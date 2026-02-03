679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия их убила.

Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает.

С российских футбольных клубов пора снять все ограничения и вернуть их к играм в мировых и региональных соревнованиях, так как эти санкции не принесли ничего, кроме разочарования и ненависти. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.Его предложение вызвало крайне резкую реакцию украинских властей. А глава МИД Украины на своей странице в соцсети даже оскорбил президента Международной федерации футбола, назвав его «моральным дегенератом».Он написал:По словам Сибиги, Украина продолжает нести потери, в то время как «моральные дегенераты» предлагают вернуть российских спортсменов в мировой футбол.Он также обвинил Россию в том, что она якобы не хочет завершения боевых действий:На предложение Инфантино последовала также реакция Украинской ассоциации футбола. Ее представители призвали президента ФИФА не отменять отстранение российских команд от международных матчей до окончания военных действий на Украине. Они заявили, что вооруженный конфликт продолжается и ситуация не улучшилась. Украинские спортивные чиновники также отметили, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии соприкосновения.В УАФ заявили: