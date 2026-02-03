Третья волна ударов: прилёты в Полтавской, Винницкой, Сумской, Киевской областях
4 09115
Поступают сообщения о как минимум третьей волне ударов с начала суток. Украинские паблики пишут о прилётах в районе электроподстанции «Винница», которая на днях уже фигурировала в сводках – когда по Украине прокатилась волна отключений в связи с дисбалансом в энергосети. Подстанция «Винница» относится к классу ПС 750/330/110, которых на Украине считанные единицы (а по некоторым данным, ПС «Винница» осталась единственная из таких подстанций, продолжавшая свою работу).
Дроны и ракеты летят по направлению к Трипольской ТЭС в Киевской области. Поступают сообщения о пожаре на станции и о новых аварийных отключениях, об остановке производственных мощностей на предприятиях Киева и области.
Спутники NASA отображают два очага пожара в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Метки соответствуют объектам железнодорожной инфраструктуры, которая противником активно используется в военных целях, а также промбазе, расположенной в восточной части города.
Прилёты и в Полтавской области. По последним данным, ракеты достигли объекта в населённом пункте Сары. Речь, по всей вероятности о таком объекте Нафтогаза как УКПГ (установка комплексной подготовки газа).
Также сообщается о череде прилётов в оккупированной ВСУ части Херсонской области и о новых ударах по объектам врага в районе Сум.
Нанесение ударов в утренние часы 3 февраля продолжается.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация