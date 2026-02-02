«Русские могли создать терминалы-обманки Starlink» - обсуждения на Украине
На Украине продолжается «большая работа» по так называемой верификации терминалов спутникового интернета Starlink. Напомним, что несколько дней назад украинские военные заявили о том, что компания Илона Маска ввела ограничения на использование своих терминалов «для того, чтобы обезопасить Украину от ударов российских БПЛА». Речь шла о сбоях в работе терминалов, если спутники компании SpaceX фиксируют их передвижение на скорости более 90 км/ч во включенном состоянии. Далее Маск сам написал в соцсети о том, что связывался с министром обороны Украины Фёдоровым, чтобы обсудить эффективность принятых мер.
Теперь украинское министерство цифровой трансформации заявляет о том, что для верификации терминалов Starlink физическим и юридическим лицам нужно будет идти в Центр оказания административных услуг (украинский вариант МФЦ). Терминалы, которые используются на Украине для ведения бизнеса, можно будет «верифицировать» через портал «Дия» (украинский вариант Госуслуг).
Минцифры Украины:
Как утверждается, это лишит возможности ВС РФ использовать Starlink как средство навигации для ударных беспилотников.
Добавляется, что процедура «лишит возможности использования терминалов «Старлинк» российских военных и на земле».
Однако на самой Украине эксперты говорят о том, что верификация десятков тысяч терминалов, которые используются на Украине гражданскими лицами или же военными в зоне боевых действий может растянуться на месяцы. Среди прочего есть нюанс в том, как верифицировать свои терминалы будут ВСУшники, получившие это оборудование от волонтёров, в свою очередь купивших их, например, через страны Евросоюза?
Есть и такой нюанс, как верификация терминалов, принадлежащих украинцам, подлежащим мобилизации, но скрывающих от ТЦК. Далеко не все граждане мужского пола на Украине захотят идти и регистрировать оборудование, так как опасаются оказаться в итоге окопах.
Мало того, на Украине после новых ударов БПЛА типа «Герань» с терминалами «Старлинка» обсуждаются и слухи о том, что это вообще «подделка». В частности, высказана версия, согласно которой «русские научились делать свои терминалы-обманки, которые подменяют данные по идентификации в системе Starlink и та воспринимает их как свои». В компании Маска такую принципиальную возможность, если она существует, пока не комментируют.
