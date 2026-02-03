Барьер эгоизма и повышенные затраты: проблемы программы GCAP
Один из ранних концептов истребителя GCAP
Великобритания, Италия и Япония собираются совместными усилиями разработать перспективный истребитель следующего поколения. Программа Global Combat Air Programme (GCAP) пока только переходит на стадию проектирования, но уже показывает определённые успехи. Тем не менее, на нынешнем этапе не обходится без затруднений и разногласий, которые могут негативно повлиять на общие результаты.
Видимый прогресс
Следует напомнить, что в 2014 г. Великобритания присоединилась к французско-немецкой программе FCAS, целью которой являлось создание истребителя нового поколения. Она даже предложила свой вариант подобного самолёта. Однако через несколько лет Лондон вышел из программы из-за ряда разногласий.
Великобритания решила развивать собственный проект, а также сделать его международным. В соответствии с этим появилось название Global Combat Air Programme («Глобальная боевая воздушная программа»). Вскоре интерес к такой программе проявили несколько стран — как потенциальные разработчики, так и будущие покупатели самолётов.
В начале двадцатых годов определился список участников GCAP. На правах основных разработчиков к нему присоединились Италия и Япония. Интерес к этому проекту также проявили Швеция, Австралия и другие страны. Однако они, если и примут участие в разработке, то только ограниченное.
Официальный договор между Великобританией, Италией и Японией был подписан в 2023 г. Этот документ определяет сроки проведения работ, распределение обязанностей, механизмы взаимодействия и т.д. Кроме того, важное место в его условиях занимает обмен технологиями, необходимыми для разработки и/или производства авиационной техники.
В соответствии с условиями соглашения, в конце 2024 г. было создано совместное предприятие, которому предстоит заняться разработкой проекта GCAP. Его участниками стали компании BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Mitsubishi Heavy Industries (Япония). В середине 2025 г. оно получило официальное название Edgewing.
Также с 2023-24 гг. заключаются дополнительные соглашения с субподрядчиками, поставщиками различных систем и агрегатов и т.д. По всей видимости, к настоящему времени три страны и компания Edgewing решили основную часть организационных вопросов и готовы к началу полноценной разработки будущего истребителя.
Вопрос технологий
В рамках разработки совместного проекта страны и компании должны обмениваться необходимой документацией и технологиями. Как оказалось, не все участники программы готовы в полной мере выполнять такие обязательства. Более того, с течением времени их позиция не меняется.
Так, в апреле 2025 г. министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказал о ходе программы GCAP американскому изданию Reuters. Он заявил, что Великобритания не предоставляет итальянским участникам проекта необходимую информацию. По его словам, британским партнёрам нужно снести «барьеры эгоизма» (barriers of selfishness). При этом министр отметил, что Италия полностью избавилась от этой проблемы, а Япония приближается к такому решению.
К сожалению, Г. Крозетти не стал говорить, о каких именно «барьерах» и технологиях идёт речь. Тем не менее, и без таких подробностей заявления министра представляют большой интерес. По всей видимости, проблема взаимодействия приобрела такой масштаб, что о ней приходилось говорить руководителю военного ведомства.
В конце января 2026 г. интернет-издание Defense News вновь попросило Г. Крозетти прокомментировать ситуацию с технологиями. Министр отметил, что за прошедшие месяцы ничего не изменилось. Великобритания по-прежнему не желает предоставлять нужные технологии. Г. Крозетти назвал такое поведение в нынешней ситуации безумием.
Итальянское Минобороны пробует сделать первый шаг в деле обмена технологиями. Так, глава ведомства приказал компании Leonardo предоставить партнёрам необходимые данные и наработки. Теперь министр надеется, что другие страны сделают то же самое.
Таким образом, Италия в лице своего министра два раза выказывала недовольство текущими процессами и проблемами взаимодействия с ключевым иностранным партнёром. В свою очередь, Великобритания официально никак не комментировала эту ситуацию. При этом, как теперь выяснилось, она не обращает внимания на критику и не меняет своей позиции.
