Опрос: подавляющее большинство украинцев требует больше ударов по территории РФ
Согласно результатам опроса, проведенного одной из ведущих украинских социологических служб, 90% оставшихся на Украине жителей считают, что ВСУ следует максимально нарастить количество ударов вглубь территории России. При этом 80% респондентов поддерживают удары не только по военной инфраструктуре, но и по гражданским объектам. 48% опрошенных требуют наносить удары по российской энергетике, а каждый четвертый респондент считает приемлемыми атаки на гражданское население России.
Кроме того, опрос показывает, что 52% украинцев категорически отвергают предложение вывести ВСУ из оккупированных районов Донбасса в обмен на прекращение боевых действий и гарантии безопасности для Украины (готовы согласиться — 40%). 65% респондентов готовы терпеть жизнь в условиях вооруженного конфликта столько, сколько потребуется, а 20% надеются на завершение боевых действий в ближайшие недели или в первой половине текущего года. При этом, как ни парадоксально, 66% опрошенных ожидают, что уже через десять лет Украина станет процветающей страной-членом Евросоюза.
При этом стоит отметить, что даже если результаты опроса несколько «приукрашены» в сторону главенствующего на Украине агрессивного дискурса, они совершенно четко отображают устремления киевского режима, отнюдь не стремящегося к заключению мира, прекращению боевых действий и отмене военного положения на подконтрольных Киеву территориях.
Между тем очевидно, что ВСУ попросту не располагают достаточным количеством вооружений, чтобы регулярно осуществлять массированные атаки вглубь российской территории. Спустя полгода после громко распиаренной презентации украинских крылатых ракет «Фламинго» (FP-5 Milan) и заявлений о якобы запущенном массовом производстве этих вооружений, зафиксировано лишь несколько подтвержденных случаев их применения.
