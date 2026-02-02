Опрос: подавляющее большинство украинцев требует больше ударов по территории РФ

Опрос: подавляющее большинство украинцев требует больше ударов по территории РФ

Согласно результатам опроса, проведенного одной из ведущих украинских социологических служб, 90% оставшихся на Украине жителей считают, что ВСУ следует максимально нарастить количество ударов вглубь территории России. При этом 80% респондентов поддерживают удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам. 48% опрошенных требуют наносить удары по российской энергетике, а каждый четвертый респондент считает приемлемыми атаки на гражданское население России.

Кроме того, опрос показывает, что 52% украинцев категорически отвергают предложение вывести ВСУ из оккупированных районов Донбасса в обмен на прекращение боевых действий и гарантии безопасности для Украины (готовы согласиться — 40%). 65% респондентов готовы терпеть жизнь в условиях вооруженного конфликта столько, сколько потребуется, а 20% надеются на завершение боевых действий в ближайшие недели или в первой половине текущего года. При этом, как ни парадоксально, 66% опрошенных ожидают, что уже через десять лет Украина станет процветающей страной-членом Евросоюза.



При этом стоит отметить, что даже если результаты опроса несколько «приукрашены» в сторону главенствующего на Украине агрессивного дискурса, они совершенно четко отображают устремления киевского режима, отнюдь не стремящегося к заключению мира, прекращению боевых действий и отмене военного положения на подконтрольных Киеву территориях.

Между тем очевидно, что ВСУ попросту не располагают достаточным количеством вооружений, чтобы регулярно осуществлять массированные атаки вглубь российской территории. Спустя полгода после громко распиаренной презентации украинских крылатых ракет «Фламинго» (FP-5 Milan) и заявлений о якобы запущенном массовом производстве этих вооружений, зафиксировано лишь несколько подтвержденных случаев их применения.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:33
    Согласно результатам опроса, проведенного одной из ведущих украинских социологических служб, 90% оставшихся на Украине жителей считают


    Так же по данным "ведущих" 78% украинцев проголосуют за Зеленского
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +4
      Сегодня, 20:34
      оставшихся на Украине жителей считают


      Хотя .... умные все сбегли давно кто в Россию кто на запад - что же до оставшихся наверное это не самые умные ...
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +4
        Сегодня, 20:37
        При этом, как ни парадоксально, 66% опрошенных ожидают, что уже через десять лет Украина станет процветающей страной-членом Евросоюза.


        Правду говорят что когда украинец умнеет то становится русским (этот мэм еще с Советского Союза) - значит там остались одни украинцы ну или большинство ..
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 21:03
          90% оставшихся на Украине жителей считают, что ВСУ ......

          Почему то повоевать особо желающих среди каклов не сыскать. Вперед в окопы, халява закончилась.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 20:46
      При этом стоит отметить, что даже если результаты опроса несколько «приукрашены»

      А может всё так и есть и ни чего не приукрашено? Ну а как по другому можно объяснить с каким упорством вот уже четыре года они сопротивляются не считаясь с потерями.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 20:59
        В том и дело! Украинцы считают, что уж раз мы разрушили их энергосистему, то и они в праве разрушить нашу! Им же никто не говорил, что диверсии на объектах энергетики, логистики и нефтегаза РФ начали они первые? Думаете им сказали, что правосеки ещё 10 лет назад взорвали опоры ЛЭП и засыпали канал, ведущий в Крым?
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 21:07
          Peter1First
          Думаете им сказали, что правосеки ещё 10 лет назад

          Не только сказали, это широко освещалось в новостях с комментариями их населения. Все были очень довольны .
    3. алексеев Звание
      алексеев
      0
      Сегодня, 21:09
      Как говорил отец народов ( на самом деле, считают, не говорил, придумали позже): не важно, как голосуют, важно как считают голоса. wink
      Цель проведения подобных опросов в незалежной? Она ясна, поддержка войны.
      Глупо было бы ожидать, что в результате какого- либо опроса в настоящее время бандерлоги объявят, что население, дескать, устало, что много не дольных, что служить не хотят
  2. kromer Звание
    kromer
    +7
    Сегодня, 20:34
    При этом 80% респондентов поддерживают удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам.


    Вот за это надо сносить украинские города всем чем можно достать.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 20:51
      При этом 80% респондентов поддерживают удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам.
      Вот за это надо сносить украинские города всем чем можно достать

      Да это давно было ясно их отношение к нам россиянам. Это у нас говорили что какелы братский народ а они люто нас россиян не навидят.
    2. ian Звание
      ian
      -1
      Сегодня, 21:03
      Цитата: kromer
      Вот за это надо сносить украинские города всем чем можно достать.

      За " данные опроса ведущих социологических служб Украины" собираетесь сносить города?
      Вы батенька, чем от этих респондентов отличаетесь? Логика и уровень у вас тот же.....
      Сразу извините, вспомнилось, как за ВВП в 2012 107% избирателей проголосовало. Тоже ведь ведущая социологическая служба считала... feel
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 21:05
        Цитата: ian
        Сразу извините, вспомнилось, как за ВВП в 2012 107% избирателей проголосовало.


