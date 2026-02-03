Глава МИД Украины оскорбил президента Международной федерации футбола FIFA
2 15316
С российских футбольных клубов пора снять все ограничения и вернуть их к играм в мировых и региональных соревнованиях, так как эти санкции не принесли ничего, кроме разочарования и ненависти. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Его предложение вызвало крайне резкую реакцию украинских властей. А глава МИД Украины на своей странице в соцсети даже оскорбил президента Международной федерации футбола, назвав его «моральным дегенератом».
Он написал:
679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия их убила.
По словам Сибиги, Украина продолжает нести потери, в то время как «моральные дегенераты» предлагают вернуть российских спортсменов в мировой футбол.
Он также обвинил Россию в том, что она якобы не хочет завершения боевых действий:
Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну.
На предложение Инфантино последовала также реакция Украинской ассоциации футбола. Ее представители призвали президента ФИФА не отменять отстранение российских команд от международных матчей до окончания военных действий на Украине. Они заявили, что вооруженный конфликт продолжается и ситуация не улучшилась. Украинские спортивные чиновники также отметили, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии соприкосновения.
В УАФ заявили:
Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация