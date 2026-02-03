На Украине заявляют об ударе по ПС «Киевская» к западу от украинской столицы
Вторая волна ударов накрывает противника. Раннее утро 3 февраля становится громким для киевского режима, как и минувшая ночь.
Украинская сторона заявляет, что «внимания» российских средств огневого поражения «удостоилась» электроподстанция ПС 750/330/35 кВ «Киевская». Расположена она в населённом пункте Наливайковка, что западнее Киева. Там же расположен аэродром. Были ли прилёты по нему, пока неизвестно. Поражение указанной подстанции способно привести к новым аварийным отключениям электроэнергии в Киеве и на правобережной территории Киевской области.
Продолжается нанесение ударов по целям в Днепропетровской области. Поступают сведения о череде прилётов по промышленным объектам Кривого Рога. По некоторым данным, там после «Гераней» удары наносятся ракетами Х-101.
Поступают сведения об ударах по объектам врага в Сумах. И это тоже минимум вторая волна ударов с начала суток.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным он попросил российского президента «на неделю приостановить удары по Киеву и другим городам Украины». Трамп добавил, что российский коллега на это пошёл. Теперь можно констатировать, что та самая неделя, о которой говорит Трамп, закончилась. Второй раунд переговоров украинская сторона в намеченный день, 1 февраля, решила не проводить, перенеся на 3-4 дня. Дожидаться этого раунда Вооружённые силы России не стали, что следует из сегодняшних «ударных» сводок.
Напомним, что накануне на Украине были опубликованы результаты опроса, которые свидетельствуют вот о чём: подавляющее большинство опрошенных украинских граждан выступили за увеличение числа ударов по России. Это к вопросу о том, что на Украине «хотят мира».