        Вы забыли про Чечню, где за Путина в президенты 146 процентов проголосовало. Я эту цифру раз 15 за последние полгода читал в комментариях.
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 21:07
          Да хоть 200. Речь то собственно не об этом.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:36
    До меня дошли слухи что украинцы выложившие в сетях справление нужды в кошачий лоток и с криком слава Украина*** не будут бусифицироваться ТЦК один день .На следующий день надо по новой .За Семейное бонус +2 часа каждые сутки .
    В опросе не указано ,сколько украинцев готово проголосовать ,а можно победить Россию без нас .А то говорят на ЛБС убивают .Причём в кредит ,сначала убьют, а деньги потом когда нибудь.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 20:38
    Опрос: подавляющее большинство украинцев требует больше ударов по территории РФ

    Ой! Верить опросам? Серьёзно?. belay
    Кто проводит опрос, тот любую ахинею подвердит. yes
    Если он вообще проводился, а если был, то на какой территории. fellow laughing
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 20:45
      Есть обман ... есть вранье ... есть чудовищное вранье ... а есть статистика (опрос) ...
  5. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +3
    Сегодня, 20:38
    Ну как дети, чесслово...А что они могут там еще ответить то? "Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет".. А еще бесплатный билет на Донбасс (в один конец)..И захоронение в братской могиле на 15 рыл. Готовы они ага...
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -5
    Сегодня, 20:39
    Вот тебе кот Леопольд и брацкий одиннарот
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:40
    Имбецилы расхрабрились на фоне того, что Россия не трамбует гражданских. Если организовывать бесплатные экскурсии, с обязательным лицезрением выворотом кишок, то у экскурсантов настроение может круто поменяться.
  8. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 20:40
    Да везде так.Мнением населения манипулируют как хотят.Далеко ходить не надо.
  9. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 20:45
    Случайно наткнулся на цифры долга Украины перед Россией на 2014 год.
    Собственно после этого сложно предположить чтобы Украина когда-то отдала то что должна России, потому так и сопротивляется ибо перспективы бытия у неё на будущее очень не радужные.
    ""За 23 года независимости Украина получила от России 250 миллиардов долларов помощи...!!!" Германия на днях озвучила результаты исследований европейскими специалистами российско-украинских отношений. Вывод ошеломляющий. Россия в виде невозвращенных, списанных, беспроцентных кредитов и займов, прямых инвестиций, поставок оборудования и т.д. и т.п. за 23 года независимости проинвестировала Украину на сумму в 250 миллиардов долларов! Вдумайтесь: более 10 млрд. долларов в год!"
    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Власти Украины оценили ущерб от отсоединения Крыма в 950 миллиардов гривен (около 86 миллиардов долларов), заявил в понедельник назначенный Верховной Радой министром юстиции Павел Петренко.
    Россия платила за пребывание Черноморского флота в Севастополе в счет продления договора, то есть авансом. С учетом этого сумма в 11 миллиардов 400 миллионов долларов — это долг, который образовался у Украины перед Российской Федерацией, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
    Итого на 28.04.2014 мы имеем. Долг России составляет 86 млрд. $ Долг Украины 250+11+35=196 млрд.$.
    196-86=110
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 21:01
      Ради справедливости, тут больше вопросов к тому, кто давал. Нафига давал.
      Только не надо рассказывать про "братский народ". Как раз тому кто давал, глубоко плевать и на "братский народ", да и на "свой народ".
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:58
    Это стоит обсуждать?
    А зачем... такое, подобное, это уже к профессионалам узкого профиля.
  11. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 20:58
    I kdyby Ukrajině zůstalo území mimo 5 Ruských, tak nebude mít úspěch v prosperitě. V nejvíce zkorumpovaném státě světa , ve státě kde se stále oslavují nacističtí zločinci jako Bandera a Šuchewič nemůže nastat žádný pokrok. Kdo z Evropy bude chtít navštívit stát, kde se bude procházet ulicí Bandery až k jeho soše na náměstí. Ukrajina je stát, který už měl dříve vyhlásit státní bankrot.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 20:59
      Даже если бы у Украины были территории за пределами владений «пяти русских», она бы не достигла процветания. В самом коррумпированном государстве мира, в государстве, где до сих пор прославляют нацистских преступников вроде Бандеры и Шухевича, не может быть никакого прогресса. Кто из Европы захочет посетить государство, где можно пройтись по улице Бандеры к его статуе на площади? Украина — это государство, которое должно было объявить о государственном банкротстве раньше.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:00
    И чему удивляться?
    В Первую Мировую фашизм ещё только зарождался, а соседи, французы, немцы, англичане, бельгийцы, итальянцы, австрийцы уже вели себя как банды Нью-Йорка в прошлом. Под знамёнами своих стран. С подачи тех голубокровых, которые принимали решения о количестве отправляемых своих не считанных подданных за Победой против соседей.
    Не за заводами, шахтами, высоколобыми учёными, которые могли что то придумать, а просто за Победой. Немцы против французов, французы против итальянцев, англичане против немцев, австрийцы против русских.

    Когда сверху подзуживают, снизу ведутся.
    Вот потому вся украинская низь и за украинский верхъ.
    Нужно просто менять наркотиков на политиков.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 21:05
    Согласно результатам опроса, проведенного одной из ведущих украинских социологических служб, 90% оставшихся на Украине жителей считают, что ВСУ следует максимально нарастить количество ударов вглубь территории России. При этом 80% респондентов поддерживают удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам.
    Значит, надо уменьшать их количество всеми возможными способами. ВСЕМИ, 6..., не не "в ответ на...".