Трамп обещает Ирану «плохие вещи» на фоне проходящих переговоров

Соединенные Штаты пока не приняли решения о нанесении ударов по Ирану, на данный момент идут некие переговоры. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Президент США накануне пообщался с журналистами, ответив на несколько вопросов, в том числе и по Ирану. По его словам, сейчас между Вашингтоном и Тегераном идет диалог, а решение об ударе будет принято по его итогам. Но пока никакой конкретики нет, все только на догадках. Но «плохие вещи» Трамп иранцам обещает, причем не в первый раз.



Мы сейчас ведем переговоры с Ираном. Если нам удастся что-то согласовать, это будет отлично. Если нет — вероятно, произойдут плохие вещи.


Между тем американская АУГ во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает удаляться от побережья Ирана и на данный момент находится в Аравийском море. Группу отслеживает иранский беспилотник, по имеющимся данным, речь идет о Shahed 129. Сами американцы идут с отключенной АИС, однако иранцы начали следить за авианосцем еще с Персидского залива, поэтому его из внимания не выпускают.

По мнению экспертов, уход АУГ ВМС США от Ирана может преследовать две вещи: Трамп демонстрирует Тегерану свою «миролюбивость», или же американцы просто выводят авианосец из-под возможного удара иранских противокорабельных ракет.

Либо американцы просто хотят уйти за радиус поражения иранских ПКР, что вынудит США использовать дозаправку в воздухе при ударах палубной авиации по Ирану, либо Трамп таким образом демонстрирует иранским властям снижение уровня эскалации для проведения запланированных переговоров в Турции.
    Сегодня, 06:49
    да ничего Доня не демонстрирует, просто амеры не хотят чтобы по ним прилетело если что. персы правильно делают что пасут амеров - нельзя им верить, надо быть готовыми ко всему. с амеров станется....
    Сегодня, 06:50
    ❝ Трамп демонстрирует Тегерану свою «миролюбивость», или же американцы просто выводят авианосец из-под возможного удара иранских противокорабельных ракет ❞ —

    — Хочет отвести АУГ на безопасное расстояние и продемонстрировать «миролюбивость» оттуда ...