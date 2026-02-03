Глава МИД Украины оскорбил президента Международной федерации футбола FIFA

С российских футбольных клубов пора снять все ограничения и вернуть их к играм в мировых и региональных соревнованиях, так как эти санкции не принесли ничего, кроме разочарования и ненависти. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Его предложение вызвало крайне резкую реакцию украинских властей. А глава МИД Украины на своей странице в соцсети даже оскорбил президента Международной федерации футбола, назвав его «моральным дегенератом».



Он написал:

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия их убила.

По словам Сибиги, Украина продолжает нести потери, в то время как «моральные дегенераты» предлагают вернуть российских спортсменов в мировой футбол.


Он также обвинил Россию в том, что она якобы не хочет завершения боевых действий:

Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну.

На предложение Инфантино последовала также реакция Украинской ассоциации футбола. Ее представители призвали президента ФИФА не отменять отстранение российских команд от международных матчей до окончания военных действий на Украине. Они заявили, что вооруженный конфликт продолжается и ситуация не улучшилась. Украинские спортивные чиновники также отметили, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии соприкосновения.

В УАФ заявили:

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает.
  1. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 09:14
    А им хохлам все прощают, все их хамские высказывания.
    1. Netl Звание
      Netl
      +2
      Сегодня, 09:26
      Цитата: пылесос
      хохлам все прощают

      В смысле? Джанни Инфантино, скорее всего, глубоко пофигу на подобную ерунду и болтовню нацистских министров. Мнение свое он, очевидно, не поменяет. А прощают хохлам только те, кто изначально является сторонником укро-нацизма.

      Но сам факт, что хохлятскому министру иностранных дел приходится отвечать на подобные предложения, говорит о том, что поддержка их режима даже в Европе падает. А поскольку именно там находятся их основные спонсоры, которые позволяют продолжать вести войну, то падение поддержки радует yes
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 09:18
    А чего вы ждали от этого "дипломата"? Это ведь животное. Он за деньги, из своей родной матери, колбасы наварит.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Южноукраинец
      Это ведь животное.

      Нее, no у животных хвост растет со стороны попы, а у хохло-дипломатов и пр. из головы. Может у них вместо головы - попа? Хвост же не может ошибиться!
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 09:19
    679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия их убила.


    А вот нефиг было посылать спортсменов на фронт

    И вообще у Украины самая мощная футбольная команда в мире (имени Парашеко) - насчитывающая сотни тысяч футболистов - даже мячей на всех не хватает (поэтому у них существует правительственная программа по раздачи мячей)
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:19
    Все логично, никто не будет стараться за неудачников, проигрывающих.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:19
    Как-то мне один человек, всю жизнь отдавший футболу, сказал, что на деньги, которые потрачены, например, на поездку наших медленноходящих по полю миллионеров на чемпионат мира, можно пять лет содержать специализированную ДЮСШ.

    А теперь, внимание, вопрос: "Что нам нужнее - очередной позор этой команды зажравшихся миллионеров или детский футбол?"
    Наши "пинальщики ногами" без детского спорта проживут, лишь бы у "всенародного достояния" деньги не закончились. А вот без детского футбола, без "Кожаного мяча" и "Золотой шайбы" - и спорта высоких достижений не будет.
    Ну, как не будет... Будет, конечно... как сейчас...
    1. Сергей Хорошов Звание
      Сергей Хорошов
      0
      Сегодня, 09:28
      Он что там, печень отдал футболу? Ведь будь он футболистом, мог бы стать не медленношагающим.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:34
        Цитата: Сергей Хорошов
        Ведь будь он футболистом, мог бы стать не медленношагающим.

        Абы чо возразить?

        Тот человек своё отбегал лет 60 назад И полные стадионы их команда собирала. И в ту же Европу не стыдно было съездить.
        А сегодняшних "шагающих миллионеров" только в зоопарк, за черепахами приглядывать. И то разбегутся...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:37
          laughing насчёт черепах - это сильно сказано. повеселили. спасибо. good
    2. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 09:29
      А вы думаете если зажравшиеся миллионеры не поедут на чемпионат мира эти деньги обязательно будут направлены на детский спорт?Не будут,чиновники от спорта найдут им "лучшее" применение.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 09:20
    Пусть теперь Инфантино ждет что он оказывается или горничную в гостинице "изнасиловал",или наркотой "торговал",ну или скорее всего оказался "коррупционером".
    1. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 09:37
      Сейчас в Европе много украинок горничных! laughing
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 09:38
      Да проще простого. По личному приглашению Дж. Эпштейна посещал остров любви и там такое вытворял, что даже Клинтон позавидовал.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:34
    в том что какелы "с глузду зъихалы" (с) понятно уже давно и всем.
    смысл то публиковать их высеры? что-то другое от них ожидали? да сомнительно. не способны они на адекватные реакции. этот селюковский менталитет из них никогда уже не вытравить.
    костюмчики с белыми рубашками понадевали - а корректно разговаривать и вести себя так и не научились.... правильно их поляки за быдло держат.
  8. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:37
    А нам зачем участвовать в сомнительных структурах вроде ФИФА и УЕФА? Надо создавать свои, параллельные спортивные структуры вне политики. Хватит играть по чужим правилам, да ещё и с мошенниками использующими финты с допинг-контролем.