«Избегай дел, зависящих от других; стремись лишь к тому, что зависит от тебя самого».

Старинная индийская пословица



МиГ-21 ВВС Индии (IAF) пролетает рядом с истребителями Су-30 перед учениями в честь Дня ВВС на авиабазе Каликунда



Российский истребитель пятого поколения Су-57 на авиабазе Елаханка в Бангалоре, 10 февраля 2025 года

В самое ближайшее время мы начнем развертывание новой производственной линии двигателей для пятого поколения истребителей. Это совместный с Россией проект на базе «Изделия 177», который мы планируем задействовать для потенциальной сборки Су-57, собственного проекта истребителя пятого поколения «АМСА» и глобальной модернизации Су-30МКИ. Благодаря этому превосходному двигателю, обновленные Су-30МКИ получат некоторые элементы малозаметности и бесфорсажный сверхзвук.