МИД РФ: Иностранные военные на Украине будут классифицированы РФ как интервенты

5 488 22
МИД РФ: Иностранные военные на Украине будут классифицированы РФ как интервенты

В МИД России прокомментировали постоянно муссируемую тему о том, что некий контингент из состава «коалиции желающих» собирается рано или поздно отправиться на Украину. На данный момент само решение об отправке такого контингента не принято, но главными желающими по-прежнему остаются Британия и Франция. В Лондоне и Париже заявляют, что готовы отправить свои войска на украинскую территорию «после подписания мирного соглашения».

МИД России:

Размещение иностранных военных и военной инфраструктуры на территории Украины будет квалифицироваться Россией как иностранная интервенция.

Надо полагать, со всеми вытекающими для интервентов последствиями.

Важно в заявлении российского министерства иностранных дел то, что в нём вообще не рассматривается вопрос введения иностранного контингента до, во время или после подписания соглашения о мире. Речь идёт о том, что интервентами этот контингент будет признан в любом случае.

В МИД России прокомментировали и применение по территории Украины баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Произошло это 9 января текущего года.

Целями удара ПГРК «Орешник» 9 января были инфраструктура и аэродром Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, на котором обслуживалась авиационная техника ВСУ, в том числе самолёты F-16 и МиГ-29, переданные западными странами, а также производственные цеха и склады с БПЛА большой и средней дальности, применяемыми для террористических атак по гражданским объектам и населению в глубине нашей страны.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 21:10
    Размещение иностранных военных и военной инфраструктуры на территории Украины будет квалифицироваться Россией как иностранная интервенция.

    Интерве́нция[1] (лат. interventio — вмешательство) — военное, политическое, информационное или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет


    Мне это очень понравилось значит Украина предполагается наша причем вся - а если зайдут западнюки - то это будет интервенция .. хорошо сказали ..
    1. olegff68 Звание
      olegff68
      +8
      Сегодня, 21:15
      Да всем давным давно плевать - что там наши очередной раз "сказали". Действие лучше тысячи слов. А когда действий нет, слов перестают бояться и воспринимать их как предостережение.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +2
        Сегодня, 21:18
        Слова иногда нужны чтобы не было действий - мне вот лично не хочется что бы на территории Украины наши воевали еще из французами с англичанами - а вам этого хочется ?
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 21:39
          Когда слов очень много, то в действия уже никто не верит
        2. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          +2
          Сегодня, 22:20
          Да никто не хочет, только 4 предыдущие года слабоволия к этому ведут
        3. БойКот Звание
          БойКот
          +1
          Сегодня, 22:29
          Почему или - или? Должны быть слова, а когда их не понимают - действия. А мы говорим, над нами смеются, мы снова говорим.
        4. olegff68 Звание
          olegff68
          0
          Сегодня, 22:42
          Мне очень не хочется, что бы наши вообще воевали на территории какой то "украины" - по крайней мере так, как это выглядит сейчас. Мне давным давно хочется, что бы наши там победили. Французы и англичане там воюют давно и в полный рост - деньгами, техникой, боеприпасами, разведкой и много, много чем ещё, что убивает наших парней, убивает мирных в приграничных регионах, чем наносятся удары по нашей инфраструктуре, а ответ никакой взамен не получают - мы даже дип отношений ни с кем не разорвали, ну потому что, ну как же ж так, мы ж не такие. А пофантазируйте - как долго будут сохранять с нами дип отношения та же Британия, если на их города начнут лететь Русские ракеты, хоть и запускать их будет кто то другой?
          И - нас не боятся, вернее - нас перестали бояться и воспринимать всерьёз. Потому с нами уже ХОТЯТ воевать, для этого готовят следующую жертву - прибалтику и детонатор в виде блокады Калининграда.
          И никакими словами это не исправить - только действиями, такими от которых враг запищит и сам попросит мира.
        5. Андрей62 Звание
          Андрей62
          0
          Сегодня, 23:08
          Воевать конечно не хочется никому, но Европа сама «говорит» что готовится к войне с Россией. Так может это и к «лучшему», пусть «входят», никто с ними воевать стрелялками не собирается,как говорят наши лидеры и эксперты, а будут накрывать сразу и навсегда…А поскольку европейцы неготовы еще, то может и ответки не будет, а утрутся и уползут, на этом и закончится!
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 23:05
        Да нет. В данном случае, как раз, на удивление, все сбалансировано, коли про атаку Орешника написали. Так сказать, и кольт, и доброе слово. Меня удивляет другое. Почему про атаку Орешника упоминает не МО, а МиД. Создается впечатление, что МО молчаливо, потому что не умеет сказать, ну разве что расскажет как города берет в кредит. Правда защитники говорят, что коль скоро наши массово появились в городе, значит город под контролем. Мол, ничего, что там противник разгуливает , это просто такая зачистка. Уверен, что большинство считает, что город под контролем когда противник там присутствует только в форме военнопленных. Ну может быть у генералов считается по другому. Тогда извините.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 22:27
      А чё минусов накидали? Всё же верно вы сказали.
      Одно государство считает интервенцией против себя (а против кого же еще), ввод иностранных войск на территорию другого государства. Значит второе - это и не государство вовсе, а так, территория....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:12
    Что как будет, если что... да кто ж её знает, не можно предсказать...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:26
    Уважаемые люди из США передали через Дмитриева требование к Стармеру уйти в отставку.С перечислением всех 10 причин.А Стармер ещё тот "шалунишка".В Англии на данный час сглотнули и ищут фломастеры.
    Дело Эпштейна колбаснуло больше всех королевские семьи Англии и Норвегии ,не отмажутся.Особенно рад за королевскую семью Норвегии .Принцесса такое впечатление с Эпштейном была в близких отношениях.А её сынок не только насильник ,сегодня получил ещё дополнительные обвинения - может быть после суда дружбаном у Брейвика ,чтобы не скучно было Брейвику .Наблюдаем не мешаем.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +3
      Сегодня, 22:10
      Дело Эпштейна колбаснуло больше всех королевские семьи Англии и Норвегии ,не отмажутся.
      Королевскую семью Англии уже ничего колбаснуть не может. Все члены этой семьи замазаны коричневой вязкой субстанцией с головы до ног. Говно это естественная среда обитания этой семьи.
  4. Комментарий был удален.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:59
    Да, конечно- бить и бить их всех, но не менее важно , максимально придавать огласке эти удары, не скромничать и не бояться так называемого "осуждения мирового сообщества". И, не надо их "классифицировать"- Бандера сам их классифицирует в аду.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 22:00
    Что то наш МИД слишком дипломатичен.. Лучше пусть они классифицируются как, наемники. Тупо стоять на своем и ни шагу назад. И пусть гейропейцы попробуют доказать главе МИД, обратное.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 22:27
      Цитата: Андрей Николаевич
      Что то наш МИД слишком дипломатичен.. Лучше пусть они классифицируются как, наемники. Тупо стоять на своем и ни шагу назад. И пусть гейропейцы попробуют доказать главе МИД, обратное.

