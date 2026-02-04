Любят ли индийские боги число 3?
Старинная индийская пословица
Как это ни странно, но эта индийская пословица имеет самое прямое отношение к тому, что происходит на российско-индийской арене. А там происходит много чего.
Индийская компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) подписала меморандум о взаимопонимании с ОАК для производства в Индии регионального самолёта SJ-100, рассчитанного почти на 100 пассажиров. Российский авиационный гигант ОАК также подписал соглашение о поставке шести самолётов Ил-114-300 индийской компании Flamingo Aerospace.
Это не плохо, но меморандум – это не твердый контракт. Это как диалог: «Вы продадите нам, если мы захотим купить? – Да, продадим», но не более того. Тем более, что, как всегда, речь идет не о покупке 100 самолетов, а о лицензионном производстве, до чего в Индии страсть как охочи все.
Но это всё гражданское, а у нас все-таки обозрение военное, потому нам более интересны индийские танцы вокруг российского вооружения. И тут тоже интересно, поскольку индийцы начинают проявлять интерес к Су-57, что вообще-то весьма понятно: после того как «Рафали» отхватили от китайско-пакистанских МиГ-21 в новой упаковке, надо реально что-то делать!
Вообще у Индии расклад с самолетами, мягко говоря, пахнет прогорклым карри так, что ничем не перебить его. С «Рафалями» вышла полная глупость, тем более что французы с грохотом опрокинули все индийские хотелки в плане сборки у себя. Американцы на индийских условиях не продадут даже «Тексан II», о более серьезных машинах мы даже не заикаемся. А вот Пакистану продадут всё, что есть у Китая. От МиГ-21/JF-17 до J-35 и далее за ним. А всё, что есть у Индии, – Су-30МКИ. Для противостояния JF-17 более чем достаточно, а вот насчет J-35 не уверен. Может получиться как с «Рафалями».
Нужен действительно новый виток, которым вполне может стать Су-57, самолет пятого поколения с самым большим в мире боевым опытом при не самой большой серии выпуска. Сегодня Россия и Индия тесно сотрудничают в области систем противовоздушной обороны, таких как С-400 и ракеты «БраМос», которые являются военной продукцией мирового уровня. Но и «БраМос», и С-400 – это уже день вчерашний, как ни крути.
Индия — развивающаяся экономическая держава, которая, не станем исключать такого, скоро может стать третьей по величине экономикой в мире, страной с самым большим населением и одним из крупнейших рынков. Не без проблем, в числе которых два соседа, обладающие ядерным оружием.
Отметим, что как бы исторически все конфликты на индо-пакистанской границе были развязаны Пакистаном, делает определенную честь Индии, но не снимает с индийских вооруженных сил обязанности быть готовыми к отражению любых атак.
В то время как Индия продолжает снижать свою зависимость от российского оружия, одновременно снижая свою эффективность в военном плане, есть смысл задуматься и о новых горизонтах, ведь у Индии и России всё ещё есть возможность для тесного сотрудничества в области вооружений, особенно в сфере ракет и авиации.
Да, Россия может предоставить технологии, а Индия — создать производственный центр с привлечением местной относительно квалифицированной рабочей силы, программного обеспечения, ресурсов частного сектора, финансирования и лучших бизнес-практик.
Правда, насчет бизнес-практик нельзя быть уверенным, потому что, несмотря на их наличие в Индии, Т-72 индийского производства изрядно дороже российского танка, а про Су-30МКИ в сравнении с Су-30СМ мы вообще молчим, потому что просто нет понимания, откуда берется такая себестоимость.
Точнее, понимание есть, доказательств нет, но нам они особо и не нужны, в конце концов, это индийские проблемы.
Многие эксперты в Индии говорят, что производство может осуществляться как для России и Индии, так и для других стран мира. В этом, кстати, кроется один не очень приятный для нас момент, о котором мы поговорим чуть ниже.
Оглянемся в историю.
Отношения между Индией и Советским Союзом, а теперь и Россией, проверены временем с момента обретения Индией независимости в 1947 году.
В 1951 году СССР воспользовался правом вето в отношении Кашмирского спора в поддержку Индии. Советский Союз заявил о своём нейтралитете во время пограничного конфликта 1959 года и китайско-индийской войны в октябре 1962 года, несмотря на решительные возражения Китая.
Советский Союз оказывал Индии существенную экономическую и военную помощь, и к 1960 году Индия получила от СССР больше помощи, чем Китай. Тут, конечно, начался перекос в отношениях, и Китай начал отдаляться от СССР.
В 1962 году Советский Союз согласился передать Индии технологии для производства реактивных истребителей МиГ-21, в чём ранее было отказано Китаю. Советский Союз помог Индии построить заводы по производству самолётов, авиационных двигателей и авионики, что в итоге вылилось в постройку 800 самолетов для ВВС Индии.
МиГ-21 ВВС Индии (IAF) пролетает рядом с истребителями Су-30 перед учениями в честь Дня ВВС на авиабазе Каликунда
В 1965 году Советский Союз выступил посредником в мирных переговорах между Индией и Пакистаном после войны. Отношения Индии с Советским Союзом развивались в стратегическом ключе, и в 1971 году был подписан советско-индийский договор о дружбе и сотрудничестве.
Во время индо-пакистанской войны 1971 года за освобождение Бангладеш Советский Союз поддержал Индию, несмотря на давление со стороны США и Китая.
Во время холодной войны Индия и СССР поддерживали «особые и привилегированные отношения стратегического партнёрства», которые строились на пяти основных составляющих: политика, оборона, гражданская ядерная энергетика, сотрудничество в борьбе с терроризмом и космос.
Даже после распада Советского Союза Индия поддерживала тёплые отношения с государством-преемником России. Индия — один из крупнейших рынков для российской оборонной промышленности. Сегодня около 60% военной техники Индии произведено в России. Поставки военной техники и, в последнее время, создание совместных предприятий стали ключевыми направлениями сотрудничества.
Но вот в 60-х годах началась программа «Сделай в Индии». Советский Союз первым поддержал программу «Сделай в Индии» в сфере оборонного производства. На заводах по производству МиГ-21, открытых в начале 1960-х годов, позже были выпущены МиГ-27 (170 шт.) и Су-30МКИ (230 шт.). Су-30МКИ был совместным проектом в области исследований и разработок.
С 2004 года на заводе HAL в Нашике по лицензии было произведено 222 Су-30 МКИ. На заводе HAL в Корапуте было изготовлено около 920 турбовентиляторных двигателей АЛ-31ФП.
В 1965 году при содействии СССР в Авади, Ченнаи, был создан Завод тяжёлых транспортных средств (ЗТТС). На ЗТТС производились танки Т-72 «Аджун» и Т-90 «Бхишма» российской разработки.
В сентябре 1965 года Советский Союз и Индия подписали первый контракт на поставку военно-морской техники, в том числе четырёх дизель-электрических подводных лодок проекта 641, пяти корветов проекта 159Э и пяти моторных катеров проекта 368П. Соглашение также предусматривало оказание советской технической помощи в строительстве военно-морской базы подводных лодок в Вишакхапатнаме.
Недавно Россия построила два фрегата, INS Tushil и INS Tamala, на верфи «Янтарь», а ещё два фрегата строятся на верфи Goa Shipyard Ltd (GSL) в Индии с использованием технологий, переданных Россией.
К 2027 году GSL также построит 24 грузовых судна класса «река-море» для российских заказчиков на Каспийском море. Сотрудничество с Индией в области судостроения выгодно для России, поскольку, по прогнозам, стоимость одного судна будет вдвое ниже, чем у российских судостроителей.
Ну и совместные проекты, про них забывать не стоит. «БраМос Аэроспейс» — это совместное предприятие Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и российского НПО «Машиностроение».
А еще есть совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), заключившее контракт на 5 000 крор рупий (примерно 550 миллионов долларов США) на поставку более 610 000 автоматов АК-203 для индийской армии.
Индийским компаниям принадлежит контрольный пакет акций в размере 50,5%, а российским — 49,5%. Уровень местной локализации уже достиг 50% и продолжает быстро расти, а в ближайшем будущем планируется довести его до 100%. Насколько это отразится на качестве – вопрос века, но тем не менее. По сути своей «Калаш» и не такое может простить.
Но вот что касается авиации, то здесь стоит вспомнить и о том, что некоторые совместные предприятия так и не были запущены. Индия вышла из совместной программы по созданию истребителя пятого поколения (FGFA), а Россия продолжила проект и сегодня имеет успешный истребитель пятого поколения Су-57.
