Трамп обещает Ирану «плохие вещи» на фоне проходящих переговоров
Соединенные Штаты пока не приняли решения о нанесении ударов по Ирану, на данный момент идут некие переговоры. Об этом сообщил Дональд Трамп.
Президент США накануне пообщался с журналистами, ответив на несколько вопросов, в том числе и по Ирану. По его словам, сейчас между Вашингтоном и Тегераном идет диалог, а решение об ударе будет принято по его итогам. Но пока никакой конкретики нет, все только на догадках. Но «плохие вещи» Трамп иранцам обещает, причем не в первый раз.
Между тем американская АУГ во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает удаляться от побережья Ирана и на данный момент находится в Аравийском море. Группу отслеживает иранский беспилотник, по имеющимся данным, речь идет о Shahed 129. Сами американцы идут с отключенной АИС, однако иранцы начали следить за авианосцем еще с Персидского залива, поэтому его из внимания не выпускают.
По мнению экспертов, уход АУГ ВМС США от Ирана может преследовать две вещи: Трамп демонстрирует Тегерану свою «миролюбивость», или же американцы просто выводят авианосец из-под возможного удара иранских противокорабельных ракет.