О каких технологиях идёт речь, по-прежнему неизвестно. Официальные лица не уточняли, какие наработки должна передать Великобритания, а какие готова предоставить Италия. Впрочем, проблема заключается не в конкретных технологиях, а в нежелании одной из стран делиться ими — даже с учётом их особого значения для совместной программы.
Финансовые проблемы
Разработка современного самолёта-истребителя предсказуемо отличается высокой стоимостью, и далеко не все желающие страны могут полностью её оплатить. Именно поэтому три государства начали совместную программу — чтобы поделить затраты на всех и получить желаемый результат.
Согласно оценкам прошлых лет, Италия должна была потратить на программу GCAP порядка 6 млрд евро. Часть этих средств планировали направить на разработку проекта и смежные работы. Остальные предназначались для закупки серийной техники в отдалённом будущем. По понятным причинам, точное разделение бюджета между этими целями пока раскрыть не могли.
В середине января 2026 г. стало известно, что Минобороны Италии направило в парламент запрос об увеличении финансирования программы GCAP. С учётом всех организационных и технологических изменений последнего времени, ведомство пожелало увеличить бюджет до 18,6 млрд евро.
Очевидно, что новые запросы военного ведомства соответствуют актуальному или ожидаемому ходу программы и предполагаемому уровню затрат. Однако трёхкратный рост бюджета ожидаемо не остался незамеченным и подвергся критике.
В первую очередь, на такой запрос отреагировала оппозиционная парламентская партия Movimento 5 Stelle. Её представители отметили, что программа GCAP по затратам приближается к закупке американских самолётов F-35. Так, на закупку и эксплуатацию 90 таких истребителей будет потрачено 18 миллиардов.
Следует отметить, что Италия пока не раскрывала свои планы по закупке будущих истребителей GCAP. По всей видимости, объёмы заказов будут зависеть от окончательной стоимости такой техники на момент запуска серийного производства. Сколько будут стоить самолёты и какое их количество смогут позволить себе участники программы — большой вопрос. При этом можно ожидать, что будущие истребители GCAP по численности будут уступать нынешним F-35.
Макет истребителя GCAP, 2024 г.
Промежуточные результаты
Таким образом, программа GCAP прошла через стадию подготовки и организации работ. Создано совместное предприятие, которому предстоит вести основные работы, а также определены основы международного сотрудничества. По всей видимости, компания Edgewing уже начала проектные работы и прорабатывает, как минимум, основные положения будущего проекта.
Согласно утверждённому плану работ, проектирование нового самолёта будет выполнено в обозримом будущем. Затем предполагается построить опытную технику. Ожидается, что опытный истребитель GCAP будет построен и поднимется в воздух не позднее конца 2027 г.
До середины тридцатых годов страны-разработчики планируют проводить необходимые испытания, дорабатывать проект и т.д. К концу этого периода должно быть организовано производство. Истребители могут производиться в одной из стран или сразу в нескольких. В обоих случаях три основных участника и, возможно, другие государства будут делать тот или иной вклад в общий результат.
В 2035 г. или чуть позже самолёты GCAP должны поступить на вооружение ВВС Великобритании, Италии и Японии. Вскоре ожидается начало поставок другим странам, разместившим свои заказы. Планы производства, количественные и финансовые, пока неизвестны и, вероятно, ещё даже не составлены.
До недавнего времени три страны, участвующие в GCAP, проявляли оптимизм и ожидали, что все планы будут выполнены в установленные сроки и в полной мере. Однако в прошлом году появились первые новости о проблемах, которые могут помешать проведению программы.
Сначала выяснилось, что ключевой участник программы не желает предоставлять технологии другим странам, и за несколько месяцев эта ситуация не изменилась. Теперь у другого участника поменялись планы финансового характера, и это вызвало предсказуемую критику.
Можно ожидать, что в самое ближайшее время программа GCAP столкнётся с новыми затруднениями. Текущая стадия работ указывает на то, что они будут носить технический, инженерный или технологический характер. Как они повлияют на общий процесс разработки, пока неизвестно. Однако любая подобная проблема может повлиять на ход проекта, затраты и даже конечный результат.