А еще была история с Ка-226Т, который должен был быть выпущен в количестве 197 штук, и в декабре 2015 года было подписано соглашение о создании совместного предприятия между «Ростехом», «Вертолётами России» и HAL для производства вертолётов на новом заводе в Тумакуру, Индия.
Но Индия оттанцевала соглашение обратно, решив создать собственный лёгкий многоцелевой вертолёт (LUH) на базе местного «Дхрува». Естественно, индийский LUH пролетел так же, как и «Теджас», но у Индии все еще есть шанс купить Ка-226Т.
Аналогичным образом, индо-российская программа по разработке нового многоцелевого транспортного самолета (MTA) для обеих стран в рамках совместного предприятия российской ОАК и индийской HAL была отменена Индией.
То, что Индия давно ведет себя как капризная принцесса, ни для кого не секрет.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 на авиабазе Елаханка в Бангалоре, 10 февраля 2025 года
Недавно Китай представил два истребителя шестого поколения, плюс к этому истребитель пятого поколения, J-20, изготовлен количеством более 300 штук, а J-35 – более 50. Пакистан объявил о планах приобрести у Китая 40 истребителей-невидимок J-35. Это может означать их ввод в эксплуатацию примерно в 2029 году. Такой расклад изменит всю динамику доминирования в воздухе Азии.
А что Индия?
Индийский перспективный средний боевой самолёт (AMCA), многоцелевой боевой самолёт пятого поколения, о котором столь ярко говорили индийские СМИ и который в марте 2024 года получил одобрение Комитета по безопасности при кабинете министров на разработку прототипа, то там всё примерно так же, как с «Теджасом». То есть глухо и тоскливо. Заявленные сроки — ввод в эксплуатацию в 2035 году, но, учитывая, что нет толком даже прототипа, можно смело набрасывать еще лет 10, и это будет вполне реально, учитывая, сколько времени заняло создание «Теджаса» и «Арджуна».
Так что ожидаемо в Индии всё это вызвало бурную дискуссию о ближайших планах и возможностях. Оборона, которая будет опираться на «Рафали» и Су-30МКИ против самолетов пятого поколения, пусть и китайских, — это не понравилось многим.
Су-57 — высокоманевренный истребитель, как и большинство других из семейства. Это современный самолет, оснащенный согласно всем требованиям, и главное — оснащение проверено боями с положительными результатами.
Су-57 может нести четыре ракеты Р-37М в двух основных внутренних отсеках вооружения и две ракеты малой дальности Р-74М в боковых отсеках. Для выполнения задач, не требующих скрытности, Су-57 может нести боеприпасы на шести узлах внешней подвески, в том числе гиперзвуковую баллистическую ракету воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал».
Согласно разным источникам, стоимость Су-57 составляет около 45 миллионов долларов за самолёт, что намного меньше, чем у китайского J-20, и ещё дешевле, чем у одномоторного американского F-35. Предполагается, что стоимость жизненного цикла Су-57 сопоставима со стоимостью Су-27, Су-30 и Су-35, на замену которым он был разработан.
Россия в рамках соглашения готова раскрыть всю экосистему пятого поколения, которая включает в себя двигатели, датчики, стелс-материалы, авионику, современное авиационное вооружение, в предоставлении которого Запад отказал Индии, и другие секретные системы. Но здесь есть нюансы.
Конечно, в Индии предполагают полную передачу технологий и совместное производство в Индии. Учитывая, что в ходе недавней выставки в Бангалоре индийские специалисты смогли очень плотно ознакомиться с новинками российского и американского производства и оценить сильные и слабые стороны тех и других.
Было замечено, что российские самолёты были проще по конструкции, с большими кабинами, с большим количеством электромеханических, а не электронных систем, а также с высокой степенью стандартизации и унификации. Пересаживаться с одного российского самолёта на другой было намного проще.
Режим выравнивания российского автопилота позволял выровнять самолёт одним нажатием кнопки на штурвале. Это было удобно, если пилот терял ориентацию. Российские катапультируемые кресла были такими же простыми и надёжными, как и западные.
В последние два десятилетия Индия искала альтернативные источники военной техники в США, Франции и Израиле. Это закончилось «Рафалями», история, конечно, прескандальная. Но Индия неизбежно вернулась к своему проверенному временем стратегическому партнёру — России.
Большинство платформ, купленных у западных стран, также были приобретены на условиях, которые не предусматривали предоставления технологий.
