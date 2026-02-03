Евросоюз снова не смог договориться о выделении средств Киеву
Киев продолжает оставаться без обещанного финансирования, Евросоюз снова не сумел согласовать выделение средств. Об этом сообщает информированный источник.
Очередное заседание постпредов стран ЕС снова прошло впустую, соглашения по выделению Украине кредита так и не было достигнуто. Как заявляют сами представители, не удалось прийти к компромиссу по самому механизму выделения средств. Если проще, то решение о выделении денег есть, а как их выделять, до сих пор решить не могут. Как уточняет РИА Новости, нет законодательных решений о выделении денег. Их сначала нужно принять, потом утвердить в Европарламенте и затем в Совете Евросоюза.
Речь идет о 90 млрд евро, обещанных Зеленскому в декабре прошлого года. Как сообщают украинские источники, Киев ожидает деньги в апреле, иначе останется полностью без средств. Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы получить средства в феврале, но бюрократическая машина ЕС так быстро работать не может.
Напомним, что изначально Брюссель пытался украсть 140 млрд евро из замороженных российских кредитов, но по ним договориться не удалось. После этого было принято решение выделить 90 млрд, но уже из собственных. Из них примерно 60 млрд пойдут на оружие, остальные на финансирование гражданских программ Киева.
