Каналы США: Официальные лица обеспокоены прилётом российского Ил-76 на Кубу
Главы внешнеполитических ведомств России и Кубы провели телефонный разговор. Пресс-служба российского МИД сообщает, что Сергей Лавров и Бруно Родригес рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.
МИД РФ:
Также были рассмотрены вопросы международной повестки. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране. Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки.
Напомним, что Куба столкнулась с очередной волной американского давления и угроз. США устроили новую серию топливной блокады острова. В связи с этим на Кубе, где с топливом и без того были проблемы, всё идёт к полномасштабному энергетическому кризису.
На этом фоне американское телевидение в своём сюжете заявляет об обеспокоенности официальных лиц США прилётом на аэродром Сан-Антонио-де-лос-Баньос (около 45 км от Гаваны) российского транспортного борта Ил-76. Fox News заявляет, что тот же борт ранее приземлялся на аэродромах Никарагуа и Венесуэлы:
Пока нет сведений о доставленных российским самолётом на Кубу грузах. Американские официальные лица встревожены самим фактом появления там этого борта.
