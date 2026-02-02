«Русские могли создать терминалы-обманки Starlink» - обсуждения на Украине

4 346 12
«Русские могли создать терминалы-обманки Starlink» - обсуждения на Украине

На Украине продолжается «большая работа» по так называемой верификации терминалов спутникового интернета Starlink. Напомним, что несколько дней назад украинские военные заявили о том, что компания Илона Маска ввела ограничения на использование своих терминалов «для того, чтобы обезопасить Украину от ударов российских БПЛА». Речь шла о сбоях в работе терминалов, если спутники компании SpaceX фиксируют их передвижение на скорости более 90 км/ч во включенном состоянии. Далее Маск сам написал в соцсети о том, что связывался с министром обороны Украины Фёдоровым, чтобы обсудить эффективность принятых мер.

Теперь украинское министерство цифровой трансформации заявляет о том, что для верификации терминалов Starlink физическим и юридическим лицам нужно будет идти в Центр оказания административных услуг (украинский вариант МФЦ). Терминалы, которые используются на Украине для ведения бизнеса, можно будет «верифицировать» через портал «Дия» (украинский вариант Госуслуг).



Минцифры Украины:

Неверифицированные терминалы будут отключены.

Как утверждается, это лишит возможности ВС РФ использовать Starlink как средство навигации для ударных беспилотников.

Добавляется, что процедура «лишит возможности использования терминалов «Старлинк» российских военных и на земле».

Однако на самой Украине эксперты говорят о том, что верификация десятков тысяч терминалов, которые используются на Украине гражданскими лицами или же военными в зоне боевых действий может растянуться на месяцы. Среди прочего есть нюанс в том, как верифицировать свои терминалы будут ВСУшники, получившие это оборудование от волонтёров, в свою очередь купивших их, например, через страны Евросоюза?

Есть и такой нюанс, как верификация терминалов, принадлежащих украинцам, подлежащим мобилизации, но скрывающих от ТЦК. Далеко не все граждане мужского пола на Украине захотят идти и регистрировать оборудование, так как опасаются оказаться в итоге окопах.

Мало того, на Украине после новых ударов БПЛА типа «Герань» с терминалами «Старлинка» обсуждаются и слухи о том, что это вообще «подделка». В частности, высказана версия, согласно которой «русские научились делать свои терминалы-обманки, которые подменяют данные по идентификации в системе Starlink и та воспринимает их как свои». В компании Маска такую принципиальную возможность, если она существует, пока не комментируют.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 20:21
    высказана версия, согласно которой «русские научились делать свои терминалы-обманки, которые подменяют данные по идентификации в системе Starlink и та воспринимает их как свои».


    Вполне рабочая идея. Если наши ещё не делают, то нужно сделать. Понятно, что это ненадолго, но всё же.
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 20:33
      Укры имеют в количестве трофейные терминалы с наших БПЛА и без проблем могли бы вычислить обманки ежели таковые имеются.
  2. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 20:30
    Дело за хакерами ! Им картишки в "крюки" ! Надоть стырить у Маска идентификационную базу ! В награду -слово скостить половину заслуженного срока ...лет эдак 30 ! Остальное пусть далее отрабатывают ! Родине их услуги ещё понадобятся ! soldier
  4. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    0
    Сегодня, 20:32
    Добавляется, что процедура «лишит возможности использования терминалов «Старлинк» российских военных и на земле».



    Вот интерестно, когда к "Гераням" прикручивали терминалы Starlink думали про то, что привести это может вот к таким результатам. Не для кого не секрет, что на фронте военнослужащие РФ этими терминалами тоже очень активно пользуются.

    Однако на самой Украине эксперты говорят о том, что верификация десятков тысяч терминалов, которые используются на Украине гражданскими лицами или же военными в зоне боевых действий может растянуться на месяцы. Среди прочего есть нюанс в том, как верифицировать свои терминалы будут ВСУшники, получившие это оборудование от волонтёров, в свою очередь купивших их, например, через страны Евросоюза?


    Да какая разница где его купил, берешь в охапку и с паспорт дуешь его верифицировать (если гражданский), а если военный, то с военным билетом соответственно. Если подразделение воюет, это уже проблема командного состава и ответственных за it составляющую.

    Есть и такой нюанс, как верификация терминалов, принадлежащих украинцам, подлежащим мобилизации, но скрывающих от ТЦК. Далеко не все граждане мужского пола на Украине захотят идти и регистрировать оборудование, так как опасаются оказаться в итоге окопах.


    Можно подумать там это кого то будет сильно волновать, боишься - сиди без интернета. Хотя смышлёные дочку, жену, маму или любовницу регистрировать пошлют. Тут не выкрутиться надо только совсем безмозглым быть или полном социопатом.

    Мало того, на Украине после новых ударов БПЛА типа «Герань» с терминалами «Старлинка» обсуждаются и слухи о том, что это вообще «подделка». В частности, высказана версия, согласно которой «русские научились делать свои терминалы-обманки, которые подменяют данные по идентификации в системе Starlink и та воспринимает их как свои».


    Ну если это правда, то конечно выглядит круто. Starlink это в первую очередь все же военная связь. Хотя есть у меня сомнения что это так легко сделать (скорее всего вымысел). Ну а если правда, зачем про это в интернете брехать про эту фичу лишний раз. Тихо пользоваться и не отсвечивать.

    Ну а про то, что введут "белые списки" я еще предпологал неделю назад, со мной еще спорили и минусовали видные местные эксперты.

    Тут еще другой вопрос, что РФ тоже активное применяет Starlink в своих целях. Но тут у меня возникло две мрачные мысли:

    1. Не смогут ли всу перехватить управления "Геранями" на которых установлен Starlink. Запросто мог быть такой фокус, что у оператора связь отваливается, бпла разворачивается и летит в свой же опорник на линии фронта.
    2. Если Starlink активно юзают военнослужащие РФ, не могут ли всу получать благодаря этому разведданные (информация которая гоняется через эту сеть). Так что отвалится Starlink на линии фронта у РФ тоже большой вопрос. Вполне на другой стороне могут сейчас думать, что отключить (но не получать разведданные) не так выгодно как оставить Starlink работающим (и пользоваться возможностями разведки).

    В общем я про, что пользоваться сетью связи противника ну такое себе мероприятие, непонятно чем оно может окончиться.
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Bazyl LIVE
      а если военный, то с военным билетом соответственно.

      ...из блиндажа под Купянском...
      Если подразделение воюет, это уже проблема командного состава и ответственных за it составляющую.

      Соберёт комбат старлинки - и прямиком на регистрацию в ближайший укроМФЦ...

      Поэтому они сами и говорят, что может растянуться на месяцы эта "верификация".

      А вот с с тем, что пользоваться сетью противника - такое себе, полностью с Вами согласен.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        0
        Сегодня, 20:53
        Вот проблема - выдать зарегистрированный, а этот отправить на регистрацию. Думаю возможны и другие варианты. В общем я про, что в течении месяца вопрос вполне можно решить (во всяком случае военным), для гражданских возможно будут очереди и головняки. На крайний случай за ускорение процесса придется дяде на карман давать.
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 20:56
          Цитата: Bazyl LIVE
          Вот проблема - выдать зарегистрированный, а этот отправить на регистрацию.

          если вы считаете, что у противника в загашнике есть множество "запасных" Starlink-ов, то вы ошибаетесь.
      2. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        0
        Сегодня, 20:55
        Тем более не обязательно скорей всего с терминалам куда то шуравать, достаточно серийный номер может отправить куда следует.
        2. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 20:57
          Цитата: Bazyl LIVE
          Тем более не обязательно скорей всего с терминалам куда то шуравать,

          Я тоже на это надеюсь, потому что это значительно облегчит вопрос для наших бойцов и спецов...
          1. Bazyl LIVE
            Bazyl LIVE
            0
            Сегодня, 21:00
            Не сильно и поможет я думаю. Скорей всего будут следить за имеющемися и активно выкидывать с "белых списков" при потере. Да и не думаю, что этих терминалов получиться натрофеить в значительных количествах.
            1. Володин Звание
              Володин
              0
              Сегодня, 21:01
              Цитата: Bazyl LIVE
              Не сильно и поможет я думаю. Да и не думаю, что этих терминалов получиться натрофеить в значительных количествах.

              Время покажет.
    2. sak1969 Звание
      sak1969
      0
      Сегодня, 21:09
      https://ok.ru/video/11408940206720
