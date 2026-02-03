Каналы США: Официальные лица обеспокоены прилётом российского Ил-76 на Кубу

Главы внешнеполитических ведомств России и Кубы провели телефонный разговор. Пресс-служба российского МИД сообщает, что Сергей Лавров и Бруно Родригес рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.

МИД РФ:

Также были рассмотрены вопросы международной повестки. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране. Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки.

Напомним, что Куба столкнулась с очередной волной американского давления и угроз. США устроили новую серию топливной блокады острова. В связи с этим на Кубе, где с топливом и без того были проблемы, всё идёт к полномасштабному энергетическому кризису.

На этом фоне американское телевидение в своём сюжете заявляет об обеспокоенности официальных лиц США прилётом на аэродром Сан-Антонио-де-лос-Баньос (около 45 км от Гаваны) российского транспортного борта Ил-76. Fox News заявляет, что тот же борт ранее приземлялся на аэродромах Никарагуа и Венесуэлы:

Пока нет сведений о доставленных российским самолётом на Кубу грузах. Американские официальные лица встревожены самим фактом появления там этого борта.
  Nexcom
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 07:21
    ...встань, Команданте Фидель! Пришло время снова защищать свободу Кубы от агрессии амеров!
  Егоза
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:22
    Кубу предать нельзя ни в коем случае! А уж что мы им поставляем - не ваше амерское собачье дело. Волнуйтесь, господа! То ли еще будет!
    Nexcom
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:25
      ....есть подозрения что кое-кто может решить и поступить по другому, к сожалению.....

      зы пишут что наши влепили массировано по объектам энергетики какелов. это хорошо и правильно. good
    Владимир М
      Владимир М
      -7
      Сегодня, 07:30
      Вот честно, что мы такого можем поставить на Кубу?
      Мы и в Венесуэлу за три дня до того, как "украли" Мадуро, поставляли...
      К сожалению придется очередной раз предать Кубу и на это есть причины.
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        -6
        Сегодня, 07:51
        Цитата: Владимир М
        Вот честно, что мы такого можем поставить на Кубу?

        Можем кого нибудь забрать. Асада на ил-76 забрали. Порешать вопрос с вывозом уже нажитого непосильным трудом.
      kromer
        kromer
        +3
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Владимир М
        Вот честно, что мы такого можем поставить на Кубу?


        Продукты питания. Там с ними не очень hi .
        Владимир М
          Владимир М
          0
          Сегодня, 08:37
          Можно и продукты питания и даже нужно.Но вряд-ли продукты питания уже "спасут" Кубу.
          Сколько мы ресурсов вбухали в ту же Армению и не только в Армению, спрашивается зачем. Все равно "не в коня корм".
          А вот на Кубе можно и нужно было строить и развивать базы, но время безвозвратно ушло.... hi
          kromer
            kromer
            0
            Сегодня, 08:43
            Цитата: Владимир М
            Но вряд-ли продукты питания уже "спасут" Кубу.


            Не спасут. Много в ИЛ-76 не загрузишь. Рота солдат влезает, но тесно.

            Цитата: Владимир М
            вот на Кубе можно и нужно было строить и развивать базы, но время безвозвратно ушло....

            Где брать солдат на базы?
            А зачем нам базы на Кубе? Какова их цель нахождения на Кубе?
            Владимир М
              Владимир М
              0
              Сегодня, 08:55
              Куба всегда была "занозой" для США.
              Если мы считаем Россию Великой и влияющей на мировую политику, то базы на Кубе нужны.
              Если нет, то и базы не нужны.
              kromer
                kromer
                0
                Сегодня, 09:08
                Цитата: Владимир М
                Если мы считаем Россию Великой и влияющей на мировую политику, то базы на Кубе нужны.


                Владимир, Вы не ответили для чего наши базы на Кубе нужны. Только не надо, про то что Кубу надо спасать, она справится и без нас.
                Только не надо про братскую страну. Когда наших женщин насиловали и убивали в Курской области, армии Кубы даже взвода не прислала.
                Ате_ист
                  Ате_ист
                  0
                  Сегодня, 09:32
                  для чего наши базы на Кубе нужны

                  А для чего они были нужды во времена "троцкиста" (fool) Хрущева Н.С.? И да, во времена Хрущева никто наших женщин в Курской области не насиловал и не убивал. Так что найдите "более авторитетного и достойного" адресата для своего вопроса
                  kromer
                    kromer
                    0
                    Сегодня, 09:36
                    Вы решили вместо аргументированного вопроса или ответа потроллить? Троллинг наказуем так же как мат. Если нет ничего по делу, то лучше промолчите.
            Per se.
              Per se.
              0
              Сегодня, 09:37
              Цитата: kromer
              А зачем нам базы на Кубе? Какова их цель нахождения на Кубе?

              Интересный вопрос.
              По информации Центра стратегических и международных исследований США (CSIS), на Кубе китайцы располагают минимум четырьмя крупными военными объектами, непрерывно «сканирующими» территорию Соединённых Штатов. Кроме радиоэлектронной станции слежения Бежукаль, это, по мнению CSIS, разведцентры в Эль-Салао, Эль-Вахай и Калабазар.

