ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ под Волчанском минными полями

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области, противник пытается остановить наше наступление беспилотниками и установкой минных полей. Как утверждают российские ресурсы, на данный момент враг минирует возможные направления удара в районах Симиновки и Графского.

Согласно имеющимся данным, противник попытался отбить потерянные позиции, проведя несколько контратак, но неудачно. После этого он отошел на запасные позиции и начал проводить дистанционное минирование, в том числе с помощью беспилотников. Вообще активность БПЛА на направлении очень большая, кроме обычных FPV-дронов, наши активно применяют «Герани», доставляя противнику определенные проблемы.



Потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, ВСУ активно оборудуют запасные позиции южнее Симиновки и Графского, продолжая мероприятия по дистанционному минированию местности.



В районе Симиновки штурмовики группировки «Север» взяли два опорника ВСУ, есть продвижение в районе Старицы. Работает наша авиация и ТОСы, уничтожая позиции врага.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:13
    Противник делает то, что может...
    Опасность для наших бойцов серьёзная и надо... а что надо? Весь арсенал методов, средств и так применяется, по возможности и наличию, конечно...
    Всё равно, придётся рисковать и идти вперёд, по другому... а как можно по другому???
    Удачи нашим воинам.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:22
      Дистанционно минируют - дистанционно разминировать
      Наше вам! hi
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:31
    Наверное, в Харькове также комфортно и уютно, раз такая стойкая оборона вокруг него. Его надо обрабатывать намного жестче Киева, иначе Белгород противник будет продолжать атаковать.