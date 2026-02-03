Новая серия ударов по целям в Харькове, Ильичёвске, Одессе, Броварах, Запорожье
Российские войска наносят удары по объектам на подконтрольных противнику территориях. К настоящему моменту известно об использовании БПЛА типа «Герань» в ряде регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
Взрывы гремят в районе портового Ильичёвска (переименован режимов в Черноморск). Пожар вспыхнул в районе порта Одессы. Одесские паблики пишут о том, что к 5 утра по местному времени они насчитали минимум 16 российских дронов. Сколько «сбитых» насчитают в пресс-службе ВС ВСУ…
Украинская версия полёта «Гераней» в ночное время 3 февраля:
Серия взрывах - в населённых пунктов под Киевом. В частности, сообщается о взрывах и пожарах в Броварах. Прилёты - в днепропетровском Синельниково, в харьковских Печенегах и Лозовой.
В данный момент наносятся удары по объектам противника в Запорожье и Харькове.
При этом противник утверждает, что ВКС РФ подняли в воздух МиГ-31К (носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал»), а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Если это так, то врага ожидает продолжение ночных атак, теперь уже с использованием ракетного вооружения авиационного базирования.
