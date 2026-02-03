Новая серия ударов по целям в Харькове, Ильичёвске, Одессе, Броварах, Запорожье

Российские войска наносят удары по объектам на подконтрольных противнику территориях. К настоящему моменту известно об использовании БПЛА типа «Герань» в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую области.

Взрывы гремят в районе портового Ильичёвска (переименован режимов в Черноморск). Пожар вспыхнул в районе порта Одессы. Одесские паблики пишут о том, что к 5 утра по местному времени они насчитали минимум 16 российских дронов. Сколько «сбитых» насчитают в пресс-службе ВС ВСУ…



Украинская версия полёта «Гераней» в ночное время 3 февраля:



Серия взрывах - в населённых пунктов под Киевом. В частности, сообщается о взрывах и пожарах в Броварах. Прилёты - в днепропетровском Синельниково, в харьковских Печенегах и Лозовой.

В данный момент наносятся удары по объектам противника в Запорожье и Харькове.

При этом противник утверждает, что ВКС РФ подняли в воздух МиГ-31К (носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал»), а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Если это так, то врага ожидает продолжение ночных атак, теперь уже с использованием ракетного вооружения авиационного базирования.
4 комментария
  Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 06:13
    Строили, строили деды в СССР после Великой Отечественной. А сейчас в военных сводках сколько разрушили в России и на Украине...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:33
    А Зеленский не будет утверждать сегодня что соблюдается энергетическое перемирие, как вчера?
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: tralflot1832
      А Зеленский не будет утверждать сегодня что соблюдается энергетическое перемирие, как вчера?

      Так по энергетике и не бьем! Только по объектам противника! fellow
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:55
    Искусственно выращеной биомассе с програмируемым интеллектом возможно даже не нужны достижения предыдущей цивилизации. Проводим лабораторную работу - как интелект зависит от окружающей среды. Пока не обнаружен порог сопротивления, для биомассы все хорошо.