              Кто нам мешал сохранить хотя бы то, что было...
      Аркадий007
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 09:05
        1. С Кубы можем забрать медперсонал, который выгнали с Венесуэлы - хорошая часть дохода острова.
        2. Можем поставлять свои газ и нефтепродукты, как они это брали с Венесуэлы.
        3. Можем разместить свою базу ВМФ, американцы не стесняются размещать в Европе и в Азии.
        4. Можем построить санаторий для пенсионеров МО РФ.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 09:25
        Ну, например, топливо. На 76 ой много влезет
    kromer
      kromer
      -1
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Егоза
      Кубу предать нельзя ни в коем случае!


      hi
      Так мы и не присягали на верность Кубе.
      Союзного договора у нас с Кубой нет.
      Поэтому предать априори не можем.


      Цитата: Егоза
      А уж что мы им поставляем


      А может забирали? В этот борт много то не поместится.
  юрий Л
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 07:30
    27.10.2025 точно такой же ИЛ- 76 прилетал в Венесуэлу с супергрузом.И чем закончилась помощь Венесуэле????
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:19
      он туда пустой прилетел, он будет забирать груз
    DirtyLiar
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 08:27
      А при чём тут наша помощь, если Мадуро тупо предали?
  кукс
    кукс
    0
    Сегодня, 07:43
    А кто сказал что он (самолет) что-то привез? Может наоборот?
  Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр
    +5
    Сегодня, 08:15
    Можнл построить несколько компактных атомных станций, собранных из изготовленных в России отдельных блоков. Только вопрос - чем будут расплачиваться? Многомиллиардные кубинские долги списаны, Радиолокационную станцию в Лурдосе, по указке гаранта, уничтожили... И авторитет, держащийся на безвозмездной помощи за счёт российского народа, подорван... Гарант, если уж покончил со станцией, имевшей стратегическое значение, тем более, не имеет воли на размещение ядерного оружия в противовес американскому в Европе и Турции. К тому же, даже не отвечает на фактически боевые действия матрасников против России, поставляющих оружие, разведданные укронацистам... Так что, не стоит мечтать, что что-то изменится к лучшему. Гарант только позволяет затягиваться удавке вокруг России, а реальных действий против врагов, даже таких, как чухонцы, нет и, похоже, не будет... Так что народу будет жить всё труднее - у нас только миллиардеры плодятся, как кролики...
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      -4
      Сегодня, 08:21
      народу все равно, на кубу, на лурдос, на базы)))))
      dnestr74
        dnestr74
        +1
        Сегодня, 08:27
        Настя, солнышка, а на что народу не вся равно?
        Nastia Makarova
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:29
          на цены продуктов, на стабильную работу и т.д.
          dnestr74
            dnestr74
            -1
            Сегодня, 08:30
            Ну тогда надо подписывать мир на условиях Зеленского, и все будет, топите за это здесь
            Nastia Makarova
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 08:34
              что вы врете? где я такое написала?
              dnestr74
                dnestr74
                -2
                Сегодня, 08:40
                Так зарплата , цены...Снимут санкции, народ будет доволен, вернутся компании на рынок, снизят налоги , уберут утильсбор, ....Если народу все равно?
                Nastia Makarova
                  Nastia Makarova
                  0
                  Сегодня, 08:50
                  лучше победа России )))))))))
                СергейАлександрович
                  СергейАлександрович
                  0
                  Сегодня, 09:08
                  А мне при санкциях стало жить лучше. Промышленность чуть-чуть ожила, зарплаты стали расти.
                  Так что, "нас и тут неплохо кормят". Не надо возврата в прошлое.
                  Неприятным оказался лишь рост цены на воду без счетчика, в два раза с нового года, сатанизм какой-то вылез и стал резвиться в тарифах.
  6. RFUGITIVUS
    RFUGITIVUS
    +1
    Сегодня, 08:36
    Ну хоть где-то перемога, американцы оьеспокоены, наверняка они при виде Ил-76 наложили в штаны (тот даже не успел включить "Хибины" (с)) и всем 4м флотом подали в отставку.
    Стыдно, господа.
  Oldi
    Oldi
    -2
    Сегодня, 08:46
    Оставьте уже Кубу в покое, нищее население, наевшееся революции по горло! В РФ проблем не в проворот, себе бы помочь, космос хотя бы освоить, позорище, все вперёд шагнули давно. Самолёты научится строить заново, с экономикой и демографией разобраться. У Кубы под боком богатая и шустрая сверхдержава, от нас за тридевять земель, ни к чему эти конвульсии.
    Владимир М
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 09:02
      А мы и разбираемся с демографией, завозим миллионы чуждого нам по менталитету населения. Мало нам бармалеев из Ср. Азии, теперь на подходе бармалеи из Афганистана.
      Наша экономика уже 30 лет - это торговля ресурсами, нет здесь места самолётам. А "партнёр" Дони нам грамотно плавно "рубит торговлю ресурсами"....