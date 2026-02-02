МИД РФ: Иностранные военные на Украине будут классифицированы РФ как интервенты
В МИД России прокомментировали постоянно муссируемую тему о том, что некий контингент из состава «коалиции желающих» собирается рано или поздно отправиться на Украину. На данный момент само решение об отправке такого контингента не принято, но главными желающими по-прежнему остаются Британия и Франция. В Лондоне и Париже заявляют, что готовы отправить свои войска на украинскую территорию «после подписания мирного соглашения».
МИД России:
Размещение иностранных военных и военной инфраструктуры на территории Украины будет квалифицироваться Россией как иностранная интервенция.
Надо полагать, со всеми вытекающими для интервентов последствиями.
Важно в заявлении российского министерства иностранных дел то, что в нём вообще не рассматривается вопрос введения иностранного контингента до, во время или после подписания соглашения о мире. Речь идёт о том, что интервентами этот контингент будет признан в любом случае.
В МИД России прокомментировали и применение по территории Украины баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Произошло это 9 января текущего года.
Целями удара ПГРК «Орешник» 9 января были инфраструктура и аэродром Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, на котором обслуживалась авиационная техника ВСУ, в том числе самолёты F-16 и МиГ-29, переданные западными странами, а также производственные цеха и склады с БПЛА большой и средней дальности, применяемыми для террористических атак по гражданским объектам и населению в глубине нашей страны.
