Противник жалуется на то, что РФ прекратила действие энергетического перемирия

Противник жалуется на то, что РФ прекратила действие энергетического перемирия

Главная украинская рефлексия сегодняшнего утро: «Почему Россия прекратила энергетическое перемирие?» Расчёт «хитрецов» (напрашивается несколько иное слово) от киевского режима был явно направлен на то, чтобы методом постоянного переноса следующего раунда переговоров в Абу-Даби заставить Россию постоянно же продлевать отказ от отрезвляющих ударов – с тем, чтобы получить время на восстановление энергетики или как минимум «дотянуть» до оттепели.

Россия не это не пошла, завершив так называемое энергетическое перемирие ровно через неделю после его начала. Срок был ранее озвучен Трампом.



В связи с этих проявляет себя бурное негодование в стане противника, включая его профильные ведомства и компании. ДТЭК пишет о «новых ударах России (у них «Россия» исключительно с маленькой буквы) по теплоэлектростанции».

ДТЭК продолжает «топать ногами»:

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. В общей ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

Пресса Украины пишет о прилётах по объектам энергоинфраструктуры в Одесской, Полтавской и Винницкой областях, о пожарах и о новых волнах аварийных отключений.

Когда украинской стороне задаётся простой и предельно ясный вопрос: «Когда вы выведете ВСУ с территории Донбасса?», либо молчат, либо на камеру вновь выставляют Зеленского с его традиционным: «Украинская армия покидать Донбасс не собирается». А если так, то к чему же эта рефлексия от того же ДТЭК или Кличко, объявившего, что более 1100 домов в Киеве остались без тепла?

Всего-то киевскому режиму и нужно - принять условия России, и на следующий день удары прекратятся.
    Декоммунизировать их до конца! Никакой жалости для бандеровцев! Я честно говоря уже волноваться стал в связи с переговорами- сейчас отлегло!
      Цитата: vasyliy1
      Я честно говоря уже волноваться стал в связи с переговорами- сейчас отлегло!

      Да не беспокойтесь, за нас думают.
    

    Ошибкой было выполнить просьбу циничного Трампа.
    Нацистов надо бить без сожаления, бить насмерть, чтобы они не успели руки поднять. А за главарями уже можно было начать охоту с объявлением вознаграждения по результатам...
    Через голову не доходит, дойдёт через другое место. Видать оно у свинопасов длавное... fool hi
    А не пора ли ВСУ соблдать всякие перемирия в одностороннем порядке .Обезьяна молчит ,почему-то?
    Шо потухла лампочка Ильича - та це же декоммунизация
    У них должен там быть только пепел и тлен.