      Да не то что бы сильно дипломатичен, скорее буднично немногословен.
      Наёмников там и сейчас не мало, что даёт им возможность отрицать участие своих, именно, кадровых военных на стороне бандерлогов.
      Да тут как бы лишнее многословие и не требуется. Одно из требований России - внеблоковый статус украины, а если эти чмудики зайдут на её территорию, то это по сути уже открытое размещение натовского контингента, сиречь оккупационные войска как во времена Антанты, что напрямую подрывает систему безопасности России, а стало быть их уже надо будет не уговаривать, а вышибать.
      Самое главное, это обеспечить однозначный переход от слов к делу и реально нанести по ним удар как только высадится первая партия.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 22:51
        Цитата: Ныробский
        Самое главное, это обеспечить однозначный переход от слов к делу и реально нанести по ним удар как только высадится первая партия.

        Всенепременно, молниеносный уничтожающий удар.
        Сразу, как только дорисуем 119-ю "красную линию".
        Слова
        Мы будем рассматривать [это] как прямое участие [страны] в конфликте на стороне Украины
        мы уже по какому только поводу не слышали! А красные фломастеры всё не заканчиваются...

        Хотелось бы, конечно, как Вы говорите. Но имеем то, что имеем...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:16
    Цитата: Eugen 62
    Дело Эпштейна колбаснуло больше всех королевские семьи Англии и Норвегии ,не отмажутся.
    Королевскую семью Англии уже ничего колбаснуть не может. Все члены этой семьи замазаны коричневой вязкой субстанцией с головы до ног. Говно это естественная среда обитания этой семьи.

    Лиза слишком долго царствовала .Её королевская челеядь в глаза ей улыбалась ,развилась пускаешь во все тяжкие .С одной мыслью когда эта карта сдохнет .Голубой Бессант знает эту семейку досконально,все их тайны.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 22:32
      Тралфлот, от этих " королевских семей" только название осталось. Шляются, совокупляются со всеми с кем можно.. Для них и дело Эпштейна- в порядке вещей... Рыжие бобики...
  8. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 22:35
    Цирк, но кони закончились. Осталась одна надежда.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 22:55
    Армия РФ 4 года (больше чем СССР вёл Великую Отечественную войну с фашистской неметчиной) освобождает свои новые губернии и создаёт зону безопасности, а кто каким образом будет надзирать за этой зоной безопасности бы ни одна из враждующих сторон не установила там свой контроль и тем к себе не присоединила со всеми возможными из этого последствиями
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 23:14
    На поржать из лагеря французских оккупантов. Материал NYP.
    Больницу во Франции эвакуировали после того ,как к ним поступил пациент с артелеристским снарядом времён Первый мировой войны ,застрявшем у него в заднем проходе . belay По материалам Дели мейл.проверил дейли мейл снаряд немецкий 37 мм длина 20 см .Газета LA Depeche пишет ,что медицинский персонал в Тулузе " привычек оказывать помощь жертвам ,получившим травмы во время сексуальных игр" . wassat
    Так вот вы какие суровые французские оккупанты? bully Подстать своему Макорону. wassatКстати это не первый случай ,в 2022 г 88 летний француз попал в больницу с авиационной бомбой в том же месте. fellow Бомба первой мировой войны диаметр 20 см. Некоторых Французов не понять и не надо понимать .Они истинные Макроновцы .