогда власть применит силу. Что будет дальше? Ничего хорошего не будет, если подпишут мирное соглашение. Не подпишут, тоже будет плохо. Выбора нет.
  17. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 20:24
    Переговоры - переговорами, а удары ослаблять или останавливать не надо. На переговоры эти люди не пойдут. Есть время которое отводится, по истечении которого, результат выполняется независимо уже от того, передумал противник или нет. Это время давно вышло.
  18. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 20:41
    Рано или поздно,но ТЯО все равно применят.
  19. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 20:45
    Если наша политическая верхушка считает Зеленского не легитимным ( я его считаю террористом №1), то для чего этот спектакль, получается просто привлечь внимание обывателя, чтоб он хоть как то отвлекся от той клоаки, которая происходит вокруг. Кто то из всех утюгов раньше вещал, что с террористами переговоры не ведем, как жаль что этот кто то быстро забывает свои обещания. Там еще что то про сортиры разговор шел.
  20. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 21:06
    А где танковые\дроновые колонны Розенбергов\Абрамовичей на службе России? Где конкретный вклад Путина со своей зарплаты? За ним бы и остальные мигом подтянулись? А так, обобщённый "Путин" у власти -= мелок. Как говорила Фаина Раневская:" Хотел оставить след в истории, а оставил плевок на асфальте".