Третья волна ударов: прилёты в Полтавской, Винницкой, Сумской, Киевской областях

Поступают сообщения о как минимум третьей волне ударов с начала суток. Украинские паблики пишут о прилётах в районе электроподстанции «Винница», которая на днях уже фигурировала в сводках – когда по Украине прокатилась волна отключений в связи с дисбалансом в энергосети. Подстанция «Винница» относится к классу ПС 750/330/110, которых на Украине считанные единицы (а по некоторым данным, ПС «Винница» осталась единственная из таких подстанций, продолжавшая свою работу).

Дроны и ракеты летят по направлению к Трипольской ТЭС в Киевской области. Поступают сообщения о пожаре на станции и о новых аварийных отключениях, об остановке производственных мощностей на предприятиях Киева и области.



Спутники NASA отображают два очага пожара в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Метки соответствуют объектам железнодорожной инфраструктуры, которая противником активно используется в военных целях, а также промбазе, расположенной в восточной части города.



Прилёты и в Полтавской области. По последним данным, ракеты достигли объекта в населённом пункте Сары. Речь, по всей вероятности о таком объекте Нафтогаза как УКПГ (установка комплексной подготовки газа).

Также сообщается о череде прилётов в оккупированной ВСУ части Херсонской области и о новых ударах по объектам врага в районе Сум.

Нанесение ударов в утренние часы 3 февраля продолжается.
15 комментариев
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +10
    Сегодня, 08:59
    Поддерживаю данное мероприятие двумя руками.
    Искоренять надо на Украине всё наследие русских и советских времён. Они сами этого просили и этого хотят.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:16
      hi Одессу, Ильичёвск с Причерноморьем и Придунаем отсекать однозначно от бандерштата, освобождать исконно русские земли с восстановлением Русского мира и исторической памяти предков, проливавших кровь на этих землях с османскими и другими врагами. am
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +11
    Сегодня, 09:00
    Ну и чудненько, а то народ тут заволновался, договорняк, путинслил и т.д.😀😀
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 09:20
      ?
      Цитата: lukash66
      Ну и чудненько, а то народ тут заволновался, договорняк, путинслил и т.д.😀😀


      Вчера читал комментарии до вторжения ВСУ в Курскую область (тишина, пророков не было) и после вторжения (все резко стали "предсказателями" задним умом).
      А что власть виноватить это национальная традиция.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 09:24
        Цитата: kromer
        Вчера читал комментарии до вторжения ВСУ в Курскую область (тишина, пророков не было)
        Мне кажется вы что то не то читали. О скоплении больших сил у границы не писал только ленивый. Ну да про вторжение в Суджу не писали. Но это не отменяет того факта, о том что про подготовку чего то писали все.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:00
    ❝ Поступают сообщения о как минимум третьей волне ударов с начала суток ❞ —

    — Соскучились свидомые небось за время «энергетического перемирия» ...
    (Это вам вместо третьего раунда переговоров)
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      (Это вам вместо третьего раунда переговоров)
      Да нет, это как раз посыл к третьему раунду.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 09:03
    Надеюсь, всё только начинается. До уровня Донецка, который 8 лет жил без воды, света и тепла под бомбёжками ещё далеко.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:05
    Корректируем ремонт .Срочно на Украину нужны кошачьи лотки . laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:10
      Почему молчит Зеленский? Это уже напрягает !!!! bully
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:08
    Если враг не сдаётся... а дальше все понятно.
    Других вариантов нет.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:08
    Если у них там реально по ночам -25, то это весело. Я на даче в Ярославской области, ночью было -27. Аккумулятор сдох, воду в доме прихватило, отогреваю. Понятно, что дача это не многоквартирник, задействовал все резервы, газовый обогреватель и печку. Но один фиг не весело.😀
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 09:36
      В Киева сейчас тоже не жарко. и мебель из опилок, буржуйку сильно тоже не разогреешь. Почти как у Пастернака, свеча горела на столе, свеча горела. Люди хотели эвропейского сада, а получили пещеру и первобытный уровень жизни.
  8. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +2
    Сегодня, 09:17
    Ура ура ура! Дождались. И снова 3 февраля! Поздравляю свинопасов с праздником Деэлектрилизации! Получите распишитесь.. hi
  9. virA Звание
    virA
    +2
    Сегодня, 09:27
    Шатаем режим.
    Т.е. занимаемся тем что последние два года делали украинцы.
    И заодно создаем повод для эвакуации населения за территорию Украины по гуманитраным мотивам. Другое дело что "западные друзья" уже не в восторге от перспективы получения таких мигрантов.