Будем честны и справедливы: Индии удалось улучшить показатели боеспособности своих вооруженных сил исключительно благодаря программе «Произведено в Индии» и российским сделкам/совместным предприятиям. Но многие иностранные производители оружия, такие как Lockheed Martin, Boeing и General Electric, в последние годы запустили множество проектов «Произведено в Индии».
Индия планирует начать модернизацию своих Су-30 МКИ. Сначала она затронет 84 самолёта, но впоследствии будет модернизирован весь парк. Компания «Сухой» также примет участие в проекте по модернизации электродистанционной системы управления двигателей, а в перспективе и замены самих двигателей. Запад в этом плане ничем помочь не сможет.
Самолёты также будут модифицированы для запуска ракет BrahMos-ER. Всё это потребует серьёзной поддержки со стороны России.
Поступали сообщения о том, что HAL и Россия ведут переговоры об экспорте Су-30МКИ индийского производства при поддержке России для клиентов по всему миру. В то время как Россия пытается обойти американские экономические санкции, всё больше российских компаний хотят открыть производственные мощности в Индии.
Если Индия выберет Су-57 для лицензионного производства и тесного сотрудничества с Россией, это может преобразить аэрокосмическую отрасль обеих стран. Индия быстрее получит малозаметные самолёты пятого поколения, что укрепит позиции индийских ВВС, а также позволит интегрировать местную авионику, вооружение и системы в рамках инициативы «Произведено в Индии».
И определенные косвенные подтверждения тому есть. Причем одно из них вызвало много непонятностей буквально недавно.
Речь идет о двигателе «Изделие 177», который вызвал много вопросов. Действительно, при столь ожидаемом «Изделии 30»/АЛ-51Ф1 вдруг, можно сказать, внезапно, возникает второй двигатель.
Да, многие и у нас, и в Индии с удивлением узнали, что, помимо вот уж точно долгожданному «Изделию 30», оно же АЛ-51Ф1 для Су-57, появился ещё один продукт, который относится к новому поколению авиационных двигателей.
Мы в свое время много уделяли внимания «Изделию 30», откровенно критикуя задержки в разработке, которая заняла около 8 лет, и только в 2024 году двигатель начал производиться серийно. А вот от первых известий про «Изделие 177» до появления в готовом виде прошло чуть более года.
Многие даже не поняли, что в данном случае речь идет о разных двигателях, спутав «30» и «177», приняв за одно и то же. На самом деле это действительно разные двигатели. И «177» так спешно «выкатывали» именно из-за того, что индийцы в случае заключения соглашения по Су-57 требовали полной передачи технологий на самолет. И вот появился «177», совместимый и с Су-30МКИ, и с Су-57 в экспортном двухместном исполнении. Логично, что АЛ-51Ф-1, новый двигатель с прогнозируемыми прекрасными параметрами, им передавать никто не собирался.
Но и нельзя сказать, что «177» — это барахло, нет, это некий компромисс. Вообще нормальная практика — ставить на экспортную технику упрощенные варианты оснащения.
Индийцы отчаянно торгуются. Это как всегда. Особенности национального ведения дел. Но на полях авиасалона Wings India господин Шишир Патра (исполнительный директор подразделения HAL, именуемого Sukhoi Engine, взаимодействующего с фирмой «Сухой» именно по авиадвигателям) заявил:
Вот это уже интересно: обновление и Су-30МКИ в рамках той же программы.
Интересно получается, что «Изделие 177» — это экспортный продукт. То есть и тяга меньше, и прочие параметры слегка уступают АЛ-51Ф-1. Всё так, как и положено при разнице между основным двигателем и экспортным. То, что они существуют в металле и уже идут на Су-57, было показано не так давно.
Это позволит не отвлекать отечественные мощности от производства «177» для Индии, с этим там должны будут справиться сами, а АЛ-51Ф-1 пойдут на Су-57.
Но остается вопрос с Су-30СМ2 и Су-35С. Какими двигателями будут модернизировать эти самолеты?
Впрочем, это отдельный вопрос.
В нашем же случае остается заметить только то, что с МиГ-21 у Индии получилось очень успешно. С Су-30МКИ вообще был прорыв и создание опоры ВВС страны. Есть все шансы утроить результат с Су-57. В Индии это тоже понимают и, возможно, смогут принять правильные решения.
Информация