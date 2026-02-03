На Украине заявляют об ударе по ПС «Киевская» к западу от украинской столицы

Вторая волна ударов накрывает противника. Раннее утро 3 февраля становится громким для киевского режима, как и минувшая ночь.

Украинская сторона заявляет, что «внимания» российских средств огневого поражения «удостоилась» электроподстанция ПС 750/330/35 кВ «Киевская». Расположена она в населённом пункте Наливайковка, что западнее Киева. Там же расположен аэродром. Были ли прилёты по нему, пока неизвестно. Поражение указанной подстанции способно привести к новым аварийным отключениям электроэнергии в Киеве и на правобережной территории Киевской области.



Продолжается нанесение ударов по целям в Днепропетровской области. Поступают сведения о череде прилётов по промышленным объектам Кривого Рога. По некоторым данным, там после «Гераней» удары наносятся ракетами Х-101.

Поступают сведения об ударах по объектам врага в Сумах. И это тоже минимум вторая волна ударов с начала суток.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным он попросил российского президента «на неделю приостановить удары по Киеву и другим городам Украины». Трамп добавил, что российский коллега на это пошёл. Теперь можно констатировать, что та самая неделя, о которой говорит Трамп, закончилась. Второй раунд переговоров украинская сторона в намеченный день, 1 февраля, решила не проводить, перенеся на 3-4 дня. Дожидаться этого раунда Вооружённые силы России не стали, что следует из сегодняшних «ударных» сводок.

Напомним, что накануне на Украине были опубликованы результаты опроса, которые свидетельствуют вот о чём: подавляющее большинство опрошенных украинских граждан выступили за увеличение числа ударов по России. Это к вопросу о том, что на Украине «хотят мира».
  1. АИК05 Звание
    АИК05
    +4
    Сегодня, 06:38
    Добивать пока не попросят пощады, Доню рыжего послать лесом, просьбы все рассматривать после капитуляции бандеровцев.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 06:51
      Цитата: АИК05
      Добивать пока не попросят пощады,

      В Киеве сейчас -20, в Житомире -25. Не жарко.
      1. Апис1962 Звание
        Апис1962
        0
        Сегодня, 07:09
        ... В Куеве сейчас... не жарко.
        Вот и подогреть бандерштад геранями, искандерами и другими средствами для обьемно вакуумного взрыва. Что бы остатки бандеровских мозгов закипели.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 06:39
    Дожидаться этого раунда Вооружённые силы России не стали,

    И не стоило обозначать перемирие!
    Хо хлы все равно этого не поймут и не примут!
    Враг он и есть враг, только уничтожение!
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:40
    Зеленский как раз и решил перенести переговоры с расчётом что Путин продлит свое перемирие на этот срок, а затем Зеля опять перенесёт переговоры вперед и так далее...расчёт на миролюбие нашего Верховного.
    Слава Богу жулику не дали развернуться.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:00
      У вас Зеленский по прежнему пуп земли и что то решает ? У нас с американцами временной график не совпадали, поэтому и перенесли .А зе только озвучил.У Трампа переговоры с Ираном ,зеля подождёт.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:49
    А вот докажите что это был целенаправленный удар ? wassat Зеленскому вчера не смогли доказать о целенаправленных ударах.И он сквозь зубы шипел - о соблюдении энергетического перемирия.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:58
    Теперь можно констатировать, что та самая неделя, о которой говорит Трамп, закончилась.

    Гарант начал слушать не только "партнера Донни", но и свой народ? feel