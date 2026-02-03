ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ под Волчанском минными полями
3 7153
Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области, противник пытается остановить наше наступление беспилотниками и установкой минных полей. Как утверждают российские ресурсы, на данный момент враг минирует возможные направления удара в районах Симиновки и Графского.
Согласно имеющимся данным, противник попытался отбить потерянные позиции, проведя несколько контратак, но неудачно. После этого он отошел на запасные позиции и начал проводить дистанционное минирование, в том числе с помощью беспилотников. Вообще активность БПЛА на направлении очень большая, кроме обычных FPV-дронов, наши активно применяют «Герани», доставляя противнику определенные проблемы.
Потерпев неудачу в попытках вернуть утраченные позиции, ВСУ активно оборудуют запасные позиции южнее Симиновки и Графского, продолжая мероприятия по дистанционному минированию местности.
В районе Симиновки штурмовики группировки «Север» взяли два опорника ВСУ, есть продвижение в районе Старицы. Работает наша авиация и ТОСы, уничтожая позиции врага